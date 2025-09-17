https://spnfa.ir/20250917/رئیس-جمهور-لهستان-خواستار-بررسی-این-موضوع-شد-که-پهپاد-به-خانهای-در-لهستان-برخورد-کرده-است-یا-موشک-25439935.html

رئیس جمهور لهستان خواستار بررسی این موضوع شد که پهپاد به خانه‌ای در لهستان برخورد کرده است یا موشک

رئیس جمهور لهستان خواستار بررسی این موضوع شد که پهپاد به خانه‌ای در لهستان برخورد کرده است یا موشک

اسپوتنیک ایران

کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان، انتظار دارد دولت فوراً حادثه روستای ویریکی را روشن کند. دولت موظف است از تمام ابزارها و نهادها برای روشن شدن این موضوع در... 17.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-17T09:21+0430

2025-09-17T09:21+0430

2025-09-17T09:21+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/11/25439921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2383c6c7f9a3db3dae79b973c47d7650.jpg

دفتر امنیت ملی جمهوری لهستان در این باره می‌نویسد: هیچ توافقی برای پنهان کردن اطلاعات وجود ندارد. در زمینه اطلاعات نادرست و جنگ ترکیبی، پیام‌های ارسالی به لهستانی‌ها باید تأیید و راستی‌آزمایی شوند. خاطرنشان شد که نه رئیس جمهور و نه دفتر امنیت ملی از این حادثه مطلع نشده‌اند و این موضوع به شورای امنیت ملی ارائه نشده است. یک هفته پیش، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفت که پهپادهایی که "خطرآفرین" بودند، بر فراز خاک این کشور سرنگون شدند. به گفته وی، 19 هواپیما از مرز هوایی عبور کردند. این سیاستمدار بدون هیچ اساس و مدرکی مسکو را به آنچه اتفاق افتاده متهم کرد. همانطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، نیروهای روسی در شب 10 سپتامبر حمله گسترده‌ای به شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند. اهداف تخریب در خاک لهستان برنامه‌ریزی نشده بودند. با این وجود، این وزارتخانه آماده است تا در این مورد با همکاران لهستانی خود مشورت کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان