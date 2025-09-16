https://spnfa.ir/20250916/شویگو-دبیر-شورای-امنیت-روسیه--وارد-بغداد-شد-25417940.html

در شورای امنیت روسیه اعلام شد که شویگو به بغداد رسیده است

در شورای امنیت روسیه اعلام شد که شویگو به بغداد رسیده است

اسپوتنیک ایران

به گزارش شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد بغداد شد و طی آن با بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی عراق دیدار خواهد... 16.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-16T08:35+0430

2025-09-16T08:35+0430

2025-09-16T09:02+0430

عراق

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/06/06/20705572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88a444b581177fd56e51291711097ecc.jpg

به گزارش شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد بغداد شد و طی آن با بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی عراق دیدار خواهد کرد.همانطور که در سرویس مطبوعاتی مشخص شده است، علاوه بر جنبه‌های فعلی همکاری‌های دوجانبه روسیه و عراق، مسائل منطقه‌ای نیز در مذاکرات بغداد مورد بحث قرار خواهد گرفت.شویگو نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که تماس‌های بین روسیه و عراق به طور فزاینده‌ای تشدید می‌شود و مسائل مربوط به تجارت، اقتصاد، حمل و نقل، همکاری‌های نظامی و فنی مورد بحث قرار می‌گیرد.

عراق

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

عراق