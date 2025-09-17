ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250917/رئیس-جمهور-لهستان-خواستار-بررسی-این-موضوع-شد-که-پهپاد-به-خانهای-در-لهستان-برخورد-کرده-است-یا-موشک-25439935.html
رئیس جمهور لهستان خواستار بررسی این موضوع شد که پهپاد به خانه‌ای در لهستان برخورد کرده است یا موشک
رئیس جمهور لهستان خواستار بررسی این موضوع شد که پهپاد به خانه‌ای در لهستان برخورد کرده است یا موشک
اسپوتنیک ایران
کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان، انتظار دارد دولت فوراً حادثه روستای ویریکی را روشن کند. دولت موظف است از تمام ابزارها و نهادها برای روشن شدن این موضوع در... 17.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-17T09:21+0430
2025-09-17T09:21+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/11/25439921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2383c6c7f9a3db3dae79b973c47d7650.jpg
دفتر امنیت ملی جمهوری لهستان در این باره می‌نویسد: هیچ توافقی برای پنهان کردن اطلاعات وجود ندارد. در زمینه اطلاعات نادرست و جنگ ترکیبی، پیام‌های ارسالی به لهستانی‌ها باید تأیید و راستی‌آزمایی شوند. خاطرنشان شد که نه رئیس جمهور و نه دفتر امنیت ملی از این حادثه مطلع نشده‌اند و این موضوع به شورای امنیت ملی ارائه نشده است. یک هفته پیش، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفت که پهپادهایی که "خطرآفرین" بودند، بر فراز خاک این کشور سرنگون شدند. به گفته وی، 19 هواپیما از مرز هوایی عبور کردند. این سیاستمدار بدون هیچ اساس و مدرکی مسکو را به آنچه اتفاق افتاده متهم کرد. همانطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، نیروهای روسی در شب 10 سپتامبر حمله گسترده‌ای به شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند. اهداف تخریب در خاک لهستان برنامه‌ریزی نشده بودند. با این وجود، این وزارتخانه آماده است تا در این مورد با همکاران لهستانی خود مشورت کند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/11/25439921_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_4745a4a53c1a12638b9c6a509741fb7f.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

رئیس جمهور لهستان خواستار بررسی این موضوع شد که پهپاد به خانه‌ای در لهستان برخورد کرده است یا موشک

09:21 17.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiرئیس جمهور لهستان خواستار بررسی این موضوع شد که پهپاد به خانه‌ای در لهستان برخورد کرده است یا موشک
رئیس جمهور لهستان خواستار بررسی این موضوع شد که پهپاد به خانه‌ای در لهستان برخورد کرده است یا موشک - اسپوتنیک ایران , 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
اشتراک
کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان، انتظار دارد دولت فوراً حادثه روستای ویریکی را روشن کند. دولت موظف است از تمام ابزارها و نهادها برای روشن شدن این موضوع در اسرع وقت استفاده کند.
دفتر امنیت ملی جمهوری لهستان در این باره می‌نویسد: هیچ توافقی برای پنهان کردن اطلاعات وجود ندارد. در زمینه اطلاعات نادرست و جنگ ترکیبی، پیام‌های ارسالی به لهستانی‌ها باید تأیید و راستی‌آزمایی شوند. خاطرنشان شد که نه رئیس جمهور و نه دفتر امنیت ملی از این حادثه مطلع نشده‌اند و این موضوع به شورای امنیت ملی ارائه نشده است.
یک هفته پیش، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفت که پهپادهایی که "خطرآفرین" بودند، بر فراز خاک این کشور سرنگون شدند. به گفته وی، 19 هواپیما از مرز هوایی عبور کردند. این سیاستمدار بدون هیچ اساس و مدرکی مسکو را به آنچه اتفاق افتاده متهم کرد. همانطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، نیروهای روسی در شب 10 سپتامبر حمله گسترده‌ای به شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند. اهداف تخریب در خاک لهستان برنامه‌ریزی نشده بودند. با این وجود، این وزارتخانه آماده است تا در این مورد با همکاران لهستانی خود مشورت کند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала