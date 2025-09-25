https://spnfa.ir/20250925/ایران-همیشه-آماده-مذاکره-است-ولی-نه-تحمیل-25608656.html

ایران همیشه آماده مذاکره است ولی نه تحمیل

ایران همیشه آماده مذاکره است ولی نه تحمیل

اسپوتنیک ایران

ایرانی ها باور دارند که بگذارید اروپایی ها آخرین برگه ای که در اختیار دارند بسوزانند تا متوجه شوند که دیگر نقشی در بازی ندارند و بعد بازی با حذف اروپایی ها... 25.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-25T16:46+0330

2025-09-25T16:46+0330

2025-09-25T16:46+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/08/20/082075_0:0:1069:601_1920x0_80_0_0_42e3c46ba86453d2b6d2bbb3f37251b8.jpg

دقیقا دو روز پس از سخنان رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای و نکوهش مذاکره با آمریکا، همانگونه که پیش بینی می شد "استیون ویتکاف" فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه روز چهارشنبه اعلام کرد واشنگتن تمایل به مذاکره با ایران دارد.از قبل هم پیش بینی می شد که آمریکایی ها منتظر خواهند بود تا مکانیسم ماشه اجرا شود و تحریم های شورای امنیت برگردد و بعد برای مذاکره با ایران قدم بردارند.اما ایرانی ها باور دارند که بگذارید اروپایی ها آخرین برگه ای که در اختیار دارند بسوزانند تا متوجه شوند که دیگر نقشی در بازی ندارند و بعد بازی با حذف اروپایی ها میان ایران و آمریکا ادامه یابد.در حالی که ایران از پشتیبانی روسیه و چین برخوردار می باشد آمریکا یاران اروپایی خود را از میدان به در می کند.البته از همان ابتدای گفتگوهای عراقچی و ویتکاف بارها آقای عراقچی خواستار حضور دیگر بازیکنان برجام در مذاکرات بودند ولی آمریکایی ها به هیچ وجه تمایلی به دادن نقشی به اروپایی ها نبودند.استیو ویتکاف این مطلب را در نشست سالانه ۲۰۲۵ کنکوردیا و در پاسخ به سوالات مورگان اورتگاس، که به عنوان مجری این برنامه گفت حضور داشت اظهار نمود.البته ویتکاف با توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در این بخش از کنفرانس صحبت می‌کرد ومجری سوال کننده یعنی مورگان اورتیگاس نماینده ویژه آمریکا در امور لبنان است، امری که نشان می دهد هماهنگی برای سوال ها و جوابها در عالیترین سطوح آمریکا بوده و اینگونه نبوده که یک مجری رسانه ای معمولی در مقابل ویتکاف نشسته باشد و سوال های رسانه ای فی البداهه مطرح کند و عملا هدف این بود که ویتکاف این پیشنهاد را در پاسخ به سخنان رهبری مطرح کند.ویتکاف ادعا کرد : "ایران در موقعیت دشواری اکنون قرار دارد. مکانیسم ماشه دو یا سه روز دیگر اتفاق می‌افتد. فکر می‌کنم ما هیچ تمایلی به آسیب زدن به آن‌ها نداریم. ما هرچند تمایل داریم که یا یک راه‌حل دائمی پیدا کنیم و در مورد مکانیسم ماشه مذاکره کنیم و یا اگر نتوانیم، مکانیسم ماشه همان چیزی خواهد بود که هست. آن‌ها (تحریم‌های مکانیسم ماشه) داروی درست برای چیزی هستند که دارد اتفاق می‌افتد".این سخنان ویتکاف عملا ثابت می کند که اجرای مکانیسم ماشه چیزی نبوده که اروپایی ها خودسر انجام داده اند بلکه اروپایی ها به دستور آمریکا این کار را کرده اند تا جاده را برای محقق شدن اهداف آمریکا باز کنند.هیچ کشوری در جهان را نمی توانید پیدا کنید که تجربه خوبی از مذاکره با آمریکایی ها داشته باشد و ایران هم شاید در راس آنها قرار دارد.طی چند دهه گذشته ایرانی ها بارها تلاش کردند تا از طریق مذاکره بتوانند با آمریکایی ها به نتیجه ای برسند و روابط فیما بین دو کشور را عادی کنند و حد اقل 14 بار با آمریکایی ها به توافق های مختلف علنی و غیر علنی رسیده اند اما در هر 14 مورد آمریکایی ها زیر توافق زده اند و تعهدات خود را اجرا نکرده اند.از توافق الجزایر در همان سالهای اول پس از انقلاب گرفته تا توافق هسته ای که هیچ کدام به نتیجه ای نرسیده اند.اخیرا هم که سه بار به مرز توافق رسیدند و هر سه بار اسرائیلی ها با حمله به ایران توافق را به هم زدند و آمریکایی ها هیچ کاری برای محقق شدن توافق انجام ندادند.آخری شان که همان توافقی بود که قرار بود در دور ششم مذاکرات میان عراقچی و ویتکاف اعلام شود که 48 ساعت قبل از جلسه اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردند و الأن ایرانی ها فکر می کنند چه تضمینی وجود دارد دوباره پای میز مذاکره ننشینند و دوباره به ایران حمله نشود؟آقای قالیباف شرح جالبی از نحوه مذاکره با آمریکایی ها را در مصاحبه اخیر خود مطرح کردند و گفتند همزمانی که هواپیماهای بی 2 آمریکا به پرواز در آمده بودند تا به تاسیسات ایران حمله کنند آقای ویتکاف با آقای عراقچی در حال گفتگو برای انجام مذاکرات و آتش بس بودند و به یکباره آمریکایی ها به ایران حمله کردند.به این دلیل ایرانی ها امروزه باور دارند اظهارات دولت فعلی آمریکا را نباید ملاک قرار داد بلکه اعمال آنها را باید ملاک قرار داد و اعمال آنها نشان از آن ندارد که آنها به دنبال صلح و دوستی هستند و به این دلیل هیچ منطقی وجود ندارد که بخواهند با آنها مذاکره و گفتگویی کنند.مقامات ایرانی باور دارد شاید اگر پندار و رفتار آمریکایی ها تغییر کند ایرانی ها بپذیرند با آنها مذاکره کنند اما در شرایط فعلی و با رفتارهای فعلی دولت آمریکا که با صحبت هایش بسیار فرق دارند هیچ منطقی وجود ندارد که ایران قانع شود با دولت فعلی آمریکا می شود تعامل کرد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی