نقوی حسینی: فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند خروج ایران از NPT را بدنبال داشته باشد

اسپوتنیک ایران

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ایران: غربی‌ها به‌ویژه کشور خارج شده از برجام، تصورشان این بود که پس از جنگ تحمیلی که علیه ایران انجام دادند، شرایط ایران...

گزارش و تحلیل

سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: بنابراین، پیش‌بینی می‌شد که آنان به سمت تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی گام بردارند. یکی از اهرم‌هایی که تحریم‌های بیشتری را به دنبال دارد، فعال‌سازی مکانیزم ماشه است.وی افزود: من پیشتر پیشبینی کردم که آنان به سمت تنگ‌کردن حلقهٔ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهند رفت و بهترین ابزاری که در دست دارند، فعال‌کردن همین اهرم است. بنابراین، برداشت آنان این است که اگر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کند، می‌توانند به نارضایتی‌های داخلی و تضعیف حکومت نزدیک‌تر شوند. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه غربی ها حتماً تلاش میکنند مکانیزم ماشه را فعال کنند بیان کرد: اگرچه شرایط اقتصادی قطعاً سخت‌تر خواهد شد و مشکلات اقتصادی برای ما به وجود خواهد آمد، اما چون ما یک دوره همین شرایط را گذرانده‌ایم—و خاطرتان هست که همهٔ تحریم‌هایی که ممکن است بازگردند، قبلاً یک بار علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده‌اند—و البته جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را تاکنون به کار گرفته که این مکانیزم فعال نشود (حتی توافق قاهره در همین راستا صورت گرفت)، اما به نظرم غربی‌ها مصمم به فعال‌کردن آن هستند. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی دو مسیر را در پیش دارد. مسیر اول، هماهنگی با کشورها و بازیگران عرصهٔ بین‌المللی است که بالاخره آن را قبول ندارند؛ قبلاً نیز اعلام موضع کرده و گفته‌اند که مخالف فعال‌شدن مکانیزم ماشه هستند. با آن‌ها هماهنگی‌هایی انجام دهد تا بتواند از این شرایط عبور کند. دوم اینکه در داخل، چون ما با تحریم‌های داخلی نیز روبرو هستیم، اگر بتوانیم شرایط داخلی را ساماندهی کنیم، شاید بتوان از سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی جلوگیری کرد. وی تاکید کرد: به هر حال، جمهوری اسلامی دارد تلاش می‌کند تا از این اتفاق جلوگیری کند. همهٔ دستگاه دیپلماسی، شورای عالی امنیت ملی و به‌ویژه دبیر این شورا، بسیار در این زمینه فعال هستند تا مانع فعال‌شدن مکانیزم ماشه شوند. به نظر من، فعال‌سازی آن به نفع غربی‌ها هم نیست. آنان یک بار این مسیر را طی کرده‌اند. اگر بخواهند با همین لجاجت پیش بروند، قطعاً مجلس شورای اسلامی عکس‌العمل نشان خواهد داد؛ ممکن است خروج از (NPT) در دستور کار قرار گیرد و غنی‌سازی اورانیوم در حد نامحدود در دستور کار قرار بگیرد. به نظرم این کار به نتیجهٔ خوبی برای آنان نمی‌انجامد. باز هم اگر از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو و توافق به یک جمع‌بندی برسیم و غربی‌ها نیز به همین روش تن دهند، به نظر من نتیجهٔ بهتری به دست خواهد آمد. توصیهٔ ما این است که به هر حال، راه مذاکره و گفت‌وگو را ادامه دهند.

