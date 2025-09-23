https://spnfa.ir/20250923/اردوغان-رابطه-خود-با-پوتین-را-مورد-ارزیابی-قرار-داد-25547774.html

اردوغان رابطه خود با پوتین را مورد ارزیابی قرار داد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز اظهار داشت که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از ابتدا خوب بوده است. 23.09.2025, اسپوتنیک ایران

ترکیه

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز اظهار داشت که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از ابتدا خوب بوده است.اردوغان همچنین خاطرنشان کرد که ناتو باید از الگوی آنکارا در ایجاد روابط با روسیه و اوکراین پیروی کند.

2025

خبرها

fa_FA

