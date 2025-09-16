https://spnfa.ir/20250916/پیام-سخنگوی-وزارت-امور-خارجه-ایران-درباره-قطعنامه-پیشنهادی-ایران-به-کنفرانس-آژانس-25418370.html
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره قطعنامه پیشنهادی ایران به کنفرانس آژانس
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره قطعنامه پیشنهادی ایران به کنفرانس آژانس
اسپوتنیک ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران به همراه چین، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و بلاروس در راستای دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه ، پیشنویس قطعنامهای را در... 16.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-16T08:46+0430
2025-09-16T08:46+0430
2025-09-16T08:46+0430
ایران
آژانس بین المللی انرژی اتمی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1c/23917447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d015eb74d2e934bedbebd089a49278f0.jpg
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران به همراه چین، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و بلاروس در راستای دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه ، پیشنویس قطعنامهای را در خصوص ممنوعیت حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.همانطور که در پیشنویس پیشنهادی تصریح شده، همه کشورها از "حق غیر قابل سلب برای بهرهمندی از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز" برخوردار بوده و "مستحق تضمینهای مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله" هستند.در این متن پیشنویس همچنین تاکید شده است که همه کشورها میبایست از حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز در سایر کشورها خودداری کنند.این اصول باید محترم شمرده شوند؛ اکنون زمان آن است که جامعه بینالمللی برای جلوگیری از عادی جلوهدادن قانونی قانونشکنی قاطعانه اقدام کند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1c/23917447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_277b4b2da5d299fce774ae8d94948bc6.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران , آژانس بین المللی انرژی اتمی
ایران , آژانس بین المللی انرژی اتمی
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره قطعنامه پیشنهادی ایران به کنفرانس آژانس
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران به همراه چین، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و بلاروس در راستای دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه ، پیشنویس قطعنامهای را در خصوص ممنوعیت حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.
همانطور که در پیشنویس پیشنهادی تصریح شده، همه کشورها از "حق غیر قابل سلب برای بهرهمندی از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز" برخوردار بوده و "مستحق تضمینهای مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله" هستند.
در این متن پیشنویس همچنین تاکید شده است که همه کشورها میبایست از حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز در سایر کشورها خودداری کنند.
این اصول باید محترم شمرده شوند؛ اکنون زمان آن است که جامعه بینالمللی برای جلوگیری از عادی جلوهدادن قانونی قانونشکنی قاطعانه اقدام کند.