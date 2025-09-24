https://spnfa.ir/20250924/معترضان-در-مولداوی-اعلام-کردند-که-اعتراضات-تا-زمان-رفتن-ساندو-ادامه-خواهد-داشت-25570042.html

معترضان در مولداوی اعلام کردند که اعتراضات تا زمان رفتن ساندو ادامه خواهد داشت

نماینده مجلس از بلوک مخالفان پوبدا: جنبش اعتراضی بسیار شدید است. اعتراضات تا زمان رفتن این دولت ادامه خواهد داشت. 24.09.2025, اسپوتنیک ایران

مارینا تاوبر، نماینده مجلس از بلوک مخالفان پوبدا، در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: "اما ما معتقدیم که این اتفاق تنها در عرض چند روز، بلافاصله پس از انتخابات 28 سپتامبر، رخ خواهد داد. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مطمئن شویم که مایا ساندو و حزب پاس پس از 28 سپتامبر دیگر در کشور ما نیستند. زیرا این بزرگترین شر برای کشور ما و برای شهروندان ماست. ما اطمینان داریم که در 28 سپتامبر، مردم نیروهای دیگری را انتخاب خواهند کرد و رژیم مایا ساندو سقوط خواهد کرد." این نماینده مجلس ابراز اطمینان کرد که تنها چند روز تا آغاز تاریخ جدید کشور باقی مانده است. وی تأکید کرد: "همه به پای صندوق‌های رأی می‌روند و علیه حزب پاس و مایا ساندو رأی می‌دهند. این رژیم در حال رفتن است و مسیری جدید، تاریخی جدید و فصلی جدید در توسعه مولداوی آغاز می‌شود. بدون غاصبان، بدون یک رژیم تمامیت‌خواه در کشوری که منافع شهروندان در درجه اول اهمیت قرار دارد."

