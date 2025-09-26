سفیر فلسطین اعلام کرد که فلسطین برای عضویت در بریکس درخواست داده است

ایران
عبدالحفیظ نوفال، سفیر فلسطین در روسیه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که فلسطین برای عضویت کامل در بریکس درخواست داده است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. عبدالحفیظ نوفال، سفیر فلسطین در روسیه، گفت که این کشور قصد دارد به عنوان مهمان به شرکت در این نشست ادامه دهد.بریکس یک انجمن بین دولتی است که در سال 2006 توسط روسیه، چین، هند و برزیل ایجاد شد. آفریقای جنوبی در سال 2011 به آن پیوست. از سال 2024، بریکس شامل مصر، امارات متحده عربی، اتیوپی و ایران و از ژانویه 2025، اندونزی نیز می‌شود. بلاروس، بولیوی، کوبا، قزاقستان، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام شرکای این بلوک هستند.
بریکس یک انجمن بین دولتی است که در سال 2006 توسط روسیه، چین، هند و برزیل ایجاد شد. آفریقای جنوبی در سال 2011 به آن پیوست. از سال 2024، بریکس شامل مصر، امارات متحده عربی، اتیوپی و ایران و از ژانویه 2025، اندونزی نیز می‌شود. بلاروس، بولیوی، کوبا، قزاقستان، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام شرکای این بلوک هستند.
