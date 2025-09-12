https://spnfa.ir/20250912/ژاپن-آستانه-قیمت-واردات-نفت-روسیه-را-کاهش-داد-25339551.html

ژاپن آستانه قیمت واردات نفت روسیه را کاهش داد

ژاپن آستانه قیمت واردات نفت روسیه را کاهش داد

وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: "از 12 سپتامبر 2025، حداکثر قیمت از 60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه به 47.60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه...

وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: "از 12 سپتامبر 2025، حداکثر قیمت از 60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه به 47.60 دلار آمریکا در ازای هر بشکه کاهش خواهد یافت".آستانه جدید شامل قراردادهای منعقد شده پس از 12 سپتامبر و قراردادهایی با تخلیه پس از 17 اکتبر خواهد بود. این محدودیت همچنین بر خریدهای پروژه ساخالین-2 که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت‌های ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی است، تأثیر خواهد گذاشت.علاوه بر این، توکیو تحریم‌ها را گسترش داد، از جمله 52 سازمان و 10 فرد از روسیه و همچنین سه سازمان از بلاروس که در این فهرست قرار دارند. این محدودیت‌ها به ویژه شامل "جنبش اول"، بنیاد احمد قدیروف و مرکز بین‌المللی کودکان "آرتک" می‌شود. محدودیت‌های صادراتی نیز گسترش یافته و شامل دو سازمان از روسیه و 9 سازمان از بلاروس شده است.

