پزشکیان در دفتر یادبود سازمان ملل چه نوشت

پزشکیان در دفتر یادبود سازمان ملل چه نوشت

رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در ادامه دیدارهای خود با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در محل این نهاد بین المللی دیدار و دفتر یادبود سازمان ملل را امضا کرد.مسعود پزشکیان در این یادبود نوشت: در 23 سپتامبر 2025 در اجلاس سازمان ملل شرکت داشتیم به همراه هیات ایرانی و این در حالی بود که رژیم صهیونیستی تمامی مقررات و قوانین سازمان ملل را و سازمان‌های حقوق بشری را زیر پا گذاشته بود و گوش به مسئولین این سازمان و سازمان‌های مربوط نمی‌داد و آمریکا با تمام قدرت از جنایات رژیم پشتیبانی می‌کرد.پزشکیان اظهار کرد: امیدوارم که اعضای مهم سازمان ملل قدرت اعمال قوانین سازمان را با سازوکارهای اجرایی بتوانند در جهان پیدا نمایند.

