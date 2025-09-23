https://spnfa.ir/20250923/سازمان-اطلاعات-خارجی-روسیه-ناتو-در-حال-آماده-شدن-برای-استقرار-نیرو-در-منطقه-اودسا-است-25551913.html

سازمان اطلاعات خارجی روسیه: اروپا در حال آماده شدن برای اشغال ملداوی به هر قیمتی است

سازمان اطلاعات خارجی روسیه: اروپا در حال آماده شدن برای اشغال ملداوی به هر قیمتی است

اسپوتنیک ایران

سازمان اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد که ناتو در حال آماده شدن برای استقرار نیرو در منطقه اودسا برای ارعاب پریدنسترویه است. 23.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-23T11:34+0330

2025-09-23T11:34+0330

2025-09-23T11:52+0330

ناتو

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/03/24181842_0:3:774:438_1920x0_80_0_0_0df1b9f38953b7ca1ca830fecddf8922.jpg

سازمان اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد که ناتو در حال آماده شدن برای استقرار نیرو در منطقه اودسا برای ارعاب پریدنسترویه است. اولین گروه از نیروها پیش از این به اودسا رسیده‌اند.سرویس اطلاعات خارجی اعلام کرد که اروپا در حال آماده شدن برای اشغال ملداوی به هر قیمتی است. این آژانس تأکید کرد که استقرار نیروها و اشغال عملی این کشور امکان‌پذیر است.سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرده است که اروپا در حال آماده شدن برای اشغال ملداوی است.این امر به هر قیمتی، از جمله استقرار نیروها و اشغال واقعی کشور، برنامه‌ریزی شده است.این آژانس می‌افزاید که در این مرحله، واحدهای نظامی ناتو در رومانی در نزدیکی مرز ملداوی متمرکز شده‌اند. یک "فرود" ناتو در منطقه اودسای اوکراین برای ارعاب پریدنسترویه در حال آماده‌سازی است.طبق داده‌های سرویس اطلاعات خارجی روسیه ، اولین گروه از پرسنل نظامی حرفه‌ای از فرانسه و بریتانیا قبلاً به اودسا رسیده‌اند.این سناریو بارها در طول رزمایش‌های ناتو در رومانی تمرین شده است و می‌تواند پس از انتخابات پارلمانی ملداوی در 28 سپتامبر اجرا شود. مقامات اروپایی نگرانند که جعل فاحش نتایج آرا که توسط بروکسل و کیشیناو تهیه می‌شود، شهروندان ناامید ملداوی را مجبور به آمدن به خیابان‌ها برای دفاع از حقوق خود کند.سرویس اطلاعات خارجی روسیه ادعا می‌کند که سپس، به درخواست رئیس جمهور ساندو، نیروهای مسلح کشورهای اروپایی باید ملداویایی‌ها را مجبور به پذیرش دیکتاتوری تحت پوشش دموکراسی اروپایی کنند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ناتو