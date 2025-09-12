https://spnfa.ir/20250912/ایران-چگونه-به-یک-بازیگر-چندبعدی-در-رقابت-منطقهای-سینما-تبدیل-شود-25343540.html
ایران چگونه به یک بازیگر چندبعدی در رقابت منطقهای سینما تبدیل شود؟
ایران چگونه به یک بازیگر چندبعدی در رقابت منطقهای سینما تبدیل شود؟
اسپوتنیک ایران
در کوتاهمدت، ایران همچنان جایگاه برجستهای در سینمای هنری و جشنوارهای خواهد داشت. 12.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-12T12:45+0430
2025-09-12T12:45+0430
2025-09-12T12:46+0430
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/445/51/4455192_0:0:1040:585_1920x0_80_0_0_f0aae63e1d46c89c17b27bc8e7ffc23c.jpg
به گزارش اسپوتنیک- هیراد مخیری پژوهشگر دیپلماسی سینما و قدرت نرم فرهنگی به مناسبت روز سینما در گفتوگو با اسپوتنیک درباره پیشرفتهای صنعت سینمای ایران و جایگاه آن در جهان گفت:سینمای ایران طی چهار دهه اخیر توانسته به یکی از قطبهای هنری جهان بدل شود. موفقیتهای کیارستمی، فرهادی، پناهی و بسیاری دیگر در جشنوارههای کن، ونیز و برلین نشان میدهد که حتی بدون تکیه بر یک صنعت بزرگ، میتوان اعتباری جهانی کسب کرد. اما این اعتبار عمدتاً در قالب "سینمای جشنوارهای" باقی مانده و ایران هنوز سهمی واقعی از بازار جهانی و پخش بینالمللی ندارد.مخیری در ادامه گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که سیاستگذاران فرهنگی ایران در سالهای اخیر با انعطاف بیشتری به سینما نگریستهاند و گشایش نسبی در ژانرها، توجه به موضوعات اجتماعی و حرکت به سمت پلتفرمهای بینالمللی نشاندهنده تغییر است. این تحولات بیش از هر چیز در پاسخ به مطالبات متخصصان حوزه هنر و سینما شکل گرفته است و اگر سینمای ایران میخواهد صنعتی شود، باید فراتر از نگاه ایدئولوژیک صرف حرکت کند.وی افزود، در کنار متخصصان، بازخورد مخاطبان ایرانی نیز عامل تعیینکنندهای بوده است. مخاطبان امروز دیگر تنها به آثار هنری جشنوارهای قانع نیستند و به ژانرهای متنوعتر، سرگرمیهای باکیفیت و روایتهای تازه نیاز دارند. همین مطالبات چندگانه باعث فشار مضاعف بر سیاستگذاران برای تغییر شده است.مخیری تصریح کرد، ایران با رقبای جدی در جهان شرق همچون کرهجنوبی با موج K-Cinema، ترکیه با صادرات سریالهای پرطرفدار، مصر با تجربه تاریخی سینمای عربی و عربستان با سرمایهگذاری کلان در پروژههای جهانی رو به رو است. همه این کشورها سینما را ابزار قدرت نرم و رقابت فرهنگی میدانند.هیراد مخیری با اشاره به جایگاه ایران در صنعت سینما خاطرنشان کرد، در کوتاهمدت، ایران همچنان جایگاه برجستهای در سینمای هنری و جشنوارهای خواهد داشت. اما در میانمدت، سرنوشت سینمای ایران به میزان تواناییاش در ایجاد تعادل میان سه سطح مطالبات متخصصان برای ساختار حرفهای، انتظارات مخاطبان برای سرگرمی و بازنمایی اجتماعی و ضرورتهای سیاستگذاری برای دیپلماسی فرهنگی گره خورده است. اگر این سه سطح در کنار هم دیده شوند، ایران شانس آن را دارد که از یک سینمای جشنوارهای به یک بازیگر چندبعدی در رقابت منطقهای قدرت نرم بدل شود، حتی در برابر مدعیانی چون ترکیه، کرهجنوبی، مصر و عربستان دست آوردهای بسیار وسیعی با توجه به پتانسیل های چندگانه تاریخی و هنری ـ فرهنگی خود، در صنعت جهانی سینما به عرصه ظهور برساند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/445/51/4455192_66:0:1031:724_1920x0_80_0_0_e1aa9e94967d9c22f6db9a3b1729f880.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
ایران چگونه به یک بازیگر چندبعدی در رقابت منطقهای سینما تبدیل شود؟
12:45 12.09.2025 (بروز رسانی شده: 12:46 12.09.2025)
در کوتاهمدت، ایران همچنان جایگاه برجستهای در سینمای هنری و جشنوارهای خواهد داشت.
