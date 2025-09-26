https://spnfa.ir/20250926/روسیه-چین-ایران-و-پاکستان-در-مجمع-عمومی-سازمان-ملل-متحد-درباره-افغانستان-گفتگو-میکنند-25619652.html
روسیه، چین، ایران و پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفتگو میکنند
روسیه، چین، ایران و پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفتگو میکنند
اسپوتنیک ایران
مشورتهایی بین روسیه، چین، ایران و پاکستان در مورد افغانستان در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال انجام است. 26.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-26T08:45+0330
2025-09-26T08:45+0330
2025-09-26T08:45+0330
ایران
افغانستان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/25/28/252886_0:353:2929:2000_1920x0_80_0_0_ed7fcfbbd053b656a8ac2635b0cfb6a9.jpg
مشورتهایی بین روسیه، چین، ایران و پاکستان در مورد افغانستان در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال انجام است.سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در ابتدای جلسه گفت: "امیدوارم با توجه به اوضاع به سرعت در حال تغییر افغانستان، ارزیابیهای خود را در مورد وضعیت این کشور تبادل کنیم. گفتگوی ما همیشه مفید بوده است. من مطمئن هستم که امروز ارزیابیهای خود را با یکدیگر در میان گذاشته و گامهای بعدی را ترسیم خواهیم کرد".سپس جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.
افغانستان
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/25/28/252886_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_65e4da03c45648bb1625b93f68b1e962.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران , افغانستان
روسیه، چین، ایران و پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفتگو میکنند
مشورتهایی بین روسیه، چین، ایران و پاکستان در مورد افغانستان در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال انجام است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در ابتدای جلسه گفت: "امیدوارم با توجه به اوضاع به سرعت در حال تغییر افغانستان، ارزیابیهای خود را در مورد وضعیت این کشور تبادل کنیم. گفتگوی ما همیشه مفید بوده است. من مطمئن هستم که امروز ارزیابیهای خود را با یکدیگر در میان گذاشته و گامهای بعدی را ترسیم خواهیم کرد".
سپس جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.