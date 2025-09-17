https://spnfa.ir/20250917/رئیس-جمهور-لهستان-خواستار-بررسی-این-موضوع-شد-که-پهپاد-به-خانهای-در-لهستان-برخورد-کرده-است-یا-موشک-25439935.html
رئیس جمهور لهستان خواستار بررسی این موضوع شد که پهپاد به خانهای در لهستان برخورد کرده است یا موشک
کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان، انتظار دارد دولت فوراً حادثه روستای ویریکی را روشن کند. دولت موظف است از تمام ابزارها و نهادها برای روشن شدن این موضوع در اسرع وقت استفاده کند.
دفتر امنیت ملی جمهوری لهستان در این باره مینویسد: هیچ توافقی برای پنهان کردن اطلاعات وجود ندارد. در زمینه اطلاعات نادرست و جنگ ترکیبی، پیامهای ارسالی به لهستانیها باید تأیید و راستیآزمایی شوند. خاطرنشان شد که نه رئیس جمهور و نه دفتر امنیت ملی از این حادثه مطلع نشدهاند و این موضوع به شورای امنیت ملی ارائه نشده است. یک هفته پیش، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفت که پهپادهایی که "خطرآفرین" بودند، بر فراز خاک این کشور سرنگون شدند. به گفته وی، 19 هواپیما از مرز هوایی عبور کردند. این سیاستمدار بدون هیچ اساس و مدرکی مسکو را به آنچه اتفاق افتاده متهم کرد. همانطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، نیروهای روسی در شب 10 سپتامبر حمله گستردهای به شرکتهای مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند. اهداف تخریب در خاک لهستان برنامهریزی نشده بودند. با این وجود، این وزارتخانه آماده است تا در این مورد با همکاران لهستانی خود مشورت کند.
