پیام‌های تهران در سازمان ملل تأکید بر صلح هسته‌ای و تلاش برای مهار فشارهای غرب بود
پیام‌های تهران در سازمان ملل تأکید بر صلح هسته‌ای و تلاش برای مهار فشارهای غرب بود
پزشکیان این توافق را نشانه‌ای از آمادگی ایران برای همکاری فنی با جامعه جهانی معرفی نمود، در حالی که سیاست‌های آمریکا و اسرائیل را عامل اصلی بی‌ثباتی در... 25.09.2025
به گزارش اسپوتنیک- سمیه ماندگار درباره سخنرانی مسعود پزشکیان و ملاقات‌ های سطح بالای عراقچی در نیویورک به اسپوتنیک گفت: رئیس ‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل با صراحت اعلام کرد که تهران هیچ‌گاه به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. او در سخنان خود ضمن انتقاد از اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، آن را اقدامی غیرقانونی و تحت فشار آمریکا دانست. وی افزود، پزشکیان همچنین به توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و این توافق را نشانه‌ای از آمادگی ایران برای همکاری فنی با جامعه جهانی معرفی نمود، در حالی که سیاست‌های آمریکا و اسرائیل را عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند. ماندگار در خصوص دیدارهای عراقچی گفت، همزمان، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس نیویورک دیدارهای متعددی با مقامات کشورهای منطقه از جمله قطر و امارات برگزار کرد. این نشست‌ها فرصتی برای تبیین مواضع تهران، کاستن از فاصله سیاسی میان ایران و همسایگان عرب و نیز تلاش برای جلوگیری از همراهی آنان با ابتکارات ضدایرانی غرب بود. ایران در این رایزنی‌ها کوشید تا از طریق ارائه نقشه راه همکاری‌های هسته‌ای، فضای لازم برای ادامه تعاملات دیپلماتیک را باز نگه دارد. وی تصريح کرد، با این وجود، مواضع کشورهای اروپایی و آمریکا همچنان بر بی‌اعتمادی به ایران استوار است و بازگشت تحریم‌ها را گزینه‌ای محتمل نگاه می‌دارد. در کنار این، اعتراضات مخالفان حکومت ایران در نیویورک و طرح دوباره مسائل حقوق بشری، ظرفیت تهران برای کسب مشروعیت کامل در عرصه بین‌الملل را محدود کرده است. چنین شرایطی نشان می‌دهد که هرچند تهران پیام صلح و همکاری ارسال می‌کند، اما با دیواری از بدگمانی و فشار روبه‌روست. ماندگار در پايان گفت، شاید بتوان گفت سخنرانی رئیس‌جمهور و مجموعه دیدارهای وزیر خارجه در کوتاه‌مدت امکان مهار تنش و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع فوری علیه ایران را دارند، اما کارایی پایدار آن‌ها منوط به ارائه گام‌های عملی و شفاف در حوزه هسته‌ای و تعاملات منطقه‌ای است. در غیر این صورت، این تلاش‌ها بیشتر جنبه تاکتیکی یافته و نمی‌تواند مانع از بازگشت دور تازه‌ای از فشارها و تحریم‌ها شود.
پیام‌های تهران در سازمان ملل تأکید بر صلح هسته‌ای و تلاش برای مهار فشارهای غرب بود

15:30 25.09.2025
به گزارش اسپوتنیک- سمیه ماندگار درباره سخنرانی مسعود پزشکیان و ملاقات‌ های سطح بالای عراقچی در نیویورک به اسپوتنیک گفت: رئیس ‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل با صراحت اعلام کرد که تهران هیچ‌گاه به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. او در سخنان خود ضمن انتقاد از اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، آن را اقدامی غیرقانونی و تحت فشار آمریکا دانست. وی افزود، پزشکیان همچنین به توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و این توافق را نشانه‌ای از آمادگی ایران برای همکاری فنی با جامعه جهانی معرفی نمود، در حالی که سیاست‌های آمریکا و اسرائیل را عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند.
ماندگار در خصوص دیدارهای عراقچی گفت، همزمان، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس نیویورک دیدارهای متعددی با مقامات کشورهای منطقه از جمله قطر و امارات برگزار کرد. این نشست‌ها فرصتی برای تبیین مواضع تهران، کاستن از فاصله سیاسی میان ایران و همسایگان عرب و نیز تلاش برای جلوگیری از همراهی آنان با ابتکارات ضدایرانی غرب بود. ایران در این رایزنی‌ها کوشید تا از طریق ارائه نقشه راه همکاری‌های هسته‌ای، فضای لازم برای ادامه تعاملات دیپلماتیک را باز نگه دارد. وی تصريح کرد، با این وجود، مواضع کشورهای اروپایی و آمریکا همچنان بر بی‌اعتمادی به ایران استوار است و بازگشت تحریم‌ها را گزینه‌ای محتمل نگاه می‌دارد.
در کنار این، اعتراضات مخالفان حکومت ایران در نیویورک و طرح دوباره مسائل حقوق بشری، ظرفیت تهران برای کسب مشروعیت کامل در عرصه بین‌الملل را محدود کرده است. چنین شرایطی نشان می‌دهد که هرچند تهران پیام صلح و همکاری ارسال می‌کند، اما با دیواری از بدگمانی و فشار روبه‌روست. ماندگار در پايان گفت، شاید بتوان گفت سخنرانی رئیس‌جمهور و مجموعه دیدارهای وزیر خارجه در کوتاه‌مدت امکان مهار تنش و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع فوری علیه ایران را دارند، اما کارایی پایدار آن‌ها منوط به ارائه گام‌های عملی و شفاف در حوزه هسته‌ای و تعاملات منطقه‌ای است. در غیر این صورت، این تلاش‌ها بیشتر جنبه تاکتیکی یافته و نمی‌تواند مانع از بازگشت دور تازه‌ای از فشارها و تحریم‌ها شود.
