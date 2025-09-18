https://spnfa.ir/20250918/سفر-وزیر-انرژی-روسیه-و-پیام-روشن-حمایت-از-تهران-25461872.html
سفر وزیر انرژی روسیه و پیام روشن حمایت از تهران
سفر وزیر انرژی روسیه و پیام روشن حمایت از تهران
اسپوتنیک ایران
کارشناس ایرانی در سخنانی اعلام نمود که مسکو عزم جدی برای اجرای توافق راهبردی با تهران دارد و زیرساختهای لازم را برای همکاری فراهم کرده است. 18.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-18T14:16+0430
2025-09-18T14:16+0430
2025-09-18T14:16+0430
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/12/25457633_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_187d578a841858299389631856851dd5.jpg
به گزارش اسپوتنیک– روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل درباره دیدار هیأت وزارت انرژی روسیه با مسعود پزشکیان در تهران گفت: در شرایطی که مقامات تروئیکای اروپایی، بهویژه انگلیس، با تندترین ادبیات و رویکردهای تهدیدآمیز درصدد اعمال فشارهای گسترده و اجرای سیاستهای خصمانه علیه ایران هستند، دولت فدراسیون روسیه با رویکردی دوستانه و مسئولانه در حال تعمیق همکاریها و حمایت از ایران است. قاطعانه میتوان گفت که مسکو عزم جدی برای اجرای توافق راهبردی با تهران دارد و زیرساختهای لازم را برای همکاری فراهم کرده است. سفر وزیر انرژی روسیه به تهران نیز در همین چارچوب صورت گرفته است. مدبر خاطرنشان کرد، سوابق حضور روسیه در ایجاد زیرساختهای مختلف در ایران بسیار درخشان و قابل توجه است. در شرایطی که ایران با بحران انرژی و قطعیهای مکرر برق مواجه است که گاه در برخی روزها تا 4 ساعت به طول میانجامد احداث نیروگاههای روسی میتواند کمک بزرگی برای کشور باشد. همانگونه که نیروگاههای ساختهشده توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق، بهعنوان باکیفیتترین و قدرتمندترین نیروگاهها، هنوز پس از دههها فعال و پایدار هستند. وی افزود، تجربه نشان داده نیروگاههایی که اروپاییها در ایران ساختند، ضعیف بوده و بهطور مداوم از مدار خارج میشوند؛ اما نیروگاههای روسی همچنان در حال خدمترسانی هستند. نمونه بارز آن نیروگاه اتمی بوشهر است که امروز در شرایط بحران برق، به مردم ایران یاری میرساند و یکی از دستاوردهای دوستی روسیه با ایران محسوب میشود.بنابراین ضروری است تهران زیرساختی اساسی برای توسعه همکاری با مسکو طراحی کند. مدبر تصریح کرد: انگلیسیها بهشدت تلاش دارند ایران روابط خود با روسیه را کاهش دهد، اما این خواسته آشکارا مغایر با منافع ملی کشور است. همکاریهای روسیه با ایران در حوزه انرژی، چه برق و چه گاز، بهویژه با نزدیک شدن فصل زمستان میتواند مشکلات ناترازی انرژی را برطرف کند. آنچه اهمیت دارد این است که همه این شواهد نشان میدهد روسیه "دوست حقیقی ایران" است و تهران باید از این فرصت برای منافع ملت استفاده کند. دولت روسیه نیز آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاریها اعلام کرده است. این کارشناس در پایان گفت، حضور یک مقام عالیرتبه روسیه در تهران، درست در زمانی که تروئیکای اروپایی به دنبال تشدید فشارها بر ایران هستند، پیام صریح دوستی مسکو به تهران است. امیدوارم دولت ایران، بدون توجه به تلاش جریانهای غربگرا برای اخلال در روابط، از این فرصت طلایی بهرهبرداری کند تا منافع ملت از دست نرود
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/12/25457633_42:0:709:500_1920x0_80_0_0_cf4735840fbade9ff7392ccde15263d5.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سفر وزیر انرژی روسیه و پیام روشن حمایت از تهران
کارشناس ایرانی در سخنانی اعلام نمود که مسکو عزم جدی برای اجرای توافق راهبردی با تهران دارد و زیرساختهای لازم را برای همکاری فراهم کرده است.
به گزارش اسپوتنیک– روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل درباره دیدار هیأت وزارت انرژی روسیه با مسعود پزشکیان در تهران گفت: در شرایطی که مقامات تروئیکای اروپایی، بهویژه انگلیس، با تندترین ادبیات و رویکردهای تهدیدآمیز درصدد اعمال فشارهای گسترده و اجرای سیاستهای خصمانه علیه ایران هستند، دولت فدراسیون روسیه با رویکردی دوستانه و مسئولانه در حال تعمیق همکاریها و حمایت از ایران است. قاطعانه میتوان گفت که مسکو عزم جدی برای اجرای توافق راهبردی با تهران دارد و زیرساختهای لازم را برای همکاری فراهم کرده است.
سفر وزیر انرژی روسیه به تهران نیز در همین چارچوب صورت گرفته است. مدبر خاطرنشان کرد، سوابق حضور روسیه در ایجاد زیرساختهای مختلف در ایران بسیار درخشان و قابل توجه است. در شرایطی که ایران با بحران انرژی و قطعیهای مکرر برق مواجه است که گاه در برخی روزها تا 4 ساعت به طول میانجامد احداث نیروگاههای روسی میتواند کمک بزرگی برای کشور باشد. همانگونه که نیروگاههای ساختهشده توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق، بهعنوان باکیفیتترین و قدرتمندترین نیروگاهها، هنوز پس از دههها فعال و پایدار هستند. وی افزود، تجربه نشان داده نیروگاههایی که اروپاییها در ایران ساختند، ضعیف بوده و بهطور مداوم از مدار خارج میشوند؛ اما نیروگاههای روسی همچنان در حال خدمترسانی هستند. نمونه بارز آن نیروگاه اتمی بوشهر است که امروز در شرایط بحران برق، به مردم ایران یاری میرساند و یکی از دستاوردهای دوستی روسیه با ایران محسوب میشود.
بنابراین ضروری است تهران زیرساختی اساسی برای توسعه همکاری با مسکو طراحی کند. مدبر تصریح کرد: انگلیسیها بهشدت تلاش دارند ایران روابط خود با روسیه را کاهش دهد، اما این خواسته آشکارا مغایر با منافع ملی کشور است. همکاریهای روسیه با ایران در حوزه انرژی، چه برق و چه گاز، بهویژه با نزدیک شدن فصل زمستان میتواند مشکلات ناترازی انرژی را برطرف کند. آنچه اهمیت دارد این است که همه این شواهد نشان میدهد روسیه "دوست حقیقی ایران" است و تهران باید از این فرصت برای منافع ملت استفاده کند. دولت روسیه نیز آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاریها اعلام کرده است. این کارشناس در پایان گفت، حضور یک مقام عالیرتبه روسیه در تهران، درست در زمانی که تروئیکای اروپایی به دنبال تشدید فشارها بر ایران هستند، پیام صریح دوستی مسکو به تهران است. امیدوارم دولت ایران، بدون توجه به تلاش جریانهای غربگرا برای اخلال در روابط، از این فرصت طلایی بهرهبرداری کند تا منافع ملت از دست نرود