تایید انجام نسل کشی توسط اسرائیل یک پیروزی دیگر برای حقانیت مردم فلسطین

16.09.2025

گزارش و تحلیل

سیاسی

طبق اظهار نظر همه کارشناسان مربوطه قبل از 7 اکتبر فلسطینی ها در بزرگترین زندان بشری زندگی می کردند ودر شدید ترین محاصره قرار داشتند.عملا می توان گفت که نیروهای رادیکال اسرائیلی جایی برای تنفس فلسطینی ها نگذاشته بودند و خود آنها را به سمت واکنش نشان دادن سوق دادند.مصطلحی در ایران داریم که می گوید اگر حتی گربه اهلی را در کنج قرار دهید و مدام به آن آسیب بزنید در نهایت به شما چنگ خواهد زد.شاید اگر قبل از 7 اکتبر مجامع بین المللی ورود می کردند ماجرای 7 اکتبر أصلا رخ نمی داد.طی دو سال اخیر هم سازمان ملل با فشارهای مختلف مواجه بود تا در باره آنچه در غزه رخ می دهد واکنش نشان دهد اما به دلیل فشار ایالات متحده و برخی کشورهای غربی سازمان ملل سکوت اختیار کرده بود و کار خود را به صدور برخی بیانیه ها محدود نموده بود.اما ظاهرا دیگر این سازمان مجبور شده برای حفظ بخشی از آبروی خود هم که شده واکنش نشان دهد و لذا تیمی سه نفره از "کارشناسان مستقل" که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل مأمور تحقیق شده بودند، به این نتیجه رسیدند که اسرائیل از 7 اکتبر 2023 میلادی، در غزه در حال ارتکاب نسل‌کشی است.این تیم در گزارشی 72 صفحه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کردند، از جامعه جهانی خواستند به این نسل‌کشی پایان دهند و اقداماتی را برای مجازات عاملان آن به اجرا بگذارند.البته اسرائیل یافته‌های این تیم را رد کرد و آن را گزارشی "تحریف شده و دروغین" خواند.طبق این گزارش، این اقدامات شامل کشتار فلسطینیان در غزه، وارد کردن "آسیب‌های جدی جسمی و روحی"، "تحمیل عمدی شرایطی از زندگی بر مردم که به نابودی کامل یا جزئی زندگی آنها منجر می‌شود" همچنین "تحمیل اقداماتی با هدف جلوگیری از زاد و ولد" است.یعنی 4 بند از 5 بندی که مصداق نسل کشی است و هر طرفی دست به انجام یکی از آنها بزند مجرم شناخته می شود.گو اینکه این تشکیلات قدرت اجرایی ندارد اما گزارش کمیته آن برای دادستان های دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل کافی است تا اسرائیل ومقامات آن را محکوم به انجام جنایت بر علیه بشریت کنند وحکم مجازات بین المللی برای مقامات اسرائیلی صادر کنند.البته اسرائیل از همکاری با کمیسیون خودداری کرده و این کمیسیون همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل را به داشتن تعصبات ضد اسرائیلی متهم کرده است. ایالات متحده، متحد کلیدی اسرائیل نیز در اوایل سال جاری به دلیل اقدامات این شورا بر علیه اسرائیل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.طبق گزارش این کمیسیون بنیامین نتانیاهو همچنین اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور مرتکب نسل‌کشی شده‌اند.کمیسیون اعلام کرد برای رسیدن به این نتیجه، رفتار نیروهای امنیتی اسرائیل همچنین "اظهارات صریح" مقامات غیرنظامی و نظامی اسرائیل را در کنار سایر معیارها بررسی کرده است.کارشناسان به طور خاص، به عواملی مانند تعداد کشته‌شدگان، "محاصره کامل غزه و مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه توسط اسرائیل که منجر به گرسنگی شده"، همچنین سیاست "نابودی سیستماتیک" سیستم مراقبت‌های بهداشتی و هدف قرار دادن مستقیم کودکان در غزه اشاره کردند.این کمیسیون همچنین از کشورهای جهان خواست تا انتقال سلاح به اسرائیل را متوقف کنند و افراد یا شرکت‌ها را از اقداماتی که می‌تواند به نسل‌کشی در غزه کمک کند، منع کنند.این گزارش در حالی منتشر می شود که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در حال رسیدگی به پرونده طرح اتهام "نسل‌کشی" از سوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل است و عملا این گزارش مستندی قابل اتکا برای دادگاه به حساب می آید.در واکنش به این گزارش، وزارت خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد: "اسرائیل قاطعانه این گزارش تحریف‌شده و دروغین را رد می‌کند و خواستار لغو فوری کمیسیون تحقیق است"این وزارتخانه این تحقیق را "گزارشی مبتنی بر دروغ‌های حماس" توصیف کرد و نویسندگان آن را به نیابت از این گروه شبه‌نظامی متهم کرد که "اظهارات وحشتناک آن درباره یهودیان، در سراسر جهان محکوم شده است".بسیاری امروزه بحث این را مطرح می کنند که چه چیزی در پی عملیات 7 اکتبر عاید فلسطینی ها شد و آیا ارزش اش را داشت این همه مردم بی گناه کشته شوند و غزه نابود شود؟در واقع باید سوال کرد که چه توقعی از فلسطینی ها بود؟ در حالی که آنها در بد ترین شرایط زندگی می کردند و دیگر کشورهای عربی و اسلامی در حال فراموش کردن آنها بودند و در حال مصالحه با اسرائیل بودند و قطعا در نهایت همین اتفاق برای فلسطینی ها به شکل دیگری رخ می داد.فلسطینی ها باید چه کار می کردند که جامعه جهانی بیدار شود و متوجه آن شود که مشکل آنها باید حل شود؟

