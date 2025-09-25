https://spnfa.ir/20250925/سخنرانی-پوتین-در-مجمع-جهانی-اتمی-25605484.html
سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی
اسپوتنیک ایران
پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هستهای روسیه، سخنرانی خواهد کرد. 25.09.2025, اسپوتنیک ایران
پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هستهای روسیه، سخنرانی خواهد کرد. پس از سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی در پارک ودنخای روسیه، رئیس جمهور با روسای هیئتهای خارجی دیدار خواهد کرد.
پس از سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی در پارک ودنخای روسیه، رئیس جمهور با روسای هیئتهای خارجی دیدار خواهد کرد.