اسرائیل متهم به جنایت جنگی شده، اما بدون ضمانت اجرا

اسپوتنیک ایران

کارشناس مسائل بین‌الملل: بعد از اظهارات گسترده‌ از سوی کشورهای مختلف هم‌زمان با آغاز عملیات گسترده ارتش اسرائیل در شهر غزه، در نهایت کمیسیون تحقیق سازمان ملل... 17.09.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره اعلام کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد مبنی بر انجام جنایت جنگی و نسل کشی اسرائیل در غزه به اسپوتنیک اظهار داشت: کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارش تازه‌ای اعلام نمود مقامات ارشد اسرائیل، از جمله نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، در تحریک و اجرای این جنایت نقش مستقیم داشته‌اند.قادری افزود، در واقع این مدل اقدامات و اتفاقات در فضای حقوقی بین‌المللی، مسبوق به سابقه است. اما نکته حائز اهمیت این است که تا چه حد این اقدامات ضمانت اجرا دارد، به این معنا که آیا تاکنون توانسته جلوی ماشین جنایت و نسل‌کُشی نتانیاهو را بگیرد. به هر حال، طی تقریباً بیش از 700 روزی که از طوفان الاقصی تا به امروز می‌گذرد، ما در چند نوبت شاهد اقدامات حقوقی این‌چنینی بودیم. حتی اگر خاطرتان باشد، در دادگاه لاهه نیز چنین فضایی علیه نتانیاهو و دولت اسرائیل رقم خورد، اما هیچ‌گاه آن اقدام نتوانست مانع تداوم جنایات اسرائیل بشود.وی تصریح کرد، ما می‌بینیم که حتی در حین برگزاری نشست در رابطه با گفت‌وگو برای آتش‌بس، آن‌ها همچنان جنایت خود را ادامه می‌دهند و کاملاً هم مشخص است که مانع اصلی حصول هرگونه توافقی برای آتش‌بس، شخص نتانیاهو است. چون ماجرای حمله به دوحه قطر هم این را برای همه افکار عمومی دنیا ثابت کرد. این کارشناس در ادامه بیان کرد، اگرچه اقدامات حقوقی از این دست، اقدامی رو به جلو محسوب می‌شود و باید آن را به عنوان یک حرکت ارزشمند ارزیابی کرد و می‌تواند نقطهٔ کورسوی امیدی باشد برای اینکه بالاخره جریان‌های حقوقی بین‌المللی و افکار عمومی به‌ویژه در غرب بیدار شوند، اما مهم این است که تا چه حد این اقدام می‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد و قادر باشد مانعی در برابر تداوم جنایات ایجاد کند. این نکته‌ای است که باید رسانه‌ها بیشتر بر آن تمرکز کنند. قادری ضمن اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه متحدین غربی اسرائیل از جنایت تل آویو و شخص نتانیاهو اظهار داشت، تا زمانی که این حمایت‌ها ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد که چنین اقداماتی در فضای حقوقی نیز نتوانند اثر لازم را داشته باشند. وی در پایان تصريح کرد، بر این اساس به نظر می‌رسد این فضای به‌وجودآمده که صرفاً یک گزارش از سوی یک جبهه یا جریان خاص سیاسی نیست و جزو ساختارهای حقوقی بین‌المللی تعریف شده است، گسترش پیدا کند تا فشارهای ناشی از افکار عمومی و کشورها در نهایت بتواند در نقطه‌ای مانع تداوم جنایات از سوی اسرائیل شود.

خبرها

