هیاهوی توخالی اجرای بند ماشه

عملکرد خلاف قانون کشورهای غربی در شورای امنیت در باره بحث بند ماشه منجر به آن شده که شورای امنیت و جامعه جهانی با چند دستگی شدیدی مواجه شود که سابقه نداشته. 21.09.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

بر کسی پوشیده نیست که سه کشور اروپایی بدون هیچ حق و حقوق قانونی اقدام به ارسال نامه برای اجرای بند ماشه برجام نمودند و کره جنوبی در تخلفی دیگر قبل از موعد مقرر رای گیری را به اجرا گذاشت.با توجه به غیر قانونی بودن روند اجرا و رای گیری عملا می توان گفت تصمیم به اجرای آن هم غیر قانونی است و بازگشت تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران هم غیر قانونی می باشد.طبق برجام کشورهای عضو برجام حق اجرای بند ماشه را دارند که چون کشورهای اروپایی تعهدات خود در برجام را اجرا نکردند بودن یا نبودنشان در برجام خود زیر سوال است، برجام تعهدی دو جانبه است و نمی توان توقع داشت که یک طرف تعهدات خود را اجرا کند اما طرف مقابل هیچ تعهدی را اجرا نکند و بعد ادعا کند در توافق هست.همین نکته نیاز به بررسی حقوقی داشت که نماینده کره جنوبی به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت باید این کار را انجام می داد و پرونده را به کمیته های حقوقی ارجاع می داد اما او این کار را انجام نداد.مضاف بر همه اینها طبق متن صریح برجام قبل از اینکه نامه به شورای امنیت ارسال شود ابتدا باید کمیته های حل اختلاف توسط وزرای خارجه کشورهای عضو تشکیل شود و اگر اینها طی دو هفته نتوانستند به نتیجه ای برسند بعد باید شورای امنیت کمیته ای حقوقی برای حل اختلاف تشکیل دهد و اگر این کمیته هم طی دو هفته نتوانست طرفین را مصالحه دهد آنوقت باید نامه به شورای امنیت ارسال شود، در حالی که سه کشور اروپایی این نص صریح را نیز انجام نداده اند.آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل هفته قبل در یک مصاحبه اظهار داشت که شاکله فعلی شورای امنیت به هیچ وجه برای صلح جهانی قابل قبول نیست و شورای امنیت دیگر نمی تواند به این شکل ادامه دهد و باید این شاکله تغییر یابد.منظور وی هم سلطه چند کشور غربی بر همه تصمیمات شورای امنیت و سوء استفاده آنها از حق وتو بر علیه صلح و امنیت جهانی بود.این سخنان آقای گوترش بعد از آن بود که همه کشورهای عضو شورای امنیت به قطعنامه آتش بس در غزه رای دادند اما ایالات متحده با وتوی خود یک بار دیگر جلوی آتش بس در غزه را گرفت.عملکرد خلاف قانون کشورهای غربی در شورای امنیت در باره بحث بند ماشه منجر به آن شده که شورای امنیت و جامعه جهانی با چند دستگی شدیدی مواجه شود که سابقه نداشته.روسیه و چین رسما اعلام کرده اند که این اقدام کشورهای اروپایی غیر قانونی است و آن را قبول ندارند و برای اولین بار می بینیم که نمایندگان روسیه و چین رسما واکنش های بسیار تندی نسبت به یک تصمیم در شورای امنیت نشان می دهند.بسیاری از کشورهای منطقه و جهان هم یشاپیش اعلام کرده اند که این اقدام اروپایی ها غیر قانونی است و به این تصمیم تمکین نخواهند کرد.اگر تحریم های موجود بر علیه ایران را با تحریم های شورای امنیت مقایسه کنید می بینید که تحریم های موجود ایالات متحده و اروپا بر علیه ایران ده ها برابر بیشتر از تحریم های شورای امنیت است و ایران موفق شده این تحریمها را دور بزند.با توجه به اینکه امروزه بسیاری از کشورهای جهان از حقانیت ایران حمایت می کنند و مخالف رویه موجود در شورای امنیت می باشند اینکه شورای امنیت بخواهد کمیته ای برای نظارت بر تحریم ها بر علیه ایران تشکیل دهد بی معنی می باشد و قطعا تشکیل این کمیته با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد و عملا امکان اجرای تحریم های شورای امنیت وجود نخواهد داشت.به این ترتیب می توان گفت اصرار کشورهای اروپایی برای پیش بردن نقشه آمریکا در اجرای تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران و بعد وادار کردن ایران به تسلیم شدن عملی نخواهد شد و در نهایت می تواند منجر به آن شود که حرمت و هیبت شورای امنیت هم بیش از آنچه تا به حال رفته برود.با توجه به عملکرد اسرائیل در منطقه و حمله کردن آن به دیگر کشورها و تهدید های ارضی و نظامی که بر علیه دیگر کشورهای منطقه دارد بدیهی است که امروزه همه کشورهای منطقه به شکلی دنبال تامین امنیت خود می باشند و یکی به سمت امضای معاهده نظامی با پاکستان وحتی دعوت از پاکستان جهت قرار دادن تسلیحات هسته ای در خاک اش برود و دیگری به سمت تولید تسلیحات هسته ای برود.حتی برخی هم به فکر سفارش تولید تسلیحات هسته ای برای خود افتاده اند و شایع شده که عربستان سعودی و امارات حتی سفارش های خود را از پاکستان تحویل گرفته اند.بدیهی است در صورتی که در نهایت تحریم های شورای امنیت بخواهد بر علیه ایران برگردد ایران هم واکنش درخور نشان خواهد داد واحتمال خروج ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای بسیار زیاد است و این احتمال وجود دارد که بسیاری از دیگر کشورهای منطقه و جهان که این برخورد های غیر قانونی شورای امنیت و رفتارهای غیر فنی آژانس بین المللی انرژی هسته ای را می بینند تصمیم بگیرند از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای خارج شوند.بله تحریم ها بد است و هر تحریم ای که بتوان از آن پرهیز کرد به نفع است که از آن پرهیز کرد اما باید به این نکته توجه داشت که با توجه به تحریمهای موجود بر علیه ایران و اعلام کشورهای مختلف به اینکه تحریم های غیر قانونی شورای امنیت را قبول ندارند در عمل تحریم ها تاثیر مستقیم روی اقتصاد ایران نخواهند داشت و بیشتر تاثیر روانی و سیاسی دارند.اعضای شورای امنیت هم همه این را می دانند و می دانند که فرصت دارند تا هفته آتی که آقای پزشکیان به نیویورک سفر می کند راه حلی برای این چالش پیدا کنند.شورای امنیت ای که نتوانسته جنگ ها را متوقف کند امروزه موجب ایجاد بحرانی جدید برای منطقه و جهان شده.

ایران