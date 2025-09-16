https://spnfa.ir/20250916/کمیسیون-سازمان-ملل-اقدامات-اسرائیل-در-نوار-غزه-را-نسلکشی-شناخت-25421318.html
کمیسیون سازمان ملل اقدامات اسرائیل در نوار غزه را نسلکشی شناخت
کمیسیون سازمان ملل اقدامات اسرائیل در نوار غزه را نسلکشی شناخت
کمیسیون سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل همچنان به نسلکشی در نوار غزه ادامه میدهد و اقدامات آن علیه مردم، بیرحمانهترین اقدامات از سال 1948 تاکنون است 16.09.2025
کمیسیون سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل همچنان به نسلکشی در نوار غزه ادامه میدهد و اقدامات آن علیه مردم، بیرحمانهترین اقدامات از سال 1948 تاکنون استهمچنین گفته شد که رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل، از جمله نتانیاهو، این نسلکشی را تحریک کردهاند.وزارت امور خارجه اسرائیل گزارش سازمان ملل درباره نسلکشی احتمالی در غزه را رد کرد.وزارت امور خارجه اسرائیل آن را "دروغ حماس" نامید و خواستار انحلال کمیسیونی شد که این سند را تهیه کرده بود.
