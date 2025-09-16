ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250916/شویگو-دبیر-شورای-امنیت-روسیه--وارد-بغداد-شد-25417940.html
در شورای امنیت روسیه اعلام شد که شویگو به بغداد رسیده است
در شورای امنیت روسیه اعلام شد که شویگو به بغداد رسیده است
اسپوتنیک ایران
به گزارش شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد بغداد شد و طی آن با بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی عراق دیدار خواهد... 16.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-16T08:35+0430
2025-09-16T09:02+0430
عراق
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/06/06/20705572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88a444b581177fd56e51291711097ecc.jpg
به گزارش شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد بغداد شد و طی آن با بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی عراق دیدار خواهد کرد.همانطور که در سرویس مطبوعاتی مشخص شده است، علاوه بر جنبه‌های فعلی همکاری‌های دوجانبه روسیه و عراق، مسائل منطقه‌ای نیز در مذاکرات بغداد مورد بحث قرار خواهد گرفت.شویگو نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که تماس‌های بین روسیه و عراق به طور فزاینده‌ای تشدید می‌شود و مسائل مربوط به تجارت، اقتصاد، حمل و نقل، همکاری‌های نظامی و فنی مورد بحث قرار می‌گیرد.
عراق
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/06/06/20705572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9101cba3e91cef637d1637c1c18aebfd.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عراق
عراق

در شورای امنیت روسیه اعلام شد که شویگو به بغداد رسیده است

08:35 16.09.2025 (بروز رسانی شده: 09:02 16.09.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev /  مراجعه به بانک تصاویر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه - اسپوتنیک ایران , 1920, 16.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
به گزارش شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد بغداد شد و طی آن با بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی عراق دیدار خواهد کرد.
همانطور که در سرویس مطبوعاتی مشخص شده است، علاوه بر جنبه‌های فعلی همکاری‌های دوجانبه روسیه و عراق، مسائل منطقه‌ای نیز در مذاکرات بغداد مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شویگو نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که تماس‌های بین روسیه و عراق به طور فزاینده‌ای تشدید می‌شود و مسائل مربوط به تجارت، اقتصاد، حمل و نقل، همکاری‌های نظامی و فنی مورد بحث قرار می‌گیرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала