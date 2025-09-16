ایران
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره قطعنامه پیشنهادی ایران به کنفرانس آژانس
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره قطعنامه پیشنهادی ایران به کنفرانس آژانس
16.09.2025
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران به همراه چین، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و بلاروس در راستای دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه ، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در خصوص ممنوعیت حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.همانطور که در پیش‌نویس پیشنهادی تصریح شده، همه کشورها از "حق غیر قابل سلب برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز" برخوردار بوده و "مستحق تضمین‌های مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله" هستند.در این متن پیش‌نویس همچنین تاکید شده است که همه کشورها می‌بایست از حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در سایر کشورها خودداری کنند.این اصول باید محترم شمرده شوند؛ اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از عادی‌ جلوه‌دادن قانونی قانون‌شکنی قاطعانه اقدام کند.
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره قطعنامه پیشنهادی ایران به کنفرانس آژانس

08:46 16.09.2025
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران به همراه چین، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و بلاروس در راستای دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه ، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در خصوص ممنوعیت حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.
همانطور که در پیش‌نویس پیشنهادی تصریح شده، همه کشورها از "حق غیر قابل سلب برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز" برخوردار بوده و "مستحق تضمین‌های مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله" هستند.
در این متن پیش‌نویس همچنین تاکید شده است که همه کشورها می‌بایست از حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در سایر کشورها خودداری کنند.
این اصول باید محترم شمرده شوند؛ اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از عادی‌ جلوه‌دادن قانونی قانون‌شکنی قاطعانه اقدام کند.
