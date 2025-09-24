https://spnfa.ir/20250924/پخش-زنده-سخنرانی-پزشکیان-در-مجمع-عمومی-سازمان-ملل-25580875.html
سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل
سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل
اسپوتنیک ایران
مسعود پزشکیان رئیسجمهور که از روز گذشته عازم نیویورک شده، در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شد و هماکنون سخنرانی وی در حضور سران کشورهای جهان، آغاز... 24.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-24T17:25+0330
2025-09-24T17:25+0330
2025-09-24T18:02+0330
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/18/25583822_0:66:1236:761_1920x0_80_0_0_d719cc4002704a2eeb0adefb6f20d786.jpg
مسعود پزشکیان رئیسجمهور که از روز گذشته عازم نیویورک شده، در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شد و هماکنون سخنرانی وی در حضور سران کشورهای جهان، آغاز شده است.وی پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد در این سفر پیام ملت ایران را به جهانیان برساند.گزیدهای از سخنان وی به شرح زیر است:- مکاتب اخلاقی سکولار نیز با عقلانیتی مبتنی بر وجدان به همین نتیجه رسیدهاند. عالیجنابان، آیا جهان امروز چنین است؟- در دو سال گذشته شاهد نسلکشی در غزه، ویرانی خانهها، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان، تخریب زیرساختهای سوریه و حمله به مردم یمن بودهایم.- گرسنگی اجباری کودکان نحیف در آغوش مادران، تجاوز به حق حاکمیت کشورها و هدفگیری مستقیم ملتها رخ داده است،- همه اینها با حمایت بیقید و شرط قدرتمندترین حکومت مسلح جهان و به بهانه دفاع از خود صورت گرفته است.- آیا چنین وضعیتی را برای خود میپسندید؟ چه کسی ثبات منطقه و جهان را بر هم زده و چه کسی تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است؟- در خرداد گذشته کشور ما هدف تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بینالملل قرار گرفت.- حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانهها و زیرساختهای ایران، در شرایطی که مذاکرات دیپلماتیک در جریان بود، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف تلاشها برای برقراری ثبات و صلح به شمار میرود.- این تجاوز گستاخانه علاوه بر شهادت تعدادی از فرماندهان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربهای سنگین به اعتماد بینالمللی و چشمانداز صلح منطقه وارد کرد.- آنچه در این کشتارها رخ داد، کتابی سیاه از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ماست که به نام حفظ صلح و آرامش منطقه انجام شد.- حملات به تأسیسات تحت نظارت بینالمللی، ترور رهبران رسمی دولتها، هدفگیری سیستماتیک خبرنگاران و کشتن افرادی که تنها به دلیل دانش و تخصصشان تبدیل به هدف شدهاند، نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بینالملل است.- ملت ایران، بهعنوان کهنترین تمدن پیوسته جهان، همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده و بارها نشان داده است که در برابر متجاوزان تسلیم نمیشود.- در دفاع 12 روزه اخیر نیز مردم با اتحاد و ایمان، محاسبات دشمنان را بر هم زدند و با وجود شدیدترین تحریمها و فشارهای روانی، یکپارچه در کنار نیروهای مسلح خود قرار گرفتند.- ایران قدردان حمایتها و همدلی ملتها، دولتها و سازمانهای بینالمللی در این مسیر است. در مقابل، رژیم صهیونیستی با طرحهای توسعهطلبانه و تجاوزگرانه، نهتنها منطقه بلکه جهان را تهدید میکند بهجای صلح، سلطهجویی و آپارتاید را گسترش میدهد.- ایران چشماندازی روشن و امیدبخش برای منطقه ترسیم میکند؛ منطقهای که بر همکاری جمعی، امنیت مشترک، توسعه پایدار، عدالت اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، پاسداشت کرامت انسانی و احترام به حاکمیت ملی کشورها استوار است. این چشمانداز بر صلح واقعی و پایدار بنا شده، نه بر صلح تحمیلی از راه زور.- کشورهایی که خود را صاحب بزرگترین زرادخانههای هستهای میدانند، با نقض معاهده NPT سلاحهای خود را گسترش میدهند و سالهاست از اتهامهای بیاساس برای فشار بر ایران استفاده کردهاند.- هفته گذشته، سه کشور اروپایی بهدستور آمریکا تلاش کردند قطعنامههای لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند، اقدامی که نادیدهگرفتن حسننیت و الزامات قانونی بود و برجام را که خود بزرگترین دستاورد دیپلماسی میدانستند، نابود کرد.- این اقدام غیرقانونی و بدون حمایت بینالمللی است. ایران بار دیگر تأکید میکند که بههیچوجه به دنبال سلاح هستهای نیست و برخلاف برهمزنندگان آرامش منطقه مانند اسرائیل، باید تحریم شود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/18/25583822_68:0:1169:826_1920x0_80_0_0_6a8c7a7ca6c26931595ebe81124a5edc.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مسعود پزشکیان رئیسجمهور که از روز گذشته عازم نیویورک شده، در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شد و هماکنون سخنرانی وی در حضور سران کشورهای جهان، آغاز شده است.
