رزمایش‌های "غرب-2025 " روسیه و بلاروس آغاز شد
وزارت دفاع روسیه گزارش داد: "روز 12 سپتامبر، رزمایش استراتژیک مشترک نیروهای مسلح جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه غرب-2025 آغاز شد. این مانورهای نظامی در میدان‌های آموزشی دو کشور و همچنین در آب‌های دریای بالتیک و بارنتس برگزار خواهد شد.این وزارتخانه اعلام کرد: "قرار است مسائل مربوط به مدیریت گروه‌های نظامی بین گونه‌ای، منطقه‌ای و ائتلافی در بومی‌سازی تجاوز علیه کشور اتحادیه، گزینه‌های مختلف برای اقدامات مشترک برای خنثی کردن تهدیدات و تثبیت وضعیت در مرزهای آن بررسی شود".
رزمایش‌های "غرب-2025 " روسیه و بلاروس آغاز شد

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: "روز 12 سپتامبر، رزمایش استراتژیک مشترک نیروهای مسلح جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه غرب-2025 آغاز شد. این مانورهای نظامی در میدان‌های آموزشی دو کشور و همچنین در آب‌های دریای بالتیک و بارنتس برگزار خواهد شد.
این وزارتخانه اعلام کرد: "قرار است مسائل مربوط به مدیریت گروه‌های نظامی بین گونه‌ای، منطقه‌ای و ائتلافی در بومی‌سازی تجاوز علیه کشور اتحادیه، گزینه‌های مختلف برای اقدامات مشترک برای خنثی کردن تهدیدات و تثبیت وضعیت در مرزهای آن بررسی شود".
