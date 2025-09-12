https://spnfa.ir/20250912/رزمایشهای-غرب-2025--روسیه-و-بلاروس-آغاز-شد-25338664.html

رزمایش‌های "غرب-2025 " روسیه و بلاروس آغاز شد

اسپوتنیک ایران

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: "روز 12 سپتامبر، رزمایش استراتژیک مشترک نیروهای مسلح جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه غرب-2025 آغاز شد. این مانورهای نظامی در... 12.09.2025, اسپوتنیک ایران

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: "روز 12 سپتامبر، رزمایش استراتژیک مشترک نیروهای مسلح جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه غرب-2025 آغاز شد. این مانورهای نظامی در میدان‌های آموزشی دو کشور و همچنین در آب‌های دریای بالتیک و بارنتس برگزار خواهد شد.این وزارتخانه اعلام کرد: "قرار است مسائل مربوط به مدیریت گروه‌های نظامی بین گونه‌ای، منطقه‌ای و ائتلافی در بومی‌سازی تجاوز علیه کشور اتحادیه، گزینه‌های مختلف برای اقدامات مشترک برای خنثی کردن تهدیدات و تثبیت وضعیت در مرزهای آن بررسی شود".

