کمترین نرخ بیکاری در بین کشورهای گروه 20 در روسیه بود
کمترین نرخ بیکاری در بین کشورهای گروه 20 در روسیه بود
2025-09-15T08:40+0430
2025-09-15T08:40+0430
بر اساس تحلیل اسپوتنیک از خدمات آماری ملی، کمترین نرخ بیکاری در "بیست کشور بزرگ" در پایان سه ماهه دوم در روسیه بود، در حالی که بیشترین رشد در مکزیک بود.نرخ بیکاری در ژاپن کمی بالاتر بود - 2.5٪ - و برای دومین سه ماهه متوالی در این سطح باقی مانده است. در کره جنوبی، این شاخص طی سه ماه کاهش یافته و از 2.9٪ در ماه مارس به 2.6٪ رسیده است.بیشترین افزایش بیکاری در سه ماهه دوم، جدا از مکزیک و آفریقای جنوبی، توسط ترکیه نشان داده شد - با 0.4 درصد افزایش، به 8.4٪.
کمترین نرخ بیکاری در بین کشورهای گروه 20 در روسیه بود

08:40 15.09.2025
بر اساس تحلیل اسپوتنیک از خدمات آماری ملی، کمترین نرخ بیکاری در "بیست کشور بزرگ" در پایان سه ماهه دوم در روسیه بود، در حالی که بیشترین رشد در مکزیک بود.
نرخ بیکاری در ژاپن کمی بالاتر بود - 2.5٪ - و برای دومین سه ماهه متوالی در این سطح باقی مانده است. در کره جنوبی، این شاخص طی سه ماه کاهش یافته و از 2.9٪ در ماه مارس به 2.6٪ رسیده است.
بیشترین افزایش بیکاری در سه ماهه دوم، جدا از مکزیک و آفریقای جنوبی، توسط ترکیه نشان داده شد - با 0.4 درصد افزایش، به 8.4٪.
