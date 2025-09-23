ایران
اردوغان رابطه خود با پوتین را مورد ارزیابی قرار داد
اسپوتنیک ایران
2025-09-23
2025-09-23T08:41+0330
ترکیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/10/25424348_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_f9305634f5b9d006d718146fc7af2f13.jpg
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز اظهار داشت که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از ابتدا خوب بوده است.اردوغان همچنین خاطرنشان کرد که ناتو باید از الگوی آنکارا در ایجاد روابط با روسیه و اوکراین پیروی کند.
ترکیه
خبرها
fa_FA
ترکیه
ترکیه

اردوغان رابطه خود با پوتین را مورد ارزیابی قرار داد

08:41 23.09.2025
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز اظهار داشت که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از ابتدا خوب بوده است.
اردوغان همچنین خاطرنشان کرد که ناتو باید از الگوی آنکارا در ایجاد روابط با روسیه و اوکراین پیروی کند.
