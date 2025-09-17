https://spnfa.ir/20250917/اصرار-اسراییل-برای-رویارویی-با-جامعه-جهانی-25447793.html

اصرار اسراییل برای رویارویی با جامعه جهانی

اسپوتنیک ایران

هنوز 48 ساعت از محکوم شدن اسراییل توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل نمی گذرد که اسراییل با اصرار بر افزایش تنش با جامعه جهانی عملیات خود در غزه را گسترش داده. 17.09.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

سیاسی

با توجه با شرایط جمعیتی در غزه بدیهی است این عملیات موجبات قتل عام بسیار بیشتر غیر نظامیان خواهد شد و بدیهی است فضای جامعه جهانی بیش از پیش بر علیه اسراییلی ها و حتی یهودی ها تحریک شود و عملا این تصمیم دولت اسراییل بیش از اینکه به نفع اسراییلی ها و یهودی ها باشد به ضرر آنها خواهد بود.طبق آماری که اخیرا رسانه های آمریکایی منتشر کرده اند بیش از 87% اسراییلی ها در خارج اسراییل دیگر جرئت ندارند هویت خود را علنی کنند و از ترس واکنش مردمان کشورهای دیگر هویت خود را مخفی می کنند، امری که به دلیل عملکرد اسراییل در غزه رخ داده.کار به جایی رسیده که "کریس کونز" سناتور آمریکایی حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را "یک اشتباه خطرناک" نامید و هشدار داد که این اقدام بحران انسانی را تشدید می‌کند.تنها دلیل ای که حکومت اسراییل با خیال راحت دست به این کشتارها می زند وجود حمایت بی چون و چرای ایالات متحده از همه اقدامات اسراییل و فلج کردن مجامع بین المللی به خاطر اسراییل می باشد اما ادامه این سیاست می تواند موجب آن شود که فضای داخلی آمریکا به شدت بر علیه اسراییل تغییر کند.مشابه اتفاقی که در جریان جنگ ویتنام رخ داد.زمانی سیاست مداران حامی جنگ ویتنام در آمریکا قدرت داشتند اما فضای داخلی جامعه جوان آمریکا به شکلی تغییر کرد که در دهه هفتاد میلادی همه سیاستمداران حامی جنگ در انتخابات به شدت شکست خوردند و به حاشیه رانده شدند.امروزه بسیاری پیش بینی می کنند ادامه جنگ غزه می تواند نتایج مشابهی در آمریکا و دیگر کشور ها داشته باشد.اسراییل امیدوار است که با عملیات جدید بتواند فلسطینی ها را به مصر کوچ دهد اما مصری ها علنا اعلام کرده اند که به هر قیمتی شده جلوی این پروژه را خواهند گرفت، حتی اگر کار به رویارویی نظامی بکشد.امارات هم اعلام کرده که این سیاست اسراییل و مخصوصا ادامه سیاست های اسراییل در غزه به پایان توافق های ابراهیمی بیانجامد.عملا یعنی پایان معاهده های صلح با عرب ها و شروع یک رویارویی جدید.

سیاسی