وی پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد در این سفر پیام ملت ایران را به جهانیان برساند.
گزیدهای از سخنان وی به شرح زیر است:
- مکاتب اخلاقی سکولار نیز با عقلانیتی مبتنی بر وجدان به همین نتیجه رسیدهاند. عالیجنابان، آیا جهان امروز چنین است؟
- در دو سال گذشته شاهد نسلکشی در غزه، ویرانی خانهها، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان، تخریب زیرساختهای سوریه و حمله به مردم یمن بودهایم.
- گرسنگی اجباری کودکان نحیف در آغوش مادران، تجاوز به حق حاکمیت کشورها و هدفگیری مستقیم ملتها رخ داده است،
- همه اینها با حمایت بیقید و شرط قدرتمندترین حکومت مسلح جهان و به بهانه دفاع از خود صورت گرفته است.
- آیا چنین وضعیتی را برای خود میپسندید؟ چه کسی ثبات منطقه و جهان را بر هم زده و چه کسی تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است؟
- در خرداد گذشته کشور ما هدف تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بینالملل قرار گرفت.
- حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانهها و زیرساختهای ایران، در شرایطی که مذاکرات دیپلماتیک در جریان بود، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف تلاشها برای برقراری ثبات و صلح به شمار میرود.
- این تجاوز گستاخانه علاوه بر شهادت تعدادی از فرماندهان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربهای سنگین به اعتماد بینالمللی و چشمانداز صلح منطقه وارد کرد.
- آنچه در این کشتارها رخ داد، کتابی سیاه از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ماست که به نام حفظ صلح و آرامش منطقه انجام شد.
- حملات به تأسیسات تحت نظارت بینالمللی، ترور رهبران رسمی دولتها، هدفگیری سیستماتیک خبرنگاران و کشتن افرادی که تنها به دلیل دانش و تخصصشان تبدیل به هدف شدهاند، نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بینالملل است.
- ملت ایران، بهعنوان کهنترین تمدن پیوسته جهان، همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده و بارها نشان داده است که در برابر متجاوزان تسلیم نمیشود.
- در دفاع 12 روزه اخیر نیز مردم با اتحاد و ایمان، محاسبات دشمنان را بر هم زدند و با وجود شدیدترین تحریمها و فشارهای روانی، یکپارچه در کنار نیروهای مسلح خود قرار گرفتند.
- ایران قدردان حمایتها و همدلی ملتها، دولتها و سازمانهای بینالمللی در این مسیر است. در مقابل، رژیم صهیونیستی با طرحهای توسعهطلبانه و تجاوزگرانه، نهتنها منطقه بلکه جهان را تهدید میکند بهجای صلح، سلطهجویی و آپارتاید را گسترش میدهد.
- ایران چشماندازی روشن و امیدبخش برای منطقه ترسیم میکند؛ منطقهای که بر همکاری جمعی، امنیت مشترک، توسعه پایدار، عدالت اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، پاسداشت کرامت انسانی و احترام به حاکمیت ملی کشورها استوار است. این چشمانداز بر صلح واقعی و پایدار بنا شده، نه بر صلح تحمیلی از راه زور.
- کشورهایی که خود را صاحب بزرگترین زرادخانههای هستهای میدانند، با نقض معاهده NPT سلاحهای خود را گسترش میدهند و سالهاست از اتهامهای بیاساس برای فشار بر ایران استفاده کردهاند.
- هفته گذشته، سه کشور اروپایی بهدستور آمریکا تلاش کردند قطعنامههای لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند، اقدامی که نادیدهگرفتن حسننیت و الزامات قانونی بود و برجام را که خود بزرگترین دستاورد دیپلماسی میدانستند، نابود کرد.
- این اقدام غیرقانونی و بدون حمایت بینالمللی است. ایران بار دیگر تأکید میکند که بههیچوجه به دنبال سلاح هستهای نیست و برخلاف برهمزنندگان آرامش منطقه مانند اسرائیل، باید تحریم شود.