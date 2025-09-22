https://spnfa.ir/20250922/رهبر-کره-شمالی-گفت-که-هنوز-خاطرات-خوبی-از-ترامپ-دارد---25532635.html

رهبر کره شمالی گفت که هنوز خاطرات خوبی از ترامپ دارد

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رابطه‌اش با رئیس‌جمهور آمریکا را ستود، اما گفت که خواسته‌های خلع سلاح هسته‌ای به گفت‌وگوها آسیب می‌زند. 22.09.2025, اسپوتنیک ایران

آمریکا

کره شمالی

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رابطه‌اش با رئیس‌جمهور آمریکا را ستود، اما گفت که خواسته‌های خلع سلاح هسته‌ای به گفت‌وگوها آسیب می‌زند."اگر آمریکا وسواس بی‌معنای خلع سلاح ما را کنار بگذارد و واقعیت را بپذیرد و خواهان همزیستی صلح‌آمیز واقعی باشد، دلیلی وجود ندارد که ما با آمریکا نشست و برخاست نکنیم".

کره شمالی

آمریکا, کره شمالی