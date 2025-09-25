https://spnfa.ir/20250925/سخنرانی-پوتین-در-مجمع-جهانی-اتمی-25605484.html

سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی

اسپوتنیک ایران

پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هسته‌ای روسیه، سخنرانی خواهد کرد. 25.09.2025

ولادیمیر پوتین

پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هسته‌ای روسیه، سخنرانی خواهد کرد. پس از سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی در پارک ودنخای روسیه، رئیس جمهور با روسای هیئت‌های خارجی دیدار خواهد کرد.

2025

خبرها

اسپوتنیک ایران

ولادیمیر پوتین