دبیرکل سازمان ملل متحد، با لاوروف دیدار کرد

طبق بیانیه‌ای از دفتر دبیرکل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مورد درگیری اوکراین و عملیات نظامی در خاورمیانه با وزیر امور خارجه روسیه گفتگو کرد.دو طرف همچنین در مورد جنبه‌های مختلف همکاری بین روسیه و سازمان ملل متحد گفتگو کردند.

