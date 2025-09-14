https://spnfa.ir/20250914/کنفرانس-عمومی-آژانس-در-وین-برگزار-میشود-25369701.html

کنفرانس عمومی آژانس در وین برگزار می‌شود

اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی: قطعنامه‌ای را برای محکومیت حمله به تاسیسات ایران در کنفرانس ارائه خواهیم کرد.

اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی: قطعنامه‌ای را برای محکومیت حمله به تاسیسات ایران در کنفرانس ارائه خواهیم کرد.پیشتر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران گفته بود: براساس قانون مصوب مجلس هرگونه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. با توجه به نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه به دستور رئیس مجلس مقرر شد، کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه برگزار کند.عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در این خصوص گفته بود: همکاری ما با آژانس ربطی به 3 کشور اروپایی ندارد. گفت‌وگوهای ایران و اروپا حتی در طول جنگ 12 روزه جریان داشته است. یکی از اختلافات اصلی ما با آن‌ها اسنپ‌بک است. آن‌ها همواره تهدید می‌کردند از آن استفاده می‌کردند.همکاری ما با آژانس مقوله جداگانه‌ای است و ربطی به شروط آن‌ها ندارد. همکاری با آژانس منافعی برای ما دارد. همکاری ما با آژانس ادامه‌دار بوده چراکه منافعی برای ما دارد و هم اینکه به‌عنوان عضو ان‌پی‌تی، ما باید به الزامات بین‌المللی پایبند باشیم.

