ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250912/ژاپن-آستانه-قیمت-واردات-نفت-روسیه-را-کاهش-داد-25339551.html
ژاپن آستانه قیمت واردات نفت روسیه را کاهش داد
ژاپن آستانه قیمت واردات نفت روسیه را کاهش داد
اسپوتنیک ایران
وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: "از 12 سپتامبر 2025، حداکثر قیمت از 60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه به 47.60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه... 12.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-12T08:59+0430
2025-09-12T08:59+0430
ژاپن
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/175/93/1759316_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d55b6daf5b03243a7aea69e2eb114e9e.jpg
وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: "از 12 سپتامبر 2025، حداکثر قیمت از 60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه به 47.60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه کاهش خواهد یافت".آستانه جدید شامل قراردادهای منعقد شده پس از 12 سپتامبر و قراردادهایی با تخلیه پس از 17 اکتبر خواهد بود. این محدودیت همچنین بر خریدهای پروژه ساخالین-2 که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت‌های ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی است، تأثیر خواهد گذاشت.علاوه بر این، توکیو تحریم‌ها را گسترش داد، از جمله 52 سازمان و 10 فرد از روسیه و همچنین سه سازمان از بلاروس که در این فهرست قرار دارند. این محدودیت‌ها به ویژه شامل "جنبش اول"، بنیاد احمد قدیروف و مرکز بین‌المللی کودکان "آرتک" می‌شود. محدودیت‌های صادراتی نیز گسترش یافته و شامل دو سازمان از روسیه و 9 سازمان از بلاروس شده است.
ژاپن
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/175/93/1759316_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3a5319dd71f3e1e3f6e3effe3e149169.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ژاپن
ژاپن

ژاپن آستانه قیمت واردات نفت روسیه را کاهش داد

08:59 12.09.2025
© Sputnik / Natalia Seliverstovaژاپن آستانه قیمت واردات نفت روسیه را کاهش داد
ژاپن آستانه قیمت واردات نفت روسیه را کاهش داد - اسپوتنیک ایران , 1920, 12.09.2025
© Sputnik / Natalia Seliverstova
اشتراک
وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: "از 12 سپتامبر 2025، حداکثر قیمت از 60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه به 47.60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه کاهش خواهد یافت".
آستانه جدید شامل قراردادهای منعقد شده پس از 12 سپتامبر و قراردادهایی با تخلیه پس از 17 اکتبر خواهد بود. این محدودیت همچنین بر خریدهای پروژه ساخالین-2 که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت‌های ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی است، تأثیر خواهد گذاشت.
علاوه بر این، توکیو تحریم‌ها را گسترش داد، از جمله 52 سازمان و 10 فرد از روسیه و همچنین سه سازمان از بلاروس که در این فهرست قرار دارند. این محدودیت‌ها به ویژه شامل "جنبش اول"، بنیاد احمد قدیروف و مرکز بین‌المللی کودکان "آرتک" می‌شود. محدودیت‌های صادراتی نیز گسترش یافته و شامل دو سازمان از روسیه و 9 سازمان از بلاروس شده است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала