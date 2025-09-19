https://spnfa.ir/20250919/کیم-جونگ-اون-بر-آزمایش-تسلیحات-بدون-سرنشین-نظارت-کرد-25469521.html

کیم جونگ اون بر آزمایش تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد

کیم جونگ اون بر آزمایش تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد

کیم جونگ اون شخصاً بر آزمایش سیستم‌های تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد، گزارش کی‌سی‌ان‌ای اعلام کرد.

کره شمالی

کیم جونگ اون شخصاً بر آزمایش سیستم‌های تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد، گزارش کی‌سی‌ان‌ای اعلام کرد.او از نتایج "رضایت بسیار زیادی" ابراز کرد و تأکید نمود که توسعه هوش مصنوعی برای سیستم‌های تسلیحات بدون سرنشین اولویت اصلی در نوسازی نیروهای مسلح کشور است.

کره شمالی

کره شمالی