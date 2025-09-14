https://spnfa.ir/20250914/سومین-مجمع-بینالمللی-آستراخان-25377269.html

سومین مجمع بین‌المللی آستراخان

این مجمع تخصصی که با استقبال قابل توجه جامعه تجاری بین‌المللی روبرو شده است، فرصت بی‌نظیری را برای بازرگانان، تاجران و فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری از مزایای کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب، دسترسی سریع و مقرون‌به‌صرفه‌ای به بازارهای کلیدی روسیه از جمله مسکو، سن‌پترزبورگ، نووسیبیرسک، یالتا و کریمه پیدا کنند. شرکت‌کنندگان در این مجمع می‌توانند: - از کاهش چشمگیر زمان حمل‌ونقل از 30-20 روز به 20-7 روز بهره‌مند شوند - با بهینه‌سازی هزینه‌های لجستیک، سودآوری خود را افزایش دهند - با نمایندگان بیش از300 شرکت از20 کشور جهان دیدار کنند - در جلسات B2B با هیئت‌های تجاری از روسیه، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، هند، پاکستان، افغانستان و عراق شرکت نمایند - با تولیدکنندگان و تامین کنندگان محصولات روسی شامل غلات، مواد شیمیایی، محصولات چوبی، فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات و فولاد دیدار مستقیم داشته باشند - از آخرین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های کریدور شمال-جنوب مطلع شوند - در کارگاه‌های تخصصی و سمینارهای آموزشی شرکت نمایند خدمات ویژه این مجمع شامل ارائه مترجمان همزمان فارسی و انگلیسی در تمامی رویدادها، ارائه مشاوره رایگان تخصصی و امکان تنظیم ملاقات‌های تجاری هدفمند می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجمع مراجعه نمایند.

