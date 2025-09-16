https://spnfa.ir/20250916/سفر-شویگو-به-بغداد-نشانهای-از-چرخش-عراق-به-سمت-محور-مسکو--25434392.html
سفر شویگو به بغداد نشانهای از چرخش عراق به سمت محور مسکو
به گزارش اسپوتنیک، روحالله مدبر کارشناس مسائل بینالملل درباره اهمیت سفر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه به بغداد، اظهار داشت: در حالی که روابط روسیه و...
وی خاطرنشان ساخت روسیه همواره در بحرانها در کنار عراق حضور داشته است، بهویژه پس از اشغال عراق توسط آمریکا که زمینه گسترش جریانهای سازمانیافته تروریستی فراهم شد. بعد از نفوذ داعش نیز، به دستور ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، بخشی از ارتش عراق با سلاحهای روسی تجهیز شد تا با این گروههای تروریستی مقابله کند. این مسئله نشاندهنده جایگاه ویژه مسکو در تأمین امنیت عراق است.مدبر افزود: افزایش حضور روسیه در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه، با توجه به رویکرد متفاوت مسکو نسبت به نگاه واشنگتن، موجب تقویت ثبات، امنیت و مقابله با گروههای تروریستی سازمانیافته خواهد شد. بیتردید هرچه حضور روسیه در عراق و منطقه پررنگتر شود، به نفع منافع ایران نیز خواهد بود. چرا که آمریکا و غرب همواره تلاش کردهاند دامنه نفوذ ایران در عراق و منطقه را کاهش دهند. حضور امنیتی روسیه میتواند مانع تحقق این هدف شود و به حفظ منافع ایران کمک کند.وی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری اجلاس مهم روسیه و سران کشورهای عربی در ماه آینده (اکتبر) و حضور "محمد شیاع سودانی" نخستوزیر عراق در آن، سفر شویگو زمینهساز هماهنگیهای نهایی برای امضای تفاهمنامههای همکاری چندبعدی و چندجانبه میان روسیه و عراق، بهویژه در حوزههای امنیتی، دفاعی، نظامی و خرید تجهیزات روسی بوده است. این در حالی است که طرف غربی در تلاش است با بحرانسازی جدید در عراق و تقویت شبکههای تروریستی اعزامشده از مناطق مختلف به عراق و سوریه، شرایط را بیثبات کند.مدبر در پایان تصریح کرد: بررسی آخرین تحولات امنیتی در جریان این سفر نیز مورد توجه قرار گرفت. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که روسیه امروز بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظم جدید جهانی شناخته میشود و عراق برای حفظ ثبات و امنیت خود به سمت تعمیق مناسبات با مسکو حرکت کرده است. این تصمیم که از نگاه وی اقدامی درست و راهبردی از سوی دولتمردان عراقی به شمار میآید.
به گزارش اسپوتنیک، روحالله مدبر کارشناس مسائل بینالملل درباره اهمیت سفر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه به بغداد، اظهار داشت: در حالی که روابط روسیه و عراق وارد هفتادمین سال خود میشود، امروز حرکت مسکو و بغداد به سمت برقراری یک رابطه راهبردی است.
وی خاطرنشان ساخت روسیه همواره در بحرانها در کنار عراق حضور داشته است، بهویژه پس از اشغال عراق توسط آمریکا که زمینه گسترش جریانهای سازمانیافته تروریستی فراهم شد. بعد از نفوذ داعش نیز، به دستور ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، بخشی از ارتش عراق با سلاحهای روسی تجهیز شد تا با این گروههای تروریستی مقابله کند. این مسئله نشاندهنده جایگاه ویژه مسکو در تأمین امنیت عراق است.
مدبر افزود: افزایش حضور روسیه در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه، با توجه به رویکرد متفاوت مسکو نسبت به نگاه واشنگتن، موجب تقویت ثبات، امنیت و مقابله با گروههای تروریستی سازمانیافته خواهد شد. بیتردید هرچه حضور روسیه در عراق و منطقه پررنگتر شود، به نفع منافع ایران نیز خواهد بود. چرا که آمریکا و غرب همواره تلاش کردهاند دامنه نفوذ ایران در عراق و منطقه را کاهش دهند. حضور امنیتی روسیه میتواند مانع تحقق این هدف شود و به حفظ منافع ایران کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری اجلاس مهم روسیه و سران کشورهای عربی در ماه آینده (اکتبر) و حضور "محمد شیاع سودانی" نخستوزیر عراق در آن، سفر شویگو زمینهساز هماهنگیهای نهایی برای امضای تفاهمنامههای همکاری چندبعدی و چندجانبه میان روسیه و عراق، بهویژه در حوزههای امنیتی، دفاعی، نظامی و خرید تجهیزات روسی بوده است. این در حالی است که طرف غربی در تلاش است با بحرانسازی جدید در عراق و تقویت شبکههای تروریستی اعزامشده از مناطق مختلف به عراق و سوریه، شرایط را بیثبات کند.
مدبر در پایان تصریح کرد: بررسی آخرین تحولات امنیتی در جریان این سفر نیز مورد توجه قرار گرفت. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که روسیه امروز بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظم جدید جهانی شناخته میشود و عراق برای حفظ ثبات و امنیت خود به سمت تعمیق مناسبات با مسکو حرکت کرده است. این تصمیم که از نگاه وی اقدامی درست و راهبردی از سوی دولتمردان عراقی به شمار میآید.