ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250925/سخنرانی-پوتین-در-مجمع-جهانی-اتمی-25605484.html
سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی
سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی
اسپوتنیک ایران
پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هسته‌ای روسیه، سخنرانی خواهد کرد. 25.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-25T17:25+0330
2025-09-25T17:25+0330
ولادیمیر پوتین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/19/25603519_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_fc21692876662b456af120cf50c124cc.jpg
پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هسته‌ای روسیه، سخنرانی خواهد کرد. پس از سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی در پارک ودنخای روسیه، رئیس جمهور با روسای هیئت‌های خارجی دیدار خواهد کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/19/25603519_62:0:1219:868_1920x0_80_0_0_ed40d91a0523e8c16852d69c4f467148.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ولادیمیر پوتین
ولادیمیر پوتین

سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی

17:25 25.09.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هسته‌ای روسیه، سخنرانی خواهد کرد
پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هسته‌ای روسیه، سخنرانی خواهد کرد - اسپوتنیک ایران , 1920, 25.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
پوتین، امروز در مجمع جهانی اتمی در مسکو، به مناسبت 80 مین سالگرد صنعت هسته‌ای روسیه، سخنرانی خواهد کرد.
پس از سخنرانی پوتین در مجمع جهانی اتمی در پارک ودنخای روسیه، رئیس جمهور با روسای هیئت‌های خارجی دیدار خواهد کرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала