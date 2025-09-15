https://spnfa.ir/20250915/آیا-شرط-ایران-در-توافق-قاهره-به-ضد-خود-بدل-خواهد-شد-25396885.html

آیا شرط ایران در توافق قاهره به ضد خود بدل خواهد شد؟

آیا شرط ایران در توافق قاهره به ضد خود بدل خواهد شد؟

به گزارش اسپوتنیک- راحله چترسفید پژوهشگر مسائل بین‌الملل در ارتباط با توافق قاهره و مکانیسم ماشه به اسپوتنیک گفت: در نگاه نخست، می‌توان گفت این توافق گامی مهم برای گشوده شدن باب همکاری میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران است که به موجب ان بازرسان سازمان ملل دسترسی کامل به تمام تاسیسات هسته‌ای ایران را پیدا می‌کنند که این امر یک مانع برای اعمال فوری تحریم‌ها علیه ایران ایجاد می کند.نیک پیداست که شرطی که ایران در توافق قاهره گنجانده است ــ یعنی توقف همکاری با آژانس در صورت فعال‌ شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی بیش از هر چیز به‌منزله‌ی اهرم فشار سیاسی عمل می کند و نیز فرصتی برای خرید زمان است. چترسفید خاطر نشان کرد، اتحادیه اروپا و در راس آن فرانسه، آلمان و بریتانیا در ماه‌های گذشته به‌دلیل برنامه هسته‌ای ایران و سطح غنی‌سازی بالا، بارها از احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت صحبت کرده اند.اگرچه طرفین بر این نکته واقف هستند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه می تواند یک اقدام پرهزینه باشد که نیازمند اجماع داخلی در اتحادیه اروپا و نیز همراهی ایالات متحده امریکا است، اما همچنان یک گزینه محتمل است. چرا که به دلیل نبود جزییات دقیق هنوز تردیدهایی وجود دارد که می‌تواند احتمال فعال کردن مکانیسم ماشه را بالا ببرد.وی تصريح کرد، در واقع ما با یک توافق مشروط و در یک بازه زمانی حساس مواجه هستیم که از طرفی ایران به آن نیاز دارد و این توافق می تواند به کاهش سطح تنش کمک کند اما از طرف دیگر اراده لازم در تروئیکای اروپای برای بازگرداندن تحریم ها بالاست.لذا به نظر می رسد که این توافق مشروط نتواند از رخدادهای آتی ممانعت به عمل آورد. تجربه توافق برجام نشان داده است که تغییر موازنه سیاسی در اروپا یا آمریکا می‌تواند معادلات را دگرگون کند. اگر تهران در مسیر فعلی به غنی‌سازی در سطوح بالا ادامه دهد یا همکاری‌های شفاف با آژانس را محدود کند، احتمال آنکه سه کشور اروپایی با استناد به نقض فاحش توافق‌ها به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه بروند، افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، شرط ایران برای توقف ورود بازرسان عملاً به ضد خود بدل می‌شود و می‌تواند موج تازه‌ای از انزوای دیپلماتیک و فشار اقتصادی را به همراه داشته باشد.چترسفید در پایان خاطرنشان کرد، توافق قاهره اگرچه یک ابزار بازدارنده محسوب می شود که تلاش می کند خطر بازگشت تحریم‌ها را کاهش دهد، اما در واقع شبیه یک آتش بس موقت و شکننده است که بعید به نظر می رسد سطح ثبات مورد نظر طرفین را تامین کند. با توجه تحولات اخیر و اعتمادی که در دو سو از دست رفته، این توافق توان بازگرداندن اعتماد را ندارد و سایه بازگشت تحریم ها می تواند عملا به ابزاری برای فشارهای بیشتر تبدیل شود. در چنین وضعیتی و با وجود این تردیدها و بی اعتمادی ها و تغییر سینوسی مواضع طرفین راهی برای همکاری و رفع اختلافات باقی نمی ماند. در کنار این مسائل، هرگونه تشدید تنش منطقه‌ای، افزایش سطح غنی‌سازی یا حملات مجدد اسرائیل می‌تواند وضعیت را پیچیده تر کند و سه کشور اروپایی را به سمت احیای تحریم‌ها سوق دهد که در این صورت، هشدار ایران برای خروج از تعهدات عملاً به واقعیت نزدیک خواهد شد.

