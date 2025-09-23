https://spnfa.ir/20250923/اردوغان-رابطه-خود-با-پوتین-را-مورد-ارزیابی-قرار-داد-25547774.html
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبهای با فاکس نیوز اظهار داشت که رابطهاش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از ابتدا خوب بوده است. 23.09.2025, اسپوتنیک ایران
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبهای با فاکس نیوز اظهار داشت که رابطهاش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از ابتدا خوب بوده است.اردوغان همچنین خاطرنشان کرد که ناتو باید از الگوی آنکارا در ایجاد روابط با روسیه و اوکراین پیروی کند.
اردوغان رابطه خود با پوتین را مورد ارزیابی قرار داد
اردوغان همچنین خاطرنشان کرد که ناتو باید از الگوی آنکارا در ایجاد روابط با روسیه و اوکراین پیروی کند.