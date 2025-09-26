https://spnfa.ir/20250926/تلاش-آخر-برای-گره-گشایی-25624418.html

تلاش آخر برای گره گشایی

تلاش آخر برای گره گشایی

26.09.2025, اسپوتنیک ایران

علیرغم همه تلاش های ایران برای حل گره بند ماشه برجام که توسط اروپایی ها به نا حق اجرا شد اما اروپایی ها که اختیاری از خود ندارند تا به این لحظه اصرار بر برگشت تحریم های بین المللی و سوزاندن آخرین برگه خود در مقابل ایران دارند.بر کسی پوشیده نیست که تصمیم در این باره در واشنگتن گرفته می شود و ایالات متحده می خواهد که تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران برگردد تا با شرایط جدید بتواند با ایران مذاکره کند.شرایط قبلی با شکست حمله اسرائیل و آمریکا به ایران از بین رفته و دیگر آمریکایی ها هم برگه ای برای اینکه روی میز قرار دهند در اختیار ندارند و به این دلیل از اروپایی ها می خواهند که این برگه را برایشان تامین کند.اروپایی ها هم به خوبی می دانند که با اجرایی شدن بند ماشه برگه خود در قبال ایران را از دست می دهند وعملا نقش خود به عنوان یک طرف بازیگر در مذاکرات با ایران را از دست خواهند داد اما امیدوار هستند با این خوشخدمتی به آمریکا در نهایت آمریکا لطفی به آنها کند و اگر توافقی با ایران برقرار شد ته مانده ها را به آنها بدهد.آمریکایی ها هم از همان ابتدا که مذاکرات با ایران را شروع کردند مانند مذاکرات با اسرائیل در باره غزه و با روسیه درباره اوکراین حاضر نبودند نقشی به اروپایی ها بدهند و یا به اصطلاح آنها را آدم حساب کنند.البته می توان گفت مسبب اصلی این شرایط خود حاکمان فعلی کشورهای اروپایی مخصوصا سه کشور معروف به ترویکای اروپایی هستند که به دلیل سرسپردگی به آمریکا و عدم توجه به منافع کشورهای اروپایی اقداماتی انجام دادند که کلا جایگاه اروپا در معادلات بین المللی را از دست داده اند.حالا در لحظه های آخر روسیه و چین پیشنهادی برای تمدید زمان اجرای تحریم ها بر علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده اند و قرار است شورای امنیت روز جمعه پیرامون قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین در مورد تمدید اسنپ‌بک تشکیل جلسه خواهد داد.بسیاری کارشناسان باور دارند بسیار دشوار است که تصور کرد شورای امنیت به این پیشنهاد رای دهد و حتی اگر هم 9 رای مورد نیاز به دست آید احتمالا یکی از دارندگان حق وتو علی الخصوص ایالات متحده آن را وتو خواهد کرد.اما اصل ماجرا را می توان از این زاویه دید که روسیه و چین برای بار آخر با شورای امنیت اتمام حجت می کنند و با توجه به نامه ای که قبلتر به شورای امنیت ارسال کرده اند و مخالفت با اجرای این تحریم ها اقدامات خود را برای مقابله با این عملکرد غیر قانونی سه کشور اروپایی انجام خواهند داد.ساده ترین اش این است که تشکیل کمیته های اجرایی مربوط به نظارت بر تحریم های شورای امنیت را وتو کنند و عملا تحریم ها ابتر بمانند و امکان اجرا نداشته باشد.مضاف بر اینها ایران می تواند بر علیه سه کشور اروپایی در محاکم بین المللی اقامه دعوی کند که اینها اصلا حق اجرای بند ماشه را نداشته اند و تا زمانی که محاکم بین المللی در این باره تصمیم بگیرند اکثر کشورهای جهان می توانند به تعاملات خود با ایران ادامه دهند و اعلام کنند که منتظر نتیجه رای محاکم بین المللی هستند.البته قطعا اروپایی ها و آمریکایی ها این را به خوبی می دانند ولی آنها دارند تلاش می کنند که از این طریق بتوانند ایران را مجاب کنند زیر بار زورگویی های آنها برود، این درحالی است که قبل تر ایران بارها و بارها نشان داده که نه فقط زیر بار زورگویی آنها نمی رود بلکه به مقابله خواهد پرداخت.

