https://spnfa.ir/20250925/پزشکیان-در-سازمان-ملل-ایرانهراسی-پایان-یابد-صلح-و-همگرایی-جهانی-جایگزین-دو-قطبیسازی-شود-25611957.html

پزشکیان در سازمان ملل: ایران‌هراسی پایان یابد، صلح و همگرایی جهانی جایگزین دو قطبی‌سازی شود

پزشکیان در سازمان ملل: ایران‌هراسی پایان یابد، صلح و همگرایی جهانی جایگزین دو قطبی‌سازی شود

اسپوتنیک ایران

کارشناس مسائل بین‌الملل: رئیس جمهور ایران در این سخنرانی سه نکته مهم را مطرح کرد که نکته اول این است که ایران کشوری با تمدن بسیار بزرگ و کهن و با یک موقعیت... 25.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-25T18:31+0330

2025-09-25T18:31+0330

2025-09-25T20:43+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/18/25589795_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_db50e23aa059e4ac995bbd022b3a38ca.jpg

جلال الدین سلیمی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در تحلیلی پیرامون سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل به اسپوتنیک گفت: نباید در نگاه نظام بین الملل و الخصوص کشورهایی که با ایران دشمنی و جنگ می کنند ایران هراسی را در ذهن کشورهای جهان تلقین کنند تا آنها به سمت تخریب و تحریم ها حرکت کنند.نکته دوم اینکه دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که متعهد به رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در مجامع و سازمان بین المللی است.رئیس جمهور ایران در واقع به کشورهای جهان پیام داد که در آداب و رسوم و رسالت پیامبر اسلام و حضرت علی که در آیین اسلام و ادیان های الهی هرچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند تا با نگاهی نو دوستی و راستی و خردجمعی و پاکی همدیگر را ببینیم و با هم همکاری دسته جمعی به سمت صلحی بر پایه قدرت در جهان برقرار شود.سلیمی در ادامه تصريح کرد، رئیس جمهور ایران با بیانی دلسوزانه به جهانیان گفت که نباید در دو سال گذشته اجازه میدایم نظاره گر کشتار مردم مظلوم غزه باشیم تا این همه انسان بی گناه جان خود را بخاطر تجاوز اسراییل به تمامیت ارضی بعنوان تماشاچی نگاه کنیم و فقط روزه سکوت بگیرم.دکتر پزشکیان در سازمان ملل اشاره دقیق و درستی به تجاوز و کشتار مردم و دانشمندان هسته ای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران کرد که چه کسی مسئول عدم ثبات در منطقه خاورمیانه است ؟ چرا در زمان مذاکرات غیر مستقیم هسته ای ایران و آمریکا این جنایت خونین را مرتکب شدند؟ با نشان دادن کتابچه و تصاویر دلخراش زنان و مردان و کودکان و خردسالان ایران به گوش جهانیان رساند که این جنگ تحمیلی 12 روزه ظلم و ستمی آشکار که بود که مسئول مستقیمش اسرائیل و آمریکا هستند و همین طور سکوت ناجوانمردانه کشورهای اروپایی مهر تاییدی برای روند اینکار بوده است.وی افزود، پزشکیان از تریبون سازمان ملل به همه جهان گفت که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه خواستار داشتن و ساخت بمب هسته ای نبوده و نخواهد بود و برای اثبات این مساله فتوای مقام رهبری را مورد خطاب قرار داد که ایران هرگز بدنبال سلاح هسته ای نیست. در واقع پزشکیان به جهانیان فهماند که شماها مردم ایران را نمی شناسید که فکر کردید با این حملات سنگین و شدید مردم ایران به سمت شماها خواهند آمد در صورتی که بعد از جنگ 12 روزه اتحاد و همبستگی و انسجام ملی در بین مردم و مسئولین جمهوری اسلامی ایران روز به روز بیشتر شد و او بعنوان نماینده کل ملت ایران واقعیت هایی که بر سر مردم در این جنگ 12 روزه که حقیقتا ظلم و ستمی که آمریکا و اسرائیل عامل جنایت ها و کشتارها شدند را فریاد زد تا کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد متوجه بشند چه عمل زشت و وقیحانه ای را انجام دادند.نکته سوم که دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران مطرح کردند این بود که سازمان ملل بعنوان بزرگترین جامعه جهانی باید برای همبستگی و نگاهی مشترک برای آینده بشر و برای توسعه صلح و حقوق بشر تلاش و حرکت کند تا در برابر کشورهای متخاصم ایستادگی کند . ایشان هفت چشم اندازی جهانی را برای توسعه روند کشور که از قبیل توسعه جمعی ، سرمایه گذاری ، امنیتی انرژی ، کرامت انسانی ، تنوع فرهنگی ، محیط زیست ، حاکمیتی ملی و تمامیت ارضی و صلح بر پایه قدرت که همه این موارد می تواند بعنوان کلان پروژه در اختیار کلیه کشورهای جهان قرار بگیرد تا دیپلماسی فعالی در نظام بین الملل داشته باشیم . سلیمی با اشاره به نکته پایانی سخنان پزشکیان خاطر نشان کرد، رئیس جمهور ایران به درستی اشاره به ترمیم و بازسازی سازوکارهای حقوق بین المللی و روابط بین الملل در سطح منطقه غرب آسیا تا به شکل ایجاد یک نظم امنیتی دربیاد و همچنین جلوگیری از تنش و آشوب در جامعه بین المللی را رقم بزنیم تا همگی به سمت همگرایی منطقه و جهانی برویم و از دو قطبی سازی در نظام بین الملل خارج شویم و تلاش کنیم که با تمام دنیا شراکت داشته باشیم.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60