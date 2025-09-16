https://spnfa.ir/20250916/اسرائیل-شهر-غزه-را-در-کام-آتش-گرفتار-کرده-است-25418272.html

وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که شهر غزه در آتش است

وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که شهر غزه در آتش است

اسپوتنیک ایران

اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از حملات شبانه به نوار غزه گفت که شهر "غزه در آتش غوطه‌ور است" و برنامه‌های خود را برای انجام عملیات تا شکست جنبش حماس... 16.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-16T08:41+0430

2025-09-16T08:41+0430

2025-09-16T09:07+0430

اسرائیل

تنش بین اسرائیل و فلسطین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0f/25381778_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45c0e4c52833d01a4439ea2e611480c8.jpg

اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از حملات شبانه به نوار غزه گفت که شهر "غزه در آتش غوطه‌ور است" و برنامه‌های خود را برای انجام عملیات تا شکست جنبش حماس فلسطین و آزادی گروگان‌ها مورد تأیید قرار داد.رسانه‌های غربی پیش از این گزارش داده بودند که غزه در اوایل 16 سپتامبر تحت بمباران "گسترده و بی‌وقفه" قرار گرفته است.این حمله پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اورشلیم دیدار کرد و از این عملیات حمایت کرد.ارتش اسرائیل که از همه ساکنان شهر غزه خواسته است که شهر را تخلیه کنند، می‌گوید حدود 300000 فلسطینی در هفته‌های اخیر از شهر غزه گریخته‌اند، اما حدود 700000 نفر باقی مانده‌اند.اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، صبح سه‌شنبه در ایکس نوشت: "غزه در حال سوختن است... ما تسلیم نخواهیم شد و تا زمان تکمیل ماموریت، به عقب باز نخواهیم گشت."نخست‌وزیر نتانیاهو با وجود مخالفت روسای ارشد امنیتی، از جمله ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، که به امید کاهش ضربه به گروگان‌ها، سربازان و غیرنظامیان در سمت خود باقی ماند، حمله را آغاز کرد (جروزالم پست).

اسرائیل

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اسرائیل, تنش بین اسرائیل و فلسطین