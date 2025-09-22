https://spnfa.ir/20250922/رهبر-کره-شمالی-گفت-که-هنوز-خاطرات-خوبی-از-ترامپ-دارد---25532635.html
رهبر کره شمالی گفت که هنوز خاطرات خوبی از ترامپ دارد
رهبر کره شمالی گفت که هنوز خاطرات خوبی از ترامپ دارد
اسپوتنیک ایران
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رابطهاش با رئیسجمهور آمریکا را ستود، اما گفت که خواستههای خلع سلاح هستهای به گفتوگوها آسیب میزند.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رابطهاش با رئیسجمهور آمریکا را ستود، اما گفت که خواستههای خلع سلاح هستهای به گفتوگوها آسیب میزند."اگر آمریکا وسواس بیمعنای خلع سلاح ما را کنار بگذارد و واقعیت را بپذیرد و خواهان همزیستی صلحآمیز واقعی باشد، دلیلی وجود ندارد که ما با آمریکا نشست و برخاست نکنیم".
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رابطهاش با رئیسجمهور آمریکا را ستود، اما گفت که خواستههای خلع سلاح هستهای به گفتوگوها آسیب میزند.
"اگر آمریکا وسواس بیمعنای خلع سلاح ما را کنار بگذارد و واقعیت را بپذیرد و خواهان همزیستی صلحآمیز واقعی باشد، دلیلی وجود ندارد که ما با آمریکا نشست و برخاست نکنیم".