وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که شهر غزه در آتش است
اسرائیل
تنش بین اسرائیل و فلسطین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0f/25381778_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45c0e4c52833d01a4439ea2e611480c8.jpg
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از حملات شبانه به نوار غزه گفت که شهر "غزه در آتش غوطه‌ور است" و برنامه‌های خود را برای انجام عملیات تا شکست جنبش حماس فلسطین و آزادی گروگان‌ها مورد تأیید قرار داد.رسانه‌های غربی پیش از این گزارش داده بودند که غزه در اوایل 16 سپتامبر تحت بمباران "گسترده و بی‌وقفه" قرار گرفته است.این حمله پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اورشلیم دیدار کرد و از این عملیات حمایت کرد.ارتش اسرائیل که از همه ساکنان شهر غزه خواسته است که شهر را تخلیه کنند، می‌گوید حدود 300000 فلسطینی در هفته‌های اخیر از شهر غزه گریخته‌اند، اما حدود 700000 نفر باقی مانده‌اند.اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، صبح سه‌شنبه در ایکس نوشت: "غزه در حال سوختن است... ما تسلیم نخواهیم شد و تا زمان تکمیل ماموریت، به عقب باز نخواهیم گشت."نخست‌وزیر نتانیاهو با وجود مخالفت روسای ارشد امنیتی، از جمله ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، که به امید کاهش ضربه به گروگان‌ها، سربازان و غیرنظامیان در سمت خود باقی ماند، حمله را آغاز کرد (جروزالم پست).
08:41 16.09.2025 (بروز رسانی شده: 09:07 16.09.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر حملات گسترده به غزه از سوی اسرائیل
حملات گسترده به غزه از سوی اسرائیل - اسپوتنیک ایران , 1920, 16.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از حملات شبانه به نوار غزه گفت که شهر "غزه در آتش غوطه‌ور است" و برنامه‌های خود را برای انجام عملیات تا شکست جنبش حماس فلسطین و آزادی گروگان‌ها مورد تأیید قرار داد.
رسانه‌های غربی پیش از این گزارش داده بودند که غزه در اوایل 16 سپتامبر تحت بمباران "گسترده و بی‌وقفه" قرار گرفته است.
این حمله پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اورشلیم دیدار کرد و از این عملیات حمایت کرد.
ارتش اسرائیل که از همه ساکنان شهر غزه خواسته است که شهر را تخلیه کنند، می‌گوید حدود 300000 فلسطینی در هفته‌های اخیر از شهر غزه گریخته‌اند، اما حدود 700000 نفر باقی مانده‌اند.
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، صبح سه‌شنبه در ایکس نوشت: "غزه در حال سوختن است... ما تسلیم نخواهیم شد و تا زمان تکمیل ماموریت، به عقب باز نخواهیم گشت."
نخست‌وزیر نتانیاهو با وجود مخالفت روسای ارشد امنیتی، از جمله ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، که به امید کاهش ضربه به گروگان‌ها، سربازان و غیرنظامیان در سمت خود باقی ماند، حمله را آغاز کرد (جروزالم پست).
