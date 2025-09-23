ایران
دیدار عراقچی با وزرای خارجه مصر و لهستان
در ادامه رایزنی‌های دوجانبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر دوشنبه با رادوسواف...
در ادامه رایزنی‌های دوجانبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر دوشنبه با رادوسواف سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان دیدار و گفتگو کرد.همچنین سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی وزرای خارجه ایران و مصر در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه‌ مجمع تمدن‌های کهن دیدار و گفت و گو کردند.
دیدار عراقچی با وزرای خارجه مصر و لهستان

08:47 23.09.2025
در ادامه رایزنی‌های دوجانبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر دوشنبه با رادوسواف سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان دیدار و گفتگو کرد.
همچنین سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی وزرای خارجه ایران و مصر در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه‌ مجمع تمدن‌های کهن دیدار و گفت و گو کردند.
