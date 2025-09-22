https://spnfa.ir/20250922/کارشناس-ایرانی-روسیه-از-برنامه-ی-هسته-ای-ایران-حمایت-قاطع-کرد-25543235.html

کارشناس ایرانی: روسیه از برنامه ی هسته ای ایران حمایت قاطع کرد

روح الله مدبر، کارشناس ارشد مسائل روسیه و قفقاز، پیرامون سفر رییس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: در حالی که طرف ایرانی طی هفته‌های گذشته در نشست قاهره با گروسی به توافقی دست یافته بود مبنی بر بازرسی مجدد از سایت‌های هسته‌ای، اروپایی‌ها زیر این توافق زدند و اعلام کردند که توافق تهران با آژانس برای آنها اعتباری ندارد و روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را برای کسب حداکثرِ بی‌سابقه‌ترین و بالاترین امتیازات ممکن از ایران آغاز کردند؛ به گونه‌ای که اگر این امتیازات بی سابقه را نداشته باشند، مسیر عملیاتی کردن آن را پیش ببرند. در همین راستا بود که اسلامی، رئیس آژانس، اعلام کرد که پس از توافق قاهره، رفتار اروپایی‌ها با ایرانی‌ها بدتر و زیاده‌خواهانه‌تر شد. بنابراین اسلامی در سفر به مسکو قصد ملاقات با مقامات روسیه را دارد؛ مقاماتی که کاملاً و قاطعانه از ایران در بحث حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت کردند. وی افزود: در اینجا ضرورت دارد مجدداً دو نکته فوق‌العاده مهم را تأکید کنم: ده سال پیش، روسیه در خصوص خطرات اعتماد ایران به ترویکای اروپایی و خطرات امضای مکانیسم ماشه به ایران هشدار داد، اما تیم غرب‌گرای ایران توجه نکرد. امروز نیز روسیه با تمام توان در حال دفاع و حمایت از ایران است. بیانیه چند روز قبل وزارت خارجه روسیه در خصوص روند حمایت از ایران در شورای امنیت، بیانیه‌ای تاریخی، کم‌نظیر و سند واضحی است که ثابت می‌کند روسیه دوست حقیقی ایران است. این کارشناس مسائل روسیه در ادامه به سخنان واسیلینی بنزیا، نماینده دائم روسیه در شورای امنیت اشاره کرد و اظهار داشت: نماینده روسیه در شورای امنیت سنخنرانی مهمی در حمایت از فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را بیان کرد و محکومیت تلاش‌های ترویکای اروپایی برای توقف هسته‌ای ایران و فعال‌سازی مکانیسم ماشه‌ای که غرب‌گرایان ایران آن را تأیید کردند، درخشان‌ترین سند حمایت قاطع روسیه از ایران است. من معتقدم عراقچی باید از روسیه تشکر کند و معتقدم وزارت خارجه ایران باید از روسیه تشکر کند و روسیه را به عنوان دوست حقیقی خود بداند. این مسئله، مسئله مهمی است. تشکر و قدردانی عملی وزارت خارجه ایران از روسیه با جلوگیری از اقدامات جریان‌های غرب‌گرایی که روزانه به تبلیغات، شایعه‌سازی و دروغ‌پراکنی ضدروسی در رسانه‌های غرب‌گرا می‌پردازند، امکان‌پذیر است، نه صرفاً با یک تشکر شفاهی. این قدردانی باید عملی باشد. وی افزود: امروز حمایت قاطع روسیه از ایران به عنوان تنها کشوری که با این ویژگیِ قاطعانه در کنار ایران ایستاده و برای رسیدن ایران به حقوق خود با تمام توان تلاش می‌کند، قابل توجه است. به همین دلیل است که من معتقدم تهران و خصوصاً دولت ایران و وزارت خارجه ایران باید گام عملی بردارند تا مراتب قدردانی خود از روسیه را نشان دهند و آن گام عملی با ممنوع کردن تبلیغات ضدروسی در رسانه‌های ایران امکان‌پذیر است. در کنار این، حضور اسلامی و ملاقات او با مقامات ارشد روسیه به این دلیل صورت می‌گیرد که اسلامی به مشورت‌ها و کمک‌های روس‌ها نیازمند است و روسیه تنها عضو شورای امنیت است که از ایران دفاع می‌کند. به همین دلیل بارها تأکید کرده‌ام که امروز تبلیغات، شایعه‌سازی و دروغ‌پراکنی‌های ضدروسی غرب‌گرایان در ایران، صددرصد ضد منافع ملی ایران است. وی تاکید کرد: در شرایطی که ترویکای اروپایی با به کارگیری روشی خصمانه – که خود غرب‌گرایان آن را ایجاد کرده‌اند – و با تأیید مکانیسم ماشه‌شان، درصدد هستند تا به طور کامل ایران را از حق داشتن غنی‌سازی صلح‌آمیز محروم کنند، قاطعانه می‌گویم که اروپا به هیچ وجه خواستار غنی‌سازی صلح‌آمیز ایران نیست. لذا تنها کشور حامی ایران، روسیه است و تماس نزدیک تهران با مسکو فوق‌العاده ضروری است. در کنار این تماس، اقدام عملی تهران برای نمایش مراتب قدردانی، با مقابله با جریان‌های ضدروسی، فوق‌العاده مهم است.

