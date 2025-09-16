در شورای امنیت روسیه اعلام شد که شویگو به بغداد رسیده است

https://spnfa.ir/20250916/شویگو-دبیر-شورای-امنیت-روسیه--وارد-بغداد-شد-25417940.html
08:35 16.09.2025 (بروز رسانی شده: 09:02 16.09.2025)
به گزارش شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد بغداد شد و طی آن با بالاترین مقامهای سیاسی و نظامی عراق دیدار خواهد کرد.
همانطور که در سرویس مطبوعاتی مشخص شده است، علاوه بر جنبههای فعلی همکاریهای دوجانبه روسیه و عراق، مسائل منطقهای نیز در مذاکرات بغداد مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شویگو نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که تماسهای بین روسیه و عراق به طور فزایندهای تشدید میشود و مسائل مربوط به تجارت، اقتصاد، حمل و نقل، همکاریهای نظامی و فنی مورد بحث قرار میگیرد.