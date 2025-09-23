https://spnfa.ir/20250923/آیا-مدل-دوسدشمن-برای-رابطه-روسیه-وناتو-امکان-پذیر-است-25554849.html
آیا مدل دوسدشمن برای رابطه روسیه وناتو امکان پذیر است
آیا مدل دوسدشمن برای رابطه روسیه وناتو امکان پذیر است
اسپوتنیک ایران
منافع اکثریت قاطع کشورهای اروپایی اقتضا می کند این کشورها تعاملات اقتصادی خود با روسیه را داشته باشند و نفت و گاز ارزان روسیه را بخرند و کالای خود را به روسیه... 23.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-23T14:50+0330
2025-09-23T14:50+0330
2025-09-23T14:50+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/05/0c/10900949_0:28:3081:1761_1920x0_80_0_0_970604912ca719108fdfd07f7639fcf5.jpg
مدتی است که عبارت جدیدی وارد تعاریف روابط سیاست بین المللی شده که از آن با عنوان frienemy (nor friend and/or nor enemy) یا دوسدشمن (نه دوست ونه دشمن) نام می برند.عبارتی که بسیار ضد و نقیض ها را در چند کلمه جمع کرده.در این نوع روابط کشورها بر اساس منافع مشترک روابط خود را تدوین می کنند، در شرایطی ممکن است منافع مشترک بچربد و نوعی به ظاهر دوستی وجود داشته باشد و در شرایطی منافع مشترک نچربد و حتی به دشمنان همدیگر کمک کنند.می توان گفت که ترکیه در دوران آقای رجب طیب اردوغان در این راستا و در راستای پیاده کردن این سیاست بسیار پیشگام بوده.در حالی که مثلا در سوریه ترکیه در یک جبهه قرار داشت و ایران و روسیه در جبهه دیگری، وطرفداران دو طرف داشتند با هم میجنگیدند اما روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه هم با ایران و هم با روسیه بسیار خوب بود.همچنین در ماجرای جنگ اوکراین علیرغم اینکه ترکیه عضو ناتو بود و طبیعتا در جبهه مقابل روسیه قرار داشت ولی با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی ای که از قبل با روسیه داشت تلاش کرد میانه را بگیرد و در حالی که به اوکراین تسلیحات هم می فروشد اما روابط اقتصادی وسیاسی خود با روسیه را حفظ کند.البته برای اینکه مجبور نشود یک طرف را بگیرد ترکیه از ابتدا اعلام کرد که می خواهد میانجی شود و به این دلیل مجبور است روابط خود با دو طرف را حفظ کند.در ماجرا های دیگر زیادی در منطقه و جهان هم مشاهده می کنیم هم ترکیه هم کشورهای دیگر این تعریف جدید سیاسی را استفاده می کنند.اخیرا آقای اردوغان در یکی از سخنرانی هایش گفته که فکر میکند ناتو میتواند "از مدل ترکیه که هم با روسیه و هم با اوکراین بکار میگیرد، استفاده کند".او افزود: "ما در آن مناطق روی یک مدل صلح کار میکنیم".عملا این سخنان آقای اردوغان به این دلیل می باشد که بسیاری از کشورهای عضو ناتو امروزه به این نتیجه رسیده اند که منافع ملی شان اقتضا نمی کند در جنگ طرف اوکراین باشند و یا اینکه با روسیه دشمن باشند.منافع اکثریت قاطع کشورهای اروپایی اقتضا می کند این کشورها تعاملات اقتصادی خود با روسیه را داشته باشند و نفت و گاز ارزان روسیه را بخرند و کالای خود را به روسیه صادر کنند.اینها هیچ کدام دیدگاه های نئونازی و دشمنی های تاریخی که برخی کشورهای دیگر عضو ناتو مانند آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا با روسیه دارند را ندارند و امروزه این بحث در پستوهای محافل سیاسی شان مطرح است که چرا اینها باید منافع اقتصادی و سیاسی خود را قربانی ماجراجویی های برخی کشورهای دیگر و به قول معروف قربانی منافع آمریکا کنند.به این دلیل می باشد که بسیاری کشورهای عضو ناتو امروزه به فکر هستند که کم کم شروع کنند از الگوی ترکیه تبعیت کردن و به جای اینکه کورکورانه از سیاست های برخی نئونازی ها تبعیت کنند به سمت رابطه دوسدشمن با روسیه بروند، چرا که این نوع رابطه نشان داده که بسیار به نفع ترکیه بوده و می تواند به نفع آنها باشد.به نظر می آید علیرغم اینکه روسیه از سیاست های خصمانه برخی از این کشورها ناراضی است اما این کشور هم بدش نمی آید رابطه دوسدشمن ای که با ترکیه دارد را با اینها هم داشته باشد و نئونازی ها را محدود کند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/05/0c/10900949_349:0:2733:1788_1920x0_80_0_0_813e111842a9e1573046a980cc38ac62.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
ایران
آیا مدل دوسدشمن برای رابطه روسیه وناتو امکان پذیر است
منافع اکثریت قاطع کشورهای اروپایی اقتضا می کند این کشورها تعاملات اقتصادی خود با روسیه را داشته باشند و نفت و گاز ارزان روسیه را بخرند و کالای خود را به روسیه صادر کنند.
