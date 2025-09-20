https://spnfa.ir/20250920/آیا-تشکیل-ناتوی-اسلامی-کلید-خورد-25495253.html

آیا تشکیل ناتوی اسلامی کلید خورد؟

حمله اخیر اسرائیل به قطر ثابت کرد که آمریکایی ها، با اطلاع یا بدون اطلاع کشورهای منطقه، طبق خواست اسرائیل آسمان و سامانه های دفاعی منطقه را برای اسرائیلی ها...

حدود ۸ سال پیش در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ همزمان با طرح موسوم به توافقنامه های ابراهیمی وبرقراری روابط میان چند کشور عربی با اسرائیل آمریکا طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی بر علیه ایران که اسرائیل هم عضو آن باشد را مطرح کرد، حتی عنوان آن را "ناتوی عربی" گذاشتند.یکی از اختلافاتی که موجب آن شد که این ائتلاف شکل نگیرد این بود که بر اساس این طرح همه آسمان های کشورهای عضو و سامانه های دفاعی و هجومی شان می بایست با هم یکپارچه می شد و کشورهای عربی اصرار داشتند در صورتی که این اتفاق پیش آید آسمان اسرائیل هم باید مانند بقیه برای اعضای این ائتلاف باز شود در حالی که اسرائیلی ها مخالفت می کردند و خواهان آن بودند که آسمان و سامانه های همه کشورهای عضو برای اسرائیلی ها باز شود ولی اسرائیل در مقابل چنین کاری نکند چون ممکن است برخی خلبانان کشورهای عربی از ماجرا سوء استفاده کنند و به اسرائیل حمله کنند.حمله اخیر اسرائیل به قطر ثابت کرد که آمریکایی ها، با اطلاع یا بدون اطلاع کشورهای منطقه، طبق خواست اسرائیل آسمان و سامانه های دفاعی منطقه را برای اسرائیلی ها باز کرده اند چرا که سامانه های دفاعی آمریکایی کشورهای منطقه همه و بدون استثنا جنگنده های اسرائیلی را خودی تشخیص دادند.صحبت اصلی همه محافل دیپلماتیک کشورهای منطقه امروزه همین موضوع می باشد وبدون استثنا همه دیپلمات های این کشورها باور دارند اینکه آمریکایی ها ادعا می کنند در جریان حمله به قطر نبوده اند یک دروغ غیر قابل باور است و امکان ندارد چنین عملیاتی بدون اطلاع و هماهنگی با آمریکایی ها انجام شده باشد و حتی اگر این صحبت آمریکایی ها صحت داشته باشد یعنی باید فاتحه همکاری نظامی با آمریکا را خواند چرا که نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه طبق معاهده ها و توافق ها بین این کشورها و آمریکا باید از این کشورها دفاع می کردند اما نکردند و علاوه بر آن واکنش آمریکا نسبت به حمله اسرائیل واکنش طرفی نبوده که در جریان نبوده و یا از این ماجرا ناراحت است.برخی هم باور دارند اصلا آمریکایی ها از اسرائیل خواسته اند دست به چنین کاری بزند چون برخی کشورهای عربی درحال نزدیک شدن به مجموعه های بریکس و شانگهای بودند و آمریکایی ها می خواستند به اینها گوشزد کنند که اگر از زیر چتر حمایتی آمریکا خارج شوند ممکن است اتفاقات بدی برایشان رخ دهد.سخنان یک ماه پیش نتانیاهو درباره اینکه اسرائیل بزرگ را می خواهد تشکیل دهد و برای تشکیل اسرائیل بزرگ (از نیل تا فرات) اسرائیل می بایست خاک دیگر کشورهای منطقه را تصرف کند در کنار حمایت بی چون و چرای آمریکا از اسرائیل منجر به آن شده که کشورهای منطقه به سمت ایجاد ائتلاف های نظامی و امنیتی برای تامین امنیت خود بروند.همزمان با طرح آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف نظامی بر علیه ایران، ایران هم پیشنهاد تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی منطقه ای را مطرح کرد و آن زمان آقای روحانی، رئیس جمهوری وقت ایران، نامه رسمی به این کشورها فرستاد و تاکید کرد که امنیت منطقه فقط توسط خود کشورهای منطقه برقرار می شود.به هر حال به نظر می آید اقدامات اسرائیل و تهدیدهای آن بر علیه دیگر کشورهای منطقه موجب آن شده تا امروزه اینها متوجه شوند که مجبور هستند برای تامین امنیت و موجودی خود ائتلافی ایجاد کنند.عربستان سعودی با پاکستان توافق دفاع مشترک امضا کردند، ترکیه و مصر در صدد امضای توافق مشترک می باشند، قطر و امارات خواهان عضویت در ائتلاف دفاع مشترک عربستان و پاکستان هستند و همه این ائتلاف ها رسما و علنا برای مقابله با تهدید های اسرائیل تشکیل شده.گو اینکه ایران فعلا رسما به این ائتلاف ها نپیوسته اما با توجه به اینکه طرح ابتدا توسط ایران مطرح شده بود این پیش بینی وجود دارد که پس از اتمام تشکیل این ائتلافها ایران هم به آنها بپیوندد اما چون هنوز اول کار است این کشورها نمی خواهند حضور ایران موجب ایجاد تنش بین این ائتلاف ها و آمریکا شود.ظاهرا اول کشورهای منطقه ائتلاف های دو به دو تشکیل دهند و بعد این ائتلاف ها را جمع کنند و در نهایت به یکباره ایجاد یک ائتلاف بزرگتر را اعلام کنند.جالب اینکه همه اینها هم باور دارند برای ایجاد موازنه با اسرائیل و آمریکا در منطقه باید نقش بیشتری به ایران و متحدین ایران داده شود و به این دلیل تمایل دارند صفحه جدیدی از همکاری با جبهه مقاومت باز کنند و در واقع پیام شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان برای مصالحه با عربستان سعودی در این راستا بوده و به نظر می رسد که ایران در تماس های خود با عربستان سعودی این خواسته را از طرف سعودی ها دریافت کرده و به حزب الله منتقل کرده و این اقدام دبیر کل حزب الله لبنان در پاسخ به آن باشد.عملا بعد از چند دهه ازتلاش همه جانبه برای تبدیل ایران به دشمن اول کشورهای منطقه امروزه دیگر ایران دشمن اول به حساب نمی آید و همه متفق القول اسرائیل را دشمن اول می دانند و آن ائتلافی که بنا بود بر علیه ایران شکل بگیرد بر علیه اسرائیل در حال شکل گرفتن است

