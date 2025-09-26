https://spnfa.ir/20250926/روسیه-چین-ایران-و-پاکستان-در-مجمع-عمومی-سازمان-ملل-متحد-درباره-افغانستان-گفتگو-میکنند-25619652.html

روسیه، چین، ایران و پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفتگو می‌کنند

مشورت‌هایی بین روسیه، چین، ایران و پاکستان در مورد افغانستان در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال انجام است. 26.09.2025, اسپوتنیک ایران

مشورت‌هایی بین روسیه، چین، ایران و پاکستان در مورد افغانستان در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال انجام است.سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در ابتدای جلسه گفت: "امیدوارم با توجه به اوضاع به سرعت در حال تغییر افغانستان، ارزیابی‌های خود را در مورد وضعیت این کشور تبادل کنیم. گفتگوی ما همیشه مفید بوده است. من مطمئن هستم که امروز ارزیابی‌های خود را با یکدیگر در میان گذاشته و گام‌های بعدی را ترسیم خواهیم کرد".سپس جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

