https://spnfa.ir/20250923/روابط-هسته-ای-ایران-و-روسیه-در-سطح-عالی-است-25566031.html
روابط هسته ای ایران و روسیه در سطح عالی است
روابط هسته ای ایران و روسیه در سطح عالی است
اسپوتنیک ایران
دکتر فواد ایزدی، کارشناس ارشد امور بین الملل در خصوص همکاری های هسته ای جدید بین ایران و روسیه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ایران در این تابستان گذشته،... 23.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-23T22:21+0330
2025-09-23T22:21+0330
2025-09-23T22:21+0330
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/645/49/6454927_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_33b00536865522434b214bdbd7c899b0.jpg
وی افزود روابط ایران و روسیه خوب است و دو کشور در حوزههایی که مدنظر دارند، همکاری میکنند؛ یکی از حوزهها موضوع هستهای است و به نفع دو طرف است. روسیه یکی از کشورهای صاحبنام در حوزه انرژی هستهای است.دکتر فواد ایزدی خاطرنشان کرد: نیروگاه بوشهر را هم روس ها کمک کردند و ساختند. روابط هسته ای دوکشور در حال گسترش است در حالیکه در حوزههای دیگر هم در سالهای گذشته شاهد گسترش روابط بودیم که به نحو بسیار عالی پیش میرود.این کارشناس ارشد مسائل بین الملل ضمن تاکید بر اینکه محدودیتی در همکاری دوجانبه ایران و روسیه وجود ندارد، اظهار داشت:دو کشور همسایه هستند و دلیلی وجود ندارد که محدودیت سخت برای همکاریها قائل بشوند، همچنین دشمن مشترک هم دارند.در خصوص مکانیسم ماشه هم این ادعای اروپا است که فعال میشود. روسیه یک نکته خوب در هفته های گذشته ارائه کرد و آن هم واقعیت مکانیسم ماشه بود؛ اینکه اصولاً اروپاییها در جایگاهی نیستند که بخواهند این مکانیسم را فعال بکنند. و در همین بیانیه اخیری هم که روسیه داد، اعلام کرد که این مکانیسم فعال نخواهد شد و ادعای اروپاییها را رد کرده و گفت: "ما این موضوع را قبول نداریم و اجرا نمیکنیم."این مواضع عالی بوده و مکانیسم ماشه زمانی مشکل ایجاد میکند که شما باور کنید فعال شده. اگر باور روسیه و ایران این باشد که فعال نشده، مشکلی در روابط بوجود نمی آورد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/645/49/6454927_154:0:2629:1856_1920x0_80_0_0_6b68ef03671d726a24f4f063f29b8f9e.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی
روابط هسته ای ایران و روسیه در سطح عالی است
دکتر فواد ایزدی، کارشناس ارشد امور بین الملل در خصوص همکاری های هسته ای جدید بین ایران و روسیه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ایران در این تابستان گذشته، مشکل جدی ناترازی برق داشت؛ انرژی هستهای، هم از نظر پاک بودن و هم در دسترس بودن، یکی از گزینههای اصلی است.
وی افزود روابط ایران و روسیه خوب است و دو کشور در حوزههایی که مدنظر دارند، همکاری میکنند؛ یکی از حوزهها موضوع هستهای است و به نفع دو طرف است. روسیه یکی از کشورهای صاحبنام در حوزه انرژی هستهای است.
دکتر فواد ایزدی خاطرنشان کرد: نیروگاه بوشهر را هم روس ها کمک کردند و ساختند. روابط هسته ای دوکشور در حال گسترش است در حالیکه در حوزههای دیگر هم در سالهای گذشته شاهد گسترش روابط بودیم که به نحو بسیار عالی پیش میرود.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل ضمن تاکید بر اینکه محدودیتی در همکاری دوجانبه ایران و روسیه وجود ندارد، اظهار داشت:
دو کشور همسایه هستند و دلیلی وجود ندارد که محدودیت سخت برای همکاریها قائل بشوند، همچنین دشمن مشترک هم دارند.
در خصوص مکانیسم ماشه هم این ادعای اروپا است که فعال میشود. روسیه یک نکته خوب در هفته های گذشته ارائه کرد و آن هم واقعیت مکانیسم ماشه بود؛ اینکه اصولاً اروپاییها در جایگاهی نیستند که بخواهند این مکانیسم را فعال بکنند. و در همین بیانیه اخیری هم که روسیه داد، اعلام کرد که این مکانیسم فعال نخواهد شد و ادعای اروپاییها را رد کرده و گفت: "ما این موضوع را قبول نداریم و اجرا نمیکنیم."
این مواضع عالی بوده و مکانیسم ماشه زمانی مشکل ایجاد میکند که شما باور کنید فعال شده. اگر باور روسیه و ایران این باشد که فعال نشده، مشکلی در روابط بوجود نمی آورد.