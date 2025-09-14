ایران
سومین مجمع بین‌المللی آستراخان
سومین مجمع بین‌المللی آستراخان با عنوان "کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب: افق‌های جدید و دسترسی سریع به بازارهای برتر روسیه" از 26 تا 28 نوامبر در... 14.09.2025

17:11 14.09.2025 (بروز رسانی شده: 18:22 14.09.2025)
سومین مجمع بین‌المللی آستراخان با عنوان "کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب: افق‌های جدید و دسترسی سریع به بازارهای برتر روسیه" از 26 تا 28 نوامبر در آستراخان برگزار می‌شود.
این مجمع تخصصی که با استقبال قابل توجه جامعه تجاری بین‌المللی روبرو شده است، فرصت بی‌نظیری را برای بازرگانان، تاجران و فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری از مزایای کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب، دسترسی سریع و مقرون‌به‌صرفه‌ای به بازارهای کلیدی روسیه از جمله مسکو، سن‌پترزبورگ، نووسیبیرسک، یالتا و کریمه پیدا کنند.
شرکت‌کنندگان در این مجمع می‌توانند: - از کاهش چشمگیر زمان حمل‌ونقل از 30-20 روز به 20-7 روز بهره‌مند شوند - با بهینه‌سازی هزینه‌های لجستیک، سودآوری خود را افزایش دهند - با نمایندگان بیش از300 شرکت از20 کشور جهان دیدار کنند - در جلسات B2B با هیئت‌های تجاری از روسیه، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، هند، پاکستان، افغانستان و عراق شرکت نمایند - با تولیدکنندگان و تامین کنندگان محصولات روسی شامل غلات، مواد شیمیایی، محصولات چوبی، فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات و فولاد دیدار مستقیم داشته باشند - از آخرین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های کریدور شمال-جنوب مطلع شوند - در کارگاه‌های تخصصی و سمینارهای آموزشی شرکت نمایند خدمات ویژه این مجمع شامل ارائه مترجمان همزمان فارسی و انگلیسی در تمامی رویدادها، ارائه مشاوره رایگان تخصصی و امکان تنظیم ملاقات‌های تجاری هدفمند می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجمع مراجعه نمایند.
