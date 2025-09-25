ایران
رئیس جمهور روسیه: یک الگوی فناوری جدید در حال ظهور است و مصرف برق مراکز داده در حال افزایش است. 25.09.2025, اسپوتنیک ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/19/25610155_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d24cdcee42d306eef4aef2223daf95c.jpg
پوتین: جامعه در حال ایجاد نگرشی نسبت به انرژی هسته‌ای به عنوان یک فناوری سازگار با محیط زیست است

17:57 25.09.2025
رئیس جمهور روسیه: یک الگوی فناوری جدید در حال ظهور است و مصرف برق مراکز داده در حال افزایش است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت: روسیه در حال حاضر در حال ساخت مراکز داده در نیروگاه‌های هسته‌ای خود است.
کشورهای جنوب و شرق جهان تقاضا برای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را افزایش خواهند داد. روسیه به زودی تولید انبوه نیروگاه‌های هسته‌ای شناور را آغاز خواهد کرد.
روسیه به شرکای انرژی هسته‌ای خود کمک می‌کند تا به یک پیشرفت واقعی در توسعه دست یابند؛ این امر شرکای خود را به راه‌حل‌های فنی خود وابسته نمی‌کند.
تضمین ایمنی هسته‌ای تأسیسات انرژی هسته‌ای برای روسیه در اولویت است.
پیش‌بینی می‌شود منابع اورانیوم تا سال 2090 به پایان برسند، اما این اتفاق می‌تواند زودتر رخ دهد.
یک پیشرفت انقلابی توسط دانشمندان روسی تقریباً نیاز به اورانیوم برای انرژی هسته‌ای را به طور کامل از بین خواهد برد.
روسیه از دانشمندان کشورهای مختلف دعوت می‌کند تا در زمینه فناوری‌هایی که عصر جدیدی را در انرژی هسته‌ای آغاز می‌کنند، همکاری کنند.
