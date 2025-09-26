ایران
دبیرکل سازمان ملل متحد، با لاوروف دیدار کرد
طبق بیانیه‌ای از دفتر دبیرکل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مورد درگیری اوکراین و عملیات نظامی در خاورمیانه با وزیر امور خارجه روسیه گفتگو کرد. 26.09.2025, اسپوتنیک ایران
طبق بیانیه‌ای از دفتر دبیرکل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مورد درگیری اوکراین و عملیات نظامی در خاورمیانه با وزیر امور خارجه روسیه گفتگو کرد.دو طرف همچنین در مورد جنبه‌های مختلف همکاری بین روسیه و سازمان ملل متحد گفتگو کردند.
دبیرکل سازمان ملل متحد، با لاوروف دیدار کرد

26.09.2025
دیدار لاوروف و گوترش
دیدار لاوروف و گوترش - اسپوتنیک ایران , 1920, 26.09.2025
© Sputnik
طبق بیانیه‌ای از دفتر دبیرکل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مورد درگیری اوکراین و عملیات نظامی در خاورمیانه با وزیر امور خارجه روسیه گفتگو کرد.
دو طرف همچنین در مورد جنبه‌های مختلف همکاری بین روسیه و سازمان ملل متحد گفتگو کردند.
