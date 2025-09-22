ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20250922/گزارشهای-ارسال-تسلیحات-از-آذربایجان-به-اوکراین-واقعیت-پنهان-جنگ-25540724.html
گزارش‌های ارسال تسلیحات از آذربایجان به اوکراین/ واقعیت پنهان جنگ
گزارش‌های ارسال تسلیحات از آذربایجان به اوکراین/ واقعیت پنهان جنگ
اسپوتنیک ایران
اگر واقعاً مسیری غیررسمی برای ارسال سلاح از طریق سودان به اوکراین وجود داشته باشد، این بیشتر بیانگر تلاش یک بازیگر کوچک برای کسب منافع امنیتی و سیاسی در سایه... 22.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-22T16:49+0330
2025-09-22T17:48+0330
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/06/25233443_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ecdbefe1468377f750b98528298042fc.jpg
هیراد مخیری مدیر گروه روسیه و قفقاز مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه درباره گزارش افشاگرانه ارسال تسلیحات از سوی کارخانه‌های آذربایجانی به کمک شرکای ناتو به اوکراین به اسپوتنیک گفت: از نظر ژئوپولیتیک، جایگاه آذربایجان در میان روسیه، ترکیه و غرب حساس است. این کشور به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و منابع انرژی، تلاش می‌کند روابط متوازن با مسکو و ناتو داشته باشد. اگر واقعاً مسیری غیررسمی برای ارسال سلاح از طریق سودان به اوکراین وجود داشته باشد، این بیشتر بیانگر تلاش یک بازیگر کوچک برای کسب منافع امنیتی و سیاسی در سایه رقابت قدرت‌های بزرگ است. وی در ادامه‌ افزود، سودان به‌عنوان کشوری درگیر مناقشات داخلی واقعاً یکی از مسیرهای خاکستری در تجارت غیرشفاف تسلیحات است. بازیگران مختلف از این بستر استفاده کرده‌اند تا ردگیری منشأ کالاها دشوار شود. بنابراین، حتی اگر نتوان صحت ادعای مطرح‌شده را تأیید کرد، انتخاب سودان به‌عنوان بخشی از روایت، از نظر منطقی قابل تصور است. این موضوع هم‌زمان به واقعیت‌های ژئوپولیتیکی سودان و نیاز برخی کشورها برای پنهان‌سازی نقش خود در مناقشات اوکراین اشاره دارد. مخیری تصریح کرد، در سطح کلان‌تر، انتشار چنین گزارش‌هایی صرف‌نظر از میزان صحت، بخشی از رقابت استراتژیک قدرت‌هاست. فکت‌های خبری نشان می‌دهد که غرب به دنبال تقویت اوکراین است و روسیه این روند را تهدیدی علیه منافع خود می‌بیند. در چنین وضعیتی، روایت‌هایی از ارسال غیرمستقیم سلاح توسط کشورهای ثالث هم می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و تبلیغاتی عمل کند. وی در پایان خاطر نشان‌ کرد، بنابراین تحلیل علمی ایجاب می‌کند چنین گزارش‌هایی را اساسا نه به‌عنوان داده قطعی، بلکه به‌عنوان بخشی از معادله رقابت و بازدارندگی میان بازیگران بزرگ و کوچک تفسیر شوند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سمیه پسندیده
سمیه پسندیده
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/06/25233443_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c3441c26457f15bbd2bee01a87b68025.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سیاسی
سیاسی

گزارش‌های ارسال تسلیحات از آذربایجان به اوکراین/ واقعیت پنهان جنگ

16:49 22.09.2025 (بروز رسانی شده: 17:48 22.09.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر بیش از 1300 سرباز اوکراینی در شبانه روز گذشته کشته شدند
بیش از 1300 سرباز اوکراینی در شبانه روز گذشته کشته شدند - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سمیه پسندیده
تمام مقالات
اگر واقعاً مسیری غیررسمی برای ارسال سلاح از طریق سودان به اوکراین وجود داشته باشد، این بیشتر بیانگر تلاش یک بازیگر کوچک برای کسب منافع امنیتی و سیاسی در سایه رقابت قدرت‌های بزرگ است.
هیراد مخیری مدیر گروه روسیه و قفقاز مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه درباره گزارش افشاگرانه ارسال تسلیحات از سوی کارخانه‌های آذربایجانی به کمک شرکای ناتو به اوکراین به اسپوتنیک گفت: از نظر ژئوپولیتیک، جایگاه آذربایجان در میان روسیه، ترکیه و غرب حساس است. این کشور به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و منابع انرژی، تلاش می‌کند روابط متوازن با مسکو و ناتو داشته باشد. اگر واقعاً مسیری غیررسمی برای ارسال سلاح از طریق سودان به اوکراین وجود داشته باشد، این بیشتر بیانگر تلاش یک بازیگر کوچک برای کسب منافع امنیتی و سیاسی در سایه رقابت قدرت‌های بزرگ است. وی در ادامه‌ افزود، سودان به‌عنوان کشوری درگیر مناقشات داخلی واقعاً یکی از مسیرهای خاکستری در تجارت غیرشفاف تسلیحات است. بازیگران مختلف از این بستر استفاده کرده‌اند تا ردگیری منشأ کالاها دشوار شود.
بنابراین، حتی اگر نتوان صحت ادعای مطرح‌شده را تأیید کرد، انتخاب سودان به‌عنوان بخشی از روایت، از نظر منطقی قابل تصور است. این موضوع هم‌زمان به واقعیت‌های ژئوپولیتیکی سودان و نیاز برخی کشورها برای پنهان‌سازی نقش خود در مناقشات اوکراین اشاره دارد. مخیری تصریح کرد، در سطح کلان‌تر، انتشار چنین گزارش‌هایی صرف‌نظر از میزان صحت، بخشی از رقابت استراتژیک قدرت‌هاست. فکت‌های خبری نشان می‌دهد که غرب به دنبال تقویت اوکراین است و روسیه این روند را تهدیدی علیه منافع خود می‌بیند. در چنین وضعیتی، روایت‌هایی از ارسال غیرمستقیم سلاح توسط کشورهای ثالث هم می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و تبلیغاتی عمل کند.
وی در پایان خاطر نشان‌ کرد، بنابراین تحلیل علمی ایجاب می‌کند چنین گزارش‌هایی را اساسا نه به‌عنوان داده قطعی، بلکه به‌عنوان بخشی از معادله رقابت و بازدارندگی میان بازیگران بزرگ و کوچک تفسیر شوند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала