https://spnfa.ir/20250919/کیم-جونگ-اون-بر-آزمایش-تسلیحات-بدون-سرنشین-نظارت-کرد-25469521.html
کیم جونگ اون بر آزمایش تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد
کیم جونگ اون بر آزمایش تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد
اسپوتنیک ایران
کیم جونگ اون شخصاً بر آزمایش سیستمهای تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد، گزارش کیسیانای اعلام کرد. 19.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-19T08:41+0430
2025-09-19T08:41+0430
2025-09-19T08:41+0430
کره شمالی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/13/25469154_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_9f23b21e8a329ad4bfefbf06f1c426bc.jpg
کیم جونگ اون شخصاً بر آزمایش سیستمهای تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد، گزارش کیسیانای اعلام کرد.او از نتایج "رضایت بسیار زیادی" ابراز کرد و تأکید نمود که توسعه هوش مصنوعی برای سیستمهای تسلیحات بدون سرنشین اولویت اصلی در نوسازی نیروهای مسلح کشور است.
کره شمالی
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/13/25469154_59:0:943:663_1920x0_80_0_0_e612afd8a051c6893327d034976193e6.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
کره شمالی
کیم جونگ اون بر آزمایش تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد
کیم جونگ اون شخصاً بر آزمایش سیستمهای تسلیحات بدون سرنشین نظارت کرد، گزارش کیسیانای اعلام کرد.
او از نتایج "رضایت بسیار زیادی" ابراز کرد و تأکید نمود که توسعه هوش مصنوعی برای سیستمهای تسلیحات بدون سرنشین اولویت اصلی در نوسازی نیروهای مسلح کشور است.