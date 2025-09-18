https://spnfa.ir/20250918/برخی-در-تلاش-هستند-تا-جلوی-تصویب-قطعنامه-هسته-ای-را-بگیرد-25464838.html

برخی در تلاش هستند تا جلوی تصویب قطعنامه هسته ای را بگیرند

ایران، روسیه و چین و چند کشور دیگر پیش نویس یک قطعنامه مشترک در مورد ممنوعیت هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای کشورها را تقدیم نشست عمومی سازمان ملل نموده اند. 18.09.2025, اسپوتنیک ایران

شصت‌ونهمین نشست عمومی سالانه کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی امروز پنجشنبه در وین برگزار می‌شود، درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای رأی‌گیری خواهد کرد که خواستار ممنوعیت هر گونه حمله یا تهدید به حمله علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت ضمانت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.در پیش‌نویس قطعنامه مشترک بین ایران، روسیه، چین و سایر کشورها در مورد ممنوعیت هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای آمده است که هرگونه حمله و تهدید علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ممنوع شود.پیش‌نویس قطعنامه مشترک بین ایران، روسیه و چین بر اهمیت تحقق کامل و مؤثر اهداف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تسریع سهم انرژی هسته‌ای در صلح تأکید دارد.در این پیش‌نویس همچنین بر حق مسلم توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض تأکید شده است.در این پیش نویس آمده است: حملات، خطرات جدی برای سیستم پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صلح و امنیت بین‌المللی و ایمنی و امنیت مواد هسته‌ای ایجاد می‌کند.در پیش‌نویس قطعنامه مشترک ایران، روسیه و چین آمده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تضمین عدم آسیب به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در اثر حملات یا تهدید به حملات نقش دارد.در این پیش‌نویس قطعنامه همچنین بر محکومیت حملات عمدی و غیرقانونی انجام شده در ژوئن 2025 به سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید شده است و حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته.در پیش‌نویس قطعنامه مشترک همچنین بر حق مسلم کشورها برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز تأکید شده است.بدیهی است در صورت تصویب این قطعنامه عملا ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به دلیل حمله به تاسیسات هسته ای کشوری که عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای می باشد محکوم خواهند شد.طبق معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای سازمان ملل تعهد نموده که امنیت تاسیسات هسته ای کشورهای عضو را تامین کند و سازمان بین المللی انرژی هسته ای متعهد شده که اطلاعات مربوط به تاسیسات هسته ای کشورهای عضو را به صورت طبقه بندی شده محرمانه حفظ کند و در اختیار دیگران قرار ندهد.دلیل اصلی ای که اکثر کشورهای جهان عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای شده اند این می باشد که امنیت تاسیسات هسته ای شان توسط مجامع بین المللی تامین گردد و همچنین سازمان بین المللی انرژی هسته ای به آنها کمک کند تا بتوانند برنامه صلح آمیز هسته ای خود را پیش ببرند.این در حالی است که سازمان بین المللی انرژی هسته ای طی چند دهه اخیر حدود 40% بازرسی های خود در جهان را در ایران انجام داده ونتوانسته موردی که نشان دهد برنامه هسته ای ایران از صلح آمیز بودن منحرف شده پیدا کند و حتی ادعاهای مدیر کل این آژانس درباره اینکه ایران تنها کشوری است که اورانیوم 60% بدون ساخت سلاح هسته ای تولید می کند هم ادعاهایی بر اساس دستور العمل های اسرائیل و آمریکا و برای انحراف افکار عمومی بین المللی بوده چرا که امروزه برخی کشورها مانند آرژانتین، که کشور خود گروسی است، اورانیوم 90% هم غنی سازی می کنند اما تسلیحات هسته ای ندارند.مضاف بر اینها طبق معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هیچ محدودیتی برای سطح غنی سازی اورانیوم کشورهای عضو وجود ندارد و فقط باید این غنی سازی با اطلاع و تحت نظر آژانس بین المللی انرژی هسته ای باشد که ایران هم این امر را رعایت کرده بوده.طبق عرف مدیر کل آژانس می بایست حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران را محکوم می کرد و حد اقل یک گزارش در این باره به شورای امنیت ارائه می داد اما چون این ماجرا می توانست بعدها یک مستمسک برای ایران جهت محکوم کردن ایالات متحده و اسرائیل در محاکم بین المللی و مطالبه خسارت و... شود گروسی این کار را، که وظیفه اش بود، انجام نداد.حالا اگر پیش نویس قطعنامه ایران در مجمع عمومی تصویب شود عملا تاثیر اجرایی نخواهد داشت و نیاز به تایید شورای امنیت دارد و با توجه به اینکه ایالات متحده در این شورا حق وتو دارد بدیهی است که چنین قطعنامه ای رای نیاورد اما تصویب این قطعنامه می تواند به عنوان یک محکومیت بین المللی بر علیه آمریکا و اسرائیل به حساب بیاید و برگه ای دست ایران برای کشاندن آمریکا و اسرائیل به دادگاه های بین المللی و محکومیت مقامات این کشورها به دلیل نقض قوانین بین المللی گردد.

