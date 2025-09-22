https://spnfa.ir/20250922/گزینه-های-ایران-در-مقابل-اجرای-بند-ماشه-25542964.html

گزینه های ایران در مقابل اجرای بند ماشه؟

در حالی که ایران ذیل شدید ترین تحریم های آمریکا و اروپا قرار دارد اجرای بند ماشه عملا تفاوت قابل توجهی برای اقتصاد ایران ندارد. 22.09.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

سیاسی

اجرای بند ماشه بیشتر تاثیر سیاسی و روانی دارد تا تاثیر عملی ولی به هر حال تلاش زیادی در حال انجام شدن است تا حتی اگر شده در لحظه های آخر جلوی اجرای این بند را گرفت.بسیاری این روزها چشم به سفر آقای پزشکیان به نیویورک دوخته اند و امیدوار هستند ملاقات های احتمالی وی با مقامات سه کشور اروپایی که این بند را اجرا کرده اند بتواند نتیجه بخش باشد.برخی درباره آن صحبت می کنند که احتمالا توافقی برای تمدید قطعنامه 2231 شورای امنیت انجام پذیرد اما به هیچ وجه به نفع ایران نیست که این قطعنامه به همراه بند ماشه تمدید شود و منافع ایران ایجاب می کند که همین الآن تکلیف این بند غیر منطقی در برجام روشن شود.بدیهی است اگر تمدید قطعنامه 2231 به همراه بند ماشه باشد طی شش ماه دیگر اروپایی ها به نیابت از آمریکایی ها هر روز شل کن سفت کن راه می اندازند تا ایرانی ها را وادار به تسلیم کنند.همانگونه که در ابتدای مقاله گفتم تحریم های شورای امنیت در مقایسه با تحریمهای فعلی موجود بر علیه ایران غیر قابل مقایسه است و چیزی نیست که بتواند روی اقتصاد ایران تاثیر بگذارد و می توان گفت آخرین برگه ای است که در دست غربی ها بر علیه ایران بود و آنها آن را سوزانده اند.در مقابل دست ایران در این زمینه باز است و می تواند خیلی کارها را انجام دهد که قبلا انجام نمی داد.اگر به فضای جامعه جهانی نگاه کنید می بینید که امروزه این فضا به شدت تغییر کرده و اکثریت قاطع کشورهای جهان مخالف سیاست های آمریکا و اسرائیل هستند و آنها به خوبی می دانند که اجرای بند ماشه و رویه ای که اروپایی ها اتخاذ کرده اند در واقع به دستور آمریکا و اسرائیل بوده.امروزه مجامع مرتبط با سازمان ملل و شورای امنیت به تشکیلاتی تبدیل شده اند که ظاهرا هیچ کاری ندارند و فقط تنها هم و غم آنها ایران و برنامه هسته ای آن است، نه جنگ در اوکراین و نه قتل عام در غزه و نه... فقط ایران.شرایط هم به گونه ای است که اکثریت قاطع کشورهای جهان مخالف اجرای تحریم های بین المللی بر علیه ایران می باشند و حاضر نیستند در این زمینه زیر بار این اقدام غربی ها بروند.بدیهی است در صورتی که روسیه و چین جلوی تشکیل کمیته های اجرایی را بگیرند یعنی عملا اجرای تحریم ها هم با مشکل مواجه خواهد شد.از سوی دیگر دست ایران برای واکنش نشان دادن باز است.به دلیل حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران وزیر پا گذاشتن مقررات بین المللی امروزه ایران حق آن را پیدا کرده تا همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی هسته ای را تعلیق کند و بعد از اجرای بند ماشه قطعا توافق قاهره که به نوعی یک توافق میانی بین ایران و آژانس بود هم به هوا می رود و به این ترتیب چه ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای خارج شود چه خارج نشود عملا نظارت آژانس بر برنامه هسته ای ایران به صفر می رسد.چه ایران در معاهده بماند چه نماند فناوری هسته ای در اختیار آن است و با توجه به اینکه این فناوری بومی شده عملا ایران ممکن است غنی سازی اورانیوم را تا بالای 90 درصد هم بالا ببرد.