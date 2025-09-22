https://spnfa.ir/20250922/سفر-پزشکیان-به-نیویورک-در-سایه-تهدید-مکانیزم-ماشه-و-افزایش-تنش-با-غرب-25540637.html

سفر پزشکیان به نیویورک در سایه تهدید مکانیزم ماشه و افزایش تنش با غرب

اسپوتنیک ایران

رئیس جمهور ایران در حالی عازم نیویورک می‌شود که تنها چند ماه پیش، ایران و منطقه درگیر یک جنگ دوازده‌روزه بوده و روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن به حالت... 22.09.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/08/25266204_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_3a40f6cf2b151483907bbde664c01b8c.jpg

عارف دهقاندار پژوهشگر امنیت بین الملل درباره سفر مسعود پزشکیان و هیات همراه رئیس‌جمهور به نیویورک در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی در ماه سپتامبر در مقر اصلی این سازمان در شهر نیویورک برگزار می‌شود که جهان درگیر تحولات شتابان و عمیقی است. دهقاندار مهم‌ترین رویدادهای جهان را در جنگ غزه، بحران اوکراین و تنش‌های فزاینده میان ایران و برخی بازیگران بین‌المللی دانست و تصريح کرد، به نظر می‌رسد گسل‌های ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ فعال شده و در حال گسترش‌اند. این گسل‌ها که محصول اصطکاک و برخورد منافع قدرت‌های جهانی هستند، اکنون به کانون‌های جدید منازعه و میدان رقابت ژرف میان این کشورها تبدیل شده‌اند و هر یک از طرف‌ها در تلاش‌اند اراده و سیاست‌های خود را بر دیگری تحمیل کنند. در این میان، سازمان ملل متحد به عنوان یکی از نهادهای بین‌المللی محلی برای تبادل آرا، اعلام مواضع رسمی، رایزنی‌های سیاسی، انعقاد توافقات و گاه مدیریت و کنترل بحران‌ها است. وی تصريح کرد، رئیس جمهور ایران در حالی عازم نیویورک می‌شود که تنها چند ماه پیش، ایران و منطقه درگیر یک جنگ دوازده‌روزه بوده و روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن به حالت تعلیق درآمده است. تروئیکای اروپایی، روند فعال‌سازی "مکانیزم ماشه" را آغاز کرده و روابط ایران با دولت‌های غربی به یکی از تاریک‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های خود در بیش از یک قرن اخیر رسیده است. بازخوانی تاریخ روابط بین‌الملل ایران نشان می‌دهد که جز در دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم، کمتر شرایطی چنین مشابه ثبت شده است. این بار، همانند گذشته، ایران در جناح مقابل قدرت هژمون حاکم بر نظام بین‌الملل قرار گرفته و این موقعیت محدودیت‌های شدیدی را برای سیاست‌گذاری و نقش‌آفرینی بین‌المللی کشور ایجاد کرده است. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد، با وجود این محدودیت‌ها، رئیس‌جمهور ایران گزینه‌های اندکی برای کنترل تنش‌ها و یا ایجاد مجاری تازه برای گفت‌وگو دارد. فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های حاکم بر هیئت ایرانی در نیویورک که حتی دامنه تردد آنان را به محدوده سازمان ملل محدود می‌کند شرایط را پیچیده‌تر کرده است. با این حال، اگر تهران بتواند ابتکاری تازه را در چارچوب دیپلماسی ارائه کند، ممکن است از فعال‌سازی کامل مکانیزم ماشه جلوگیری کرده و مسیر جدیدی برای مذاکره بگشاید، تا دربرگیرنده تضمینی در خصوص جلوگیری از حمله مجدد اسرائیل به ایران باشد. با توجه به فضای متشنج و بی‌اعتمادی حاکم، تحقق چنین چیزی بعید به نظر می رسد و احتمال تغییر سیاست ها و حتی تغییر در دکترین نظامی ایران وجود دارد و آینده روابط ایران و غرب همچنان در هاله‌ای از ابهام و در حالت افزایش تنش باقی خواهد