به گزارش اسپوتنیک- هیراد مخیری پژوهشگر دیپلماسی سینما و قدرت نرم فرهنگی به مناسبت روز سینما در گفتوگو با اسپوتنیک درباره پیشرفتهای صنعت سینمای ایران و جایگاه آن در جهان گفت:
سینمای ایران طی چهار دهه اخیر توانسته به یکی از قطبهای هنری جهان بدل شود. موفقیتهای کیارستمی، فرهادی، پناهی و بسیاری دیگر در جشنوارههای کن، ونیز و برلین نشان میدهد که حتی بدون تکیه بر یک صنعت بزرگ، میتوان اعتباری جهانی کسب کرد. اما این اعتبار عمدتاً در قالب "سینمای جشنوارهای" باقی مانده و ایران هنوز سهمی واقعی از بازار جهانی و پخش بینالمللی ندارد.
مخیری در ادامه گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که سیاستگذاران فرهنگی ایران در سالهای اخیر با انعطاف بیشتری به سینما نگریستهاند و گشایش نسبی در ژانرها، توجه به موضوعات اجتماعی و حرکت به سمت پلتفرمهای بینالمللی نشاندهنده تغییر است. این تحولات بیش از هر چیز در پاسخ به مطالبات متخصصان حوزه هنر و سینما شکل گرفته است و اگر سینمای ایران میخواهد صنعتی شود، باید فراتر از نگاه ایدئولوژیک صرف حرکت کند.
وی افزود، در کنار متخصصان، بازخورد مخاطبان ایرانی نیز عامل تعیینکنندهای بوده است. مخاطبان امروز دیگر تنها به آثار هنری جشنوارهای قانع نیستند و به ژانرهای متنوعتر، سرگرمیهای باکیفیت و روایتهای تازه نیاز دارند. همین مطالبات چندگانه باعث فشار مضاعف بر سیاستگذاران برای تغییر شده است.
مخیری تصریح کرد، ایران با رقبای جدی در جهان شرق همچون کرهجنوبی با موج K-Cinema، ترکیه با صادرات سریالهای پرطرفدار، مصر با تجربه تاریخی سینمای عربی و عربستان با سرمایهگذاری کلان در پروژههای جهانی رو به رو است. همه این کشورها سینما را ابزار قدرت نرم و رقابت فرهنگی میدانند.
هیراد مخیری با اشاره به جایگاه ایران در صنعت سینما خاطرنشان کرد، در کوتاهمدت، ایران همچنان جایگاه برجستهای در سینمای هنری و جشنوارهای خواهد داشت. اما در میانمدت، سرنوشت سینمای ایران به میزان تواناییاش در ایجاد تعادل میان سه سطح مطالبات متخصصان برای ساختار حرفهای، انتظارات مخاطبان برای سرگرمی و بازنمایی اجتماعی و ضرورتهای سیاستگذاری برای دیپلماسی فرهنگی گره خورده است. اگر این سه سطح در کنار هم دیده شوند، ایران شانس آن را دارد که از یک سینمای جشنوارهای به یک بازیگر چندبعدی در رقابت منطقهای قدرت نرم بدل شود، حتی در برابر مدعیانی چون ترکیه، کرهجنوبی، مصر و عربستان دست آوردهای بسیار وسیعی با توجه به پتانسیل های چندگانه تاریخی و هنری ـ فرهنگی خود، در صنعت جهانی سینما به عرصه ظهور برساند.