وام‌های کلان بانک جهانی به اوکراین، بی‌عدالتی در حق جنوب جهانی است
وام‌های کلان بانک جهانی به اوکراین، بی‌عدالتی در حق جنوب جهانی است
آنچه روشن است تبدیل شدن بانک جهانی به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی غرب، پیامدهای مهمی دارد. 19.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-19T14:38+0430
2025-09-19T14:38+0430
به گزارش‌ اسپوتنیک- سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اظهارات لاوروف مبنی بر اعطایی وام‌های سنگین بانک جهانی به اوکراین به اسپوتنیک گفت، اینطور که معلوم شد در سه سال اخیر، تمرکز ویژه بانک جهانی بر تأمین مالی اوکراین به‌وضوح نشان می‌دهد که این نهاد عملا به ابزار ژئوپولیتیکی بلوک غرب تبدیل شده است.ماندگار گفت، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که حجم وام‌های اعطایی بانک جهانی به اوکراین ده‌ها برابر بیشتر از کل تسهیلاتی است که به تمام کشورهای آفریقایی در همین بازه سه ساله اختصاص یافته و تردیدها نسبت به اولویت‌های واقعی بانک جهانی را تقویت می‌کند و پرسش‌های جدی درباره بی‌توجهی به نیازهای فوری کشورهای فقیر و در حال توسعه ایجاد کرده است.ماندگار تصريح کرد، کشورهای آفریقایی و بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، برای تأمین نیازهای اولیه مانند زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی و مقابله با بحران‌های غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی، نیاز مبرمی به منابع مالی بین‌المللی دارند. با این حال، همان کشورهایی که در مجامع بین‌المللی شعار توسعه پایدار و کمک به فقرا را سر می‌دهند، منابع بانک جهانی را به سمت یک کشور اروپایی گرفتار در درگیری هدایت کرده‌اند.این امر باعث شده احساس بی‌عدالتی و دوگانگی استانداردها در میان کشورهای فقیر تشدید شود و حتی برخی نخبگان آفریقایی این وضعیت را استعمار مالی جدید توصیف کنند.وی در پايان خاطر نشان‌ کرد، آنچه روشن است تبدیل شدن بانک جهانی به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی غرب، پیامدهای مهمی دارد. زیرا اعتماد کشورهای غیرغربی به نهادهای مالی بین‌المللی تضعیف می‌شود و احتمال روی‌آوردن آن‌ها به سازوکارهای جایگزین مانند بانک توسعه بریکس یا ابتکارهای چینی افزایش می‌یابد. از سویی، این روند به شکاف شمال–جنوب دامن می‌زند و بحران مشروعیت در نظام مالی بین‌المللی را عمیق‌تر می‌سازد. در نهایت، بانک جهانی به‌جای ایفای نقش یک پل توسعه، به بخشی از جبهه‌بندی‌های سیاسی جهانی تبدیل می‌شود، روندی که می‌تواند آینده نظم اقتصادی جهانی را به سمت چندقطبی شدن بیشتر سوق دهد.
وام‌های کلان بانک جهانی به اوکراین، بی‌عدالتی در حق جنوب جهانی است

14:38 19.09.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر جایگاه بانک جهانی به عنوان گاو شیرده برای اوکراین، ماهیت آن را به عنوان «مردابی از منافع شخصی فریب خورده» افشا می‌کند
آنچه روشن است تبدیل شدن بانک جهانی به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی غرب، پیامدهای مهمی دارد.
