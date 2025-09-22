ایران
رهبر کره شمالی گفت که هنوز خاطرات خوبی از ترامپ دارد
اسپوتنیک ایران
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رابطه‌اش با رئیس‌جمهور آمریکا را ستود، اما گفت که خواسته‌های خلع سلاح هسته‌ای به گفت‌وگوها آسیب می‌زند.
آمریکا
کره شمالی
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رابطه‌اش با رئیس‌جمهور آمریکا را ستود، اما گفت که خواسته‌های خلع سلاح هسته‌ای به گفت‌وگوها آسیب می‌زند."اگر آمریکا وسواس بی‌معنای خلع سلاح ما را کنار بگذارد و واقعیت را بپذیرد و خواهان همزیستی صلح‌آمیز واقعی باشد، دلیلی وجود ندارد که ما با آمریکا نشست و برخاست نکنیم".
کره شمالی
آمریکا, کره شمالی
آمریکا, کره شمالی

08:52 22.09.2025
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رابطه‌اش با رئیس‌جمهور آمریکا را ستود، اما گفت که خواسته‌های خلع سلاح هسته‌ای به گفت‌وگوها آسیب می‌زند.
"اگر آمریکا وسواس بی‌معنای خلع سلاح ما را کنار بگذارد و واقعیت را بپذیرد و خواهان همزیستی صلح‌آمیز واقعی باشد، دلیلی وجود ندارد که ما با آمریکا نشست و برخاست نکنیم".
