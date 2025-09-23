https://spnfa.ir/20250923/دیدار-عراقچی-با-وزرای-خارجه-مصر-و-لهستان-25548215.html
دیدار عراقچی با وزرای خارجه مصر و لهستان
دیدار عراقچی با وزرای خارجه مصر و لهستان
اسپوتنیک ایران
در ادامه رایزنیهای دوجانبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر دوشنبه با رادوسواف... 23.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-23T08:47+0330
2025-09-23T08:47+0330
2025-09-23T08:47+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/17/25547889_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9fd61ea8a71550b6d714004035828c5b.jpg
در ادامه رایزنیهای دوجانبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر دوشنبه با رادوسواف سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان دیدار و گفتگو کرد.همچنین سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی وزرای خارجه ایران و مصر در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه مجمع تمدنهای کهن دیدار و گفت و گو کردند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/17/25547889_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad5a397930e47db02e88c885bd5ca42f.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
دیدار عراقچی با وزرای خارجه مصر و لهستان
در ادامه رایزنیهای دوجانبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر دوشنبه با رادوسواف سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان دیدار و گفتگو کرد.
همچنین سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی وزرای خارجه ایران و مصر در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه مجمع تمدنهای کهن دیدار و گفت و گو کردند.