گزارش‌های ارسال تسلیحات از آذربایجان به اوکراین/ واقعیت پنهان جنگ

هیراد مخیری مدیر گروه روسیه و قفقاز مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه درباره گزارش افشاگرانه ارسال تسلیحات از سوی کارخانه‌های آذربایجانی به کمک شرکای ناتو به اوکراین به اسپوتنیک گفت: از نظر ژئوپولیتیک، جایگاه آذربایجان در میان روسیه، ترکیه و غرب حساس است. این کشور به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و منابع انرژی، تلاش می‌کند روابط متوازن با مسکو و ناتو داشته باشد. اگر واقعاً مسیری غیررسمی برای ارسال سلاح از طریق سودان به اوکراین وجود داشته باشد، این بیشتر بیانگر تلاش یک بازیگر کوچک برای کسب منافع امنیتی و سیاسی در سایه رقابت قدرت‌های بزرگ است. وی در ادامه‌ افزود، سودان به‌عنوان کشوری درگیر مناقشات داخلی واقعاً یکی از مسیرهای خاکستری در تجارت غیرشفاف تسلیحات است. بازیگران مختلف از این بستر استفاده کرده‌اند تا ردگیری منشأ کالاها دشوار شود. بنابراین، حتی اگر نتوان صحت ادعای مطرح‌شده را تأیید کرد، انتخاب سودان به‌عنوان بخشی از روایت، از نظر منطقی قابل تصور است. این موضوع هم‌زمان به واقعیت‌های ژئوپولیتیکی سودان و نیاز برخی کشورها برای پنهان‌سازی نقش خود در مناقشات اوکراین اشاره دارد. مخیری تصریح کرد، در سطح کلان‌تر، انتشار چنین گزارش‌هایی صرف‌نظر از میزان صحت، بخشی از رقابت استراتژیک قدرت‌هاست. فکت‌های خبری نشان می‌دهد که غرب به دنبال تقویت اوکراین است و روسیه این روند را تهدیدی علیه منافع خود می‌بیند. در چنین وضعیتی، روایت‌هایی از ارسال غیرمستقیم سلاح توسط کشورهای ثالث هم می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و تبلیغاتی عمل کند. وی در پایان خاطر نشان‌ کرد، بنابراین تحلیل علمی ایجاب می‌کند چنین گزارش‌هایی را اساسا نه به‌عنوان داده قطعی، بلکه به‌عنوان بخشی از معادله رقابت و بازدارندگی میان بازیگران بزرگ و کوچک تفسیر شوند.

