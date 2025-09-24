https://spnfa.ir/20250924/کرملین-دیدار-پوتین-و-زلنسکی-بدون-آمادگی-یک-نمایش-تبلیغاتی-محکوم-به-شکست-است-25571554.html

کرملین: دیدار پوتین و زلنسکی بدون آمادگی، یک نمایش تبلیغاتی محکوم به شکست است

پیش از این، پوتین اظهار داشت که اگر زلنسکی آماده جلسه است، باید به مسکو بیاید. زلنسکی این پیشنهاد را رد کرد، در حالی که به طور متناقضی اظهار داشت که برای جلسه "به هر شکلی" آماده است.پسکوف به رسانه های روسی در مورد اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه روسیه "بی‌هدف" در اوکراین جنگ به راه انداخته است، اظهار نظر کرد، که به گفته رئیس جمهور آمریکا، روسیه را شبیه یک "ببر کاغذی" می‌کند: "روسیه با یک خرس تداعی می‌شود؛ خرس‌های کاغذی وجود ندارند."وی افزود: "پویایی‌های موجود در جبهه نشان می‌دهد که برای کسانی که اکنون نمی‌خواهند مذاکره کنند، فردا و پس‌فردا مواضع بسیار بدتر خواهد شد."