با توجه به اینکه اجرای بند ماشه یعنی نابودی برجام و توافق های مربوطه دیگر نه بند غروب در برجام معنی خواهد داشت و نه هیچ تعهد دیگری که ایران در برجام دارد و به این دلیل می توان گفت ایران اگر در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای باقی بماند حق دارد برنامه هسته ای خود را به اوج برساند و اگر هم خارج شود که دیگر هیچ.فضای داخلی جامعه ایران هم امروزه به شدت ملتهب است و مردم به شدت از تولید تسلیحات هسته ای توسط حکومت حمایت می کنند.گو اینکه به دلیل فتوای رهبری فعلا این امر منتفی است اما اگر ایران مورد تهاجم دیگر کشورها قرار گیرد ممکن است ایران به یکباره دکترین هسته ای خود را تغییر دهد و با توجه به اینکه همه چیز آماده است به یکباره ایران ده ها بمب اتمی را رونمایی کند.اجرایی شدن بند ماشه می تواند موجب واکنش ایران نسبت به تولید موشک های قادر به حمل کلاهک های هسته ای هم شود و اگر تا به حال ایران از تولید این موشک ها پرهیز می کرده حالا دیگر هیچ محدودیتی برای خود قایل نخواهد بود.بعضی ها بحث آن را مطرح می کنند که ممکن است آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی با استفاده از گزینه قرار گرفتن ایران ذیل بند 7 منشور سازمان ملل به ایران حمله کنند.سوال اینجا است که مگر در حمله قبلی ایران ذیل بند 7 بوده که حالا بند 7 تاثیر بگذارد؟امروزه وارد هر محفلی شوید بسیاری سوال می کنند که ایران چرا منتظر است و تا به حال بمب را نساخته و منتظر چه است؟می توان گفت ایران منتظر بود که ببیند آیا می تواند از طرق دیپلماتیک به نتیجه برسد یا نه، بدیهی است اگر راهکار های دیپلماتیک وجود داشته باشد ایران تمایلی به اینکه به آن سمت و سو برود نخواهد داشت اما به قول سید محمود علوی وزیر سابق اطلاعات ایران اگر گربه اهلی را در زاویه قرار دهید و تهدید اش کنید شما را چند خواهد زد، چه توقعی از ایران است، اصرار اروپایی ها بر سیاست در کنج قرار دادن ایران و تهدید های آمریکا و اسرائیل می تواند در نهایت ایران را به سمت آن برود که عطای همه چیز را به لقایش ببخشد و قید همه چیز را بزند و به سمت تولید تسلیحات هسته ای برود.با توجه به امکانات خدادادی و معدنی ایران همه می دانند اگر ایران دست به چنین کاری بزند ظرف مدت کوتاهی می تواند کشور چهارم هسته ای جهان شود چون همه چیزی که نیاز دارد داخل ایران موجود است.بسیاری حتی باور دارند شاید هم بهتر باشد ایران چنین کاری کند و اگر بنا باشد مذاکرات جدیدی انجام شود بر مبنای محدودیت تولید تسلیحات هسته ای و بازرسی تاسیسات هسته ای و تسلیحات اسرائیل باشد و نه بر اساس منع حق غنی سازی اورانیوم ایران.بله آمریکایی ها زور و امکانات دارند اما وقتی که کشوری هسته ای شود با کشوری که هسته ای نیست بسیار متفاوت است.آنها با کره شمالی در جنگ بودند اما همین که کره شمالی تسلیحات هسته ای تولید کرد دیگر هیچ حمله ای به کره شمالی نشد.همین مساله می تواند در باره ایران صدق کند، آمریکایی ها و اسرائیلی ها ممکن است که ایران را در شرایط فعلی تهدید به حمله نظامی کنند اما اگر ایران مسلح به سلاح هسته ای شود آنوقت قبل از حمله به ایران بارها فکر می کنند، ایران هم که آب از سرش گذشته چه یک وجب چه صد وجب.اگر در خیابان های تهران قدم بزنید می بینید اکثر مردم ایران امروزه خواهان آن هستند که حاکمیت تکلیف را روشن کند یا رومی رومی یا زنگی زنگی و از این شرایط نه جنگ و نه صلح خسته شده اند.در چنین شرایطی می توان گفت اگر ایران اقدام به ساخت تسلیحات هسته ای هم کند همه دنیا آمریکا و اسرائیل و اروپا را محکوم خواهند که با کارهای خود کار را به اینجا کشاندن

