آیا احتمال توقف بند ماشه هست؟

بسیاری پرس و جو می کنند که چرا غربی ها اصرار داشتند رای گیری شورای امنیت، هفته قبل، یعنی حدود ده روز قبل از پایان مهلت بند ماشه اجرا شود؟ یکی از دلایل اصلی اش این بود که با پایان دوره ریاست کره جنوبی بر شورای امنیت روسیه ریاست دوره ای را دست می گرفت و ممکن بود روسیه به جای رای گیری پرونده را به کمیته های حقوقی ارجاع دهد تا بررسی کنند آیا اروپایی ها حق دارند بند ماشه را اجرا کنند یا نه و این احتمال وجود داشت که کمیته های اجرایی رای منفی می دادند. یکی از دلایل این بود که آنها می خواستند رای گیری قبل از سفر آقای پزشکیان به نیویورک انجام شود چون امیدوار هستند برگه فشاری در اختیار داشته باشند که بر اساس آن بتوانند از رئیس جمهوری ایران امتیاز بگیرند و وی را وادار کنند به خواسته های آنها تن دهد و شاید بتوانند یک رای گیری مجدد برای توقف تحریم ها تمدید مهلت بند ماشه برگزار کنند. حتی برخی پا فراتر گذاشته و باور دارند این فشارها برای آن است که پزشکیان را در فشار قرار دهند تا در نیویورک با ترامپ دیدار کند و همانجا به توافقی برسند و کار را تمام کنند. با توجه به اینکه شاکله شورای امنیت در ماه آتی تغییر خواهد کرد عملا آنها 9 رای مورد نیاز خود را فقط در این شاکله می توانستند به دست آورند. از سوی دیگر آنها به خوبی می دانند که تحریمهای شورای امنیت در حد و قواره و اندازه تحریم های فعلی که ایالات متحده و اروپا بر علیه ایران اعمال می کنند نیست و اینکه بسیاری از کشورها اعلام کرده اند که این رویکرد را قانونی نمی دانند و به آن تمکین نخواهند کرد عملا می تواند موجب شکسته شدن هیبت شورای امنیت شود و بابی شود برای اینکه کشورهای جهان از تمکین به تحریم های شورای امنیت خودداری کنند. مضاف بر همه اینها برخی حقوق دان ها باور دارند ایران می تواند این تصمیم شورای امنیت را در دادگاه بین المللی به چالش بکشد و با تقدیم مستندات قانونی مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی حق اجرای بند ماشه را ندارند کار را به دادگاه بین المللی بکشاند و تا زمانی که دادگاه بین المللی رای خود را صادر کرده کشورهای جهان می توانند از اجرای تحریم ها خودداری کنند و عملا این ماجرا می تواند چندین سال به طول بیانجامد. تنها چیزی که امنیت یک کشور را تامین می کند توانمندی دفاعی و تهاجمی آن است که ایران در جنگ 12 روزه نشان داد بیش از حد تصور دشمنان اقتدار دارد و می تواند بیش از آسیبی که می بیند به دشمنان آسیب بزند و تنها دلیل ای که جنگ متوقف شد این بود که طبق اظهار نظر برخی کارشناسان و ناظران اسرائیلی یک سوم تل آویو طی چند روز توسط موشک های ایران ویران شد، تازه متحدین و دوستان ایران وارد عمل نشده بودند، و قطعا تا زمانی که ایران توانمندی دفاع از خود را داشته باشد کسی به ایران حمله نخواهد کرد، مخصوصا که امروزه فضای بین المللی و منطقه ای به شدت ضد اسرائیل شده و بسیاری از کشورهای منطقه حاضر خواهند بود اینبار به ایران کمک کنند تا اسرائیل را سر جای خودش بنشاند. آنچه مسلم است این می باشد که اگر اروپایی ها می خواستند که قطعا کار به بازگشت تحریم ها بکشد ده روز زودتر رای گیری نمی کردند و می گذاشتند همه چیز برای لحظه آخر بماند اما همین ماجرا نشان می دهد که آنها کاملا متوجه هستند اقدامشان می تواند منجر به واکنش قویتر از ایران شود و آنها خواهان مواجهه با واکنش ایران نیستند و فقط به دنبال افزایش برگه های فشار بر علیه ایران می باشند. محافل دیپلماتیک باور دارند که هدف نهایی اروپایی ها این خواهد بود که به قول معروف ایران را به مرگ بگیرند تا به تب راضی شود و عملا اگر احیانا توافقی صورت نگیرد در نهایت ایران بپذیرد مهلت بند ماشه برای مدتی دیگر تمدید

