اسپوتنیک ایران
از مقاومت تا پیروزی در هشت سال استقامت ملت ایران در برابر دشمن

19:33 24.09.2025
به گزارش اسپوتنیک- جنگ ایران و عراق که از شهریور 1359 آغاز شد و هشت سال به طول انجامید، یکی از طولانی‌ترین و خونبارترین جنگ‌های قرن بیستم در منطقه خاورمیانه بود.
این جنگ با حمله ارتش عراق به مرزهای غربی و جنوب غربی ایران شروع شد و به سرعت بسیاری از شهرها، روستاها و زیرساخت‌های ایران را درگیر کرد. با وجود نابرابری در تجهیزات و حمایت‌های خارجی گسترده از عراق، ایران توانست با اتکا به نیروی مردمی، بسیج عمومی و استقامت ملی، مانع تجزیه و اشغال کشور شود.
این جنگ نه تنها تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سنگینی به همراه داشت، بلکه تجربه‌ای عمیق از همبستگی، مقاومت و فداکاری در تاریخ معاصر ایران به جا گذاشت.
"هفته دفاع مقدس" که هر سال از 31 شهریور تا 6 مهر در ایران برگزار می‌شود، یادآور آغاز جنگ و ایستادگی مردم در برابر تجاوز است. این هفته فرصتی است برای پاسداشت رشادت‌های رزمندگان، شهدا و ایثارگرانی که در آن سال‌ها از استقلال و تمامیت ارضی ايران دفاع کردند. برگزاری مراسم‌های فرهنگی، هنری، نظامی و آموزشی در این ایام، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن دوران، به نسل‌های جدید پیام می‌دهد که امنیت و آرامش امروز، ثمره فداکاری دیروز است و ارزش‌هایی چون مقاومت، ایثار و وحدت ملی همچنان در مسیر آینده کشور اهمیت دارند.
