کیم جونگ اون بر آزمایش تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد
کیم جونگ اون بر آزمایش تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد
کیم جونگ اون شخصاً بر آزمایش سیستم‌های تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد، گزارش کی‌سی‌ان‌ای اعلام کرد.
کیم جونگ اون شخصاً بر آزمایش سیستم‌های تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد، گزارش کی‌سی‌ان‌ای اعلام کرد.او از نتایج "رضایت بسیار زیادی" ابراز کرد و تأکید نمود که توسعه هوش مصنوعی برای سیستم‌های تسلیحات بدون سرنشین اولویت اصلی در نوسازی نیروهای مسلح کشور است.
08:41 19.09.2025
آزمایش تسلیحات بدون سرنشین کره
© Photo
کیم جونگ اون شخصاً بر آزمایش سیستم‌های تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد، گزارش کی‌سی‌ان‌ای اعلام کرد.
او از نتایج "رضایت بسیار زیادی" ابراز کرد و تأکید نمود که توسعه هوش مصنوعی برای سیستم‌های تسلیحات بدون سرنشین اولویت اصلی در نوسازی نیروهای مسلح کشور است.
