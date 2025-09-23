https://spnfa.ir/20250923/روابط-هسته-ای-ایران-و-روسیه-در-سطح-عالی-است-25566031.html

وی افزود روابط ایران و روسیه خوب است و دو کشور در حوزه‌هایی که مدنظر دارند، همکاری می‌کنند؛ یکی از حوزه‌ها موضوع هسته‌ای است و به نفع دو طرف است. روسیه یکی از کشورهای صاحب‌نام در حوزه انرژی هسته‌ای است.دکتر فواد ایزدی خاطرنشان کرد: نیروگاه بوشهر را هم روس ها کمک کردند و ساختند. روابط هسته ای دو‌کشور در حال گسترش است در حالیکه در حوزه‌های دیگر هم در سال‌های گذشته شاهد گسترش روابط بودیم که به نحو بسیار عالی پیش میرود.این کارشناس ارشد مسائل بین الملل ضمن تاکید بر اینکه محدودیتی در همکاری دوجانبه ایران و روسیه وجود ندارد، اظهار داشت:دو کشور همسایه هستند و دلیلی وجود ندارد که محدودیت سخت برای همکاری‌ها قائل بشوند، همچنین دشمن مشترک هم دارند.در خصوص مکانیسم ماشه هم این ادعای اروپا است که فعال می‌شود. روسیه یک نکته خوب در هفته های گذشته ارائه کرد و آن هم واقعیت مکانیسم ماشه بود؛ اینکه اصولاً اروپایی‌ها در جایگاهی نیستند که بخواهند این مکانیسم را فعال بکنند. و در همین بیانیه اخیری هم که روسیه داد، اعلام کرد که این مکانیسم فعال نخواهد شد و ادعای اروپایی‌ها را رد کرده و گفت: "ما این موضوع را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم."این مواضع عالی بوده و مکانیسم ماشه زمانی مشکل ایجاد می‌کند که شما باور کنید فعال شده. اگر باور روسیه و ایران این باشد که فعال نشده، مشکلی در روابط بوجود نمی آورد.

