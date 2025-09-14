ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250914/کنفرانس-عمومی-آژانس-در-وین-برگزار-میشود-25369701.html
کنفرانس عمومی آژانس در وین برگزار می‌شود
کنفرانس عمومی آژانس در وین برگزار می‌شود
اسپوتنیک ایران
اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی: قطعنامه‌ای را برای محکومیت حمله به تاسیسات ایران در کنفرانس ارائه خواهیم کرد. 14.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-14T08:54+0430
2025-09-14T08:54+0430
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/04/14/20389289_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b80a92d9d0005f228729014cc14f22e6.jpg
اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی: قطعنامه‌ای را برای محکومیت حمله به تاسیسات ایران در کنفرانس ارائه خواهیم کرد.پیشتر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران گفته بود: براساس قانون مصوب مجلس هرگونه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. با توجه به نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه به دستور رئیس مجلس مقرر شد، کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه برگزار کند.عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در این خصوص گفته بود: همکاری ما با آژانس ربطی به 3 کشور اروپایی ندارد. گفت‌وگوهای ایران و اروپا حتی در طول جنگ 12 روزه جریان داشته است. یکی از اختلافات اصلی ما با آن‌ها اسنپ‌بک است. آن‌ها همواره تهدید می‌کردند از آن استفاده می‌کردند.همکاری ما با آژانس مقوله جداگانه‌ای است و ربطی به شروط آن‌ها ندارد. همکاری با آژانس منافعی برای ما دارد. همکاری ما با آژانس ادامه‌دار بوده چراکه منافعی برای ما دارد و هم اینکه به‌عنوان عضو ان‌پی‌تی، ما باید به الزامات بین‌المللی پایبند باشیم.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/04/14/20389289_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bcb0e045ea100ba2f24c4d75914ee222.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

کنفرانس عمومی آژانس در وین برگزار می‌شود

08:54 14.09.2025
© Photo / IRNAمحمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 14.09.2025
© Photo / IRNA
اشتراک
اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی: قطعنامه‌ای را برای محکومیت حمله به تاسیسات ایران در کنفرانس ارائه خواهیم کرد.
پیشتر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران گفته بود: براساس قانون مصوب مجلس هرگونه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. با توجه به نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه به دستور رئیس مجلس مقرر شد، کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه برگزار کند.
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در این خصوص گفته بود: همکاری ما با آژانس ربطی به 3 کشور اروپایی ندارد. گفت‌وگوهای ایران و اروپا حتی در طول جنگ 12 روزه جریان داشته است. یکی از اختلافات اصلی ما با آن‌ها اسنپ‌بک است. آن‌ها همواره تهدید می‌کردند از آن استفاده می‌کردند.
همکاری ما با آژانس مقوله جداگانه‌ای است و ربطی به شروط آن‌ها ندارد. همکاری با آژانس منافعی برای ما دارد. همکاری ما با آژانس ادامه‌دار بوده چراکه منافعی برای ما دارد و هم اینکه به‌عنوان عضو ان‌پی‌تی، ما باید به الزامات بین‌المللی پایبند باشیم.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала