طولانی شدن درگیری ها در اوکراین منبع سود اقتصادی و ژئوپولیتیکی است
انديشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بینالملل درباره اظهارات دونالد ترامپ پیرامون امکان پیروزی اوکراين در برابر روسیه و بازپسگیری مناطق از دست رفته به اسپوتنیک گفت: زیرا واقعیت میدانی نشان میدهد که اوکراین پس از گذشت چند سال از آغاز جنگ و علی رغم حمایتهای همهجانبه غرب و اروپا نه تنها در دستیابی به اهداف اصلی خود موفق نبوده، بلکه بخشهای قابل توجهی از خاکش همچنان تحت کنترل روسیه باقی مانده است. از سوی دیگر، روسیه با توجه به عمق استراتژیک و ظرفیتهای نظامی و اقتصادی خود، همچنان توانسته موازنه را به نفع خود مدیریت کند. وی تصريح کرد، بنابراین، سخنان ترامپ بیشتر به ابزاری برای توجیه افزایش حمایتهای مالی و تسلیحاتی غرب از اوکراین شباهت دارد تا یک تحلیل دقیق از روند درگیریها. بنابراین، تداوم مناقشه در اوکراین به معنای افزایش فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای عضو ناتو است. این امر هم سود اقتصادی عظیمی برای مجتمعهای نظامی-صنعتی در آمریکا به همراه دارد و هم جایگاه ژئوپولیتیکی واشنگتن را در ساختار امنیتی اروپا تقویت میکند. کاظمی در پایان خاطرنشان کرد، بر این اساس میتوان گفت که اظهارات ترامپ بویژه در این ایام که نیویورک میزبان مهمترین تحولات دنیا است، بیشتر یک مانور سیاسی و اقتصادی برای تضمین بازار پررونق تسلیحات آمریکایی در قاره اروپا و اوکراین است تا پیشبینیای که مبتنی بر واقعیتهای میدانی و آمارها و مستندات واقعی باشد. تأکید میشود که تداوم این رویکرد، علاوه بر افزایش وابستگی اروپا به واشنگتن، خطر طولانیتر شدن جنگ و تشدید هزینههای انسانی و اقتصادی برای اوکراین را به دنبال خواهد داشت و قطعا بیش از همه، مردم اوکراین باید هزینه آن را پرداخت کنند. این در حالیست که شرکتهای تسلیحاتی آمریکا از آن سود میبرند.
پژوهشگر مسائل بینالملل: به نظر میرسد اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه پیروزی اوکراین در برابر روسیه و بازپسگیری تمامی خاک این کشور با کمکهای مالی اروپا و ناتو امکانپذیر خواهد بود نگاهی غیر واقعگرایانه به تحولات میدانی است.
انديشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بینالملل درباره اظهارات دونالد ترامپ پیرامون امکان پیروزی اوکراين در برابر روسیه و بازپسگیری مناطق از دست رفته به اسپوتنیک گفت: زیرا واقعیت میدانی نشان میدهد که اوکراین پس از گذشت چند سال از آغاز جنگ و علی رغم حمایتهای همهجانبه غرب و اروپا نه تنها در دستیابی به اهداف اصلی خود موفق نبوده، بلکه بخشهای قابل توجهی از خاکش همچنان تحت کنترل روسیه باقی مانده است. از سوی دیگر، روسیه با توجه به عمق استراتژیک و ظرفیتهای نظامی و اقتصادی خود، همچنان توانسته موازنه را به نفع خود مدیریت کند.
وی تصريح کرد، بنابراین، سخنان ترامپ بیشتر به ابزاری برای توجیه افزایش حمایتهای مالی و تسلیحاتی غرب از اوکراین شباهت دارد تا یک تحلیل دقیق از روند درگیریها. بنابراین، تداوم مناقشه در اوکراین به معنای افزایش فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای عضو ناتو است. این امر هم سود اقتصادی عظیمی برای مجتمعهای نظامی-صنعتی در آمریکا به همراه دارد و هم جایگاه ژئوپولیتیکی واشنگتن را در ساختار امنیتی اروپا تقویت میکند. کاظمی در پایان خاطرنشان کرد، بر این اساس میتوان گفت که اظهارات ترامپ بویژه در این ایام که نیویورک میزبان مهمترین تحولات دنیا است، بیشتر یک مانور سیاسی و اقتصادی برای تضمین بازار پررونق تسلیحات آمریکایی در قاره اروپا و اوکراین است تا پیشبینیای که مبتنی بر واقعیتهای میدانی و آمارها و مستندات واقعی باشد.
تأکید میشود که تداوم این رویکرد، علاوه بر افزایش وابستگی اروپا به واشنگتن، خطر طولانیتر شدن جنگ و تشدید هزینههای انسانی و اقتصادی برای اوکراین را به دنبال خواهد داشت و قطعا بیش از همه، مردم اوکراین باید هزینه آن را پرداخت کنند. این در حالیست که شرکتهای تسلیحاتی آمریکا از آن سود میبرند.