مدتی است که عبارت جدیدی وارد تعاریف روابط سیاست بین المللی شده که از آن با عنوان frienemy (nor friend and/or nor enemy) یا دوسدشمن (نه دوست ونه دشمن) نام می برند.
عبارتی که بسیار ضد و نقیض ها را در چند کلمه جمع کرده.
در این نوع روابط کشورها بر اساس منافع مشترک روابط خود را تدوین می کنند، در شرایطی ممکن است منافع مشترک بچربد و نوعی به ظاهر دوستی وجود داشته باشد و در شرایطی منافع مشترک نچربد و حتی به دشمنان همدیگر کمک کنند.
می توان گفت که ترکیه در دوران آقای رجب طیب اردوغان در این راستا و در راستای پیاده کردن این سیاست بسیار پیشگام بوده.
در حالی که مثلا در سوریه ترکیه در یک جبهه قرار داشت و ایران و روسیه در جبهه دیگری، وطرفداران دو طرف داشتند با هم میجنگیدند اما روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه هم با ایران و هم با روسیه بسیار خوب بود.
همچنین در ماجرای جنگ اوکراین علیرغم اینکه ترکیه عضو ناتو بود و طبیعتا در جبهه مقابل روسیه قرار داشت ولی با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی ای که از قبل با روسیه داشت تلاش کرد میانه را بگیرد و در حالی که به اوکراین تسلیحات هم می فروشد اما روابط اقتصادی وسیاسی خود با روسیه را حفظ کند.
البته برای اینکه مجبور نشود یک طرف را بگیرد ترکیه از ابتدا اعلام کرد که می خواهد میانجی شود و به این دلیل مجبور است روابط خود با دو طرف را حفظ کند.
در ماجرا های دیگر زیادی در منطقه و جهان هم مشاهده می کنیم هم ترکیه هم کشورهای دیگر این تعریف جدید سیاسی را استفاده می کنند.
اخیرا آقای اردوغان در یکی از سخنرانی هایش گفته که فکر میکند ناتو میتواند "از مدل ترکیه که هم با روسیه و هم با اوکراین بکار میگیرد، استفاده کند".
او افزود: "ما در آن مناطق روی یک مدل صلح کار میکنیم".
عملا این سخنان آقای اردوغان به این دلیل می باشد که بسیاری از کشورهای عضو ناتو امروزه به این نتیجه رسیده اند که منافع ملی شان اقتضا نمی کند در جنگ طرف اوکراین باشند و یا اینکه با روسیه دشمن باشند.
منافع اکثریت قاطع کشورهای اروپایی اقتضا می کند این کشورها تعاملات اقتصادی خود با روسیه را داشته باشند و نفت و گاز ارزان روسیه را بخرند و کالای خود را به روسیه صادر کنند.
اینها هیچ کدام دیدگاه های نئونازی و دشمنی های تاریخی که برخی کشورهای دیگر عضو ناتو مانند آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا با روسیه دارند را ندارند و امروزه این بحث در پستوهای محافل سیاسی شان مطرح است که چرا اینها باید منافع اقتصادی و سیاسی خود را قربانی ماجراجویی های برخی کشورهای دیگر و به قول معروف قربانی منافع آمریکا کنند.
به این دلیل می باشد که بسیاری کشورهای عضو ناتو امروزه به فکر هستند که کم کم شروع کنند از الگوی ترکیه تبعیت کردن و به جای اینکه کورکورانه از سیاست های برخی نئونازی ها تبعیت کنند به سمت رابطه دوسدشمن با روسیه بروند، چرا که این نوع رابطه نشان داده که بسیار به نفع ترکیه بوده و می تواند به نفع آنها باشد.
به نظر می آید علیرغم اینکه روسیه از سیاست های خصمانه برخی از این کشورها ناراضی است اما این کشور هم بدش نمی آید رابطه دوسدشمن ای که با ترکیه دارد را با اینها هم داشته باشد و نئونازی ها را محدود کند.