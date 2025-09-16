https://spnfa.ir/20250916/از-نخلستانهای-شاهعباسی-تا-صادرات-خرمای-ایرانی-به-بازار-جهانی-25424608.html

از نخلستان‌های شاه‌عباسی تا صادرات خرمای ایرانی به بازار جهانی

از نخلستان‌های شاه‌عباسی تا صادرات خرمای ایرانی به بازار جهانی

اسپوتنیک ایران

16 سپتامبر "روز خرما" فرصتی برای بازخوانی ریشه‌های تاریخی، جایگاه فرهنگی و داده‌های اقتصادی ایران در این محصول استراتژیک است. 16.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-16T14:27+0430

2025-09-16T14:27+0430

2025-09-16T14:27+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/471/37/4713750_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_ba67e71c382332bc79f9f3e196718462.jpg

به گزارش اسپوتنیک- ماندانا تک روستا کارشناس کشاورزی در گفتگو با اسپوتنیک گفت: خرما یکی از میوه‌های بسیار قدیمی در مناطق جنوب ایران است. اسناد دانشنامه فرهنگ مردم ایران نشان می‌دهد که در سفرنامه‌ها و متون قدیمی همچون نوشته‌های سیلوا ای فیگورا در زمان شاه عباس، نخلستان‌های انبوه جنوب ایران (نواحی جاشک، لارستان، جهرم و مناطق خلیج‌فارس) مفصل توصیف شده‌اند و خرما به‌عنوان کالای تجاری اصلی مورد توجه بوده است.تک روستا گفت، این همان دوره‌ای است که ایران به‌خاطر موقعیت جغرافیایی، آب و هوای گرم و دسترسی به منابع آبی در جنوب، محل مساعدی برای کشت نخل بوده است، و مصرف و تجارت خرما به مرور در سنت‌های محلی و آیینی تثبیت شده است.وی در ادامه افزود، ایران امروز یکی از بازیگران مهم بازار جهانی خرما است. سالانه حدود 1.3 میلیون تن خرما در این کشور تولید می‌شود که ایران را در رتبه دوم یا سوم تولید جهانی قرار داده است. همچنین بیش از 80 کشور خریدار خرماهای ایرانی هستند. طبق داده‌های آماری در هشت ماهه‌ی اخیر، حدود 194 هزار تن انواع ارقام خرما از استان‌های خرماخیز ایران به ارزش تقریبی 175 میلیون دلار صادر شده است. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان نقش بسیار مهمی در تولید و صادرات دارند. خوزستان به تنهایی حدود 25 درصد از تولید کشور را بر عهده دارد، معادل تقریبا 425 هزار تن در سال.تک روستا در پايان تصريح کرد، با وجود این تولید بالا و جایگاه جهانی، ایران با چالش‌هایی در زمینه بسته‌بندی، فرآوری، صادرات فله‌ای و بازاریابی بین‌المللی روبرو است. بخش عمده صادرات خرما به صورت فله انجام می‌شود که باعث می‌شود ارزش افزوده کمتری نصیب تولیدکننده شود. با این حال، ظرفیت اقتصادی خرما برای ایران فراتر از یک محصول کشاورزی ساده است.ارزآوری قابل توجه، اشتغال در مناطق محروم جنوب کشور، توسعه زیرساخت‌های سردخانه‌ای و صنایع تبدیلی و تنوع ارقام از جمله نقاط قوتی هستند که اگر با سیاست‌گذاری مناسب همراه شوند، می‌تواند جایگاه ایران را در بازار جهانی باز هم تقویت کